Come guadagnare di più per la tua pelliccia

Non indossi più la tua pelliccia? Che i tuoi capi siano troppo piccoli, obsoleti o semplicemente occupino troppo spazio nell’armadio, puoi scaricarli in una varietà di modi convenienti, grazie alle varie rivendite di pellicce professionali disponibili online e offline, ai servizi di riciclo e donazione. “spargi” la pelliccia dal tuo guardaroba?

Punti chiave Per vendere pellicce, devi prima valutarne il valore, considerando la qualità, la manutenzione e il tipo di pelle.

Se hai intenzione di vendere direttamente, ti preghiamo di condurre una valutazione professionale del tuo cappotto; i commercianti di pellicce o i negozi di spedizione si atterranno alla loro valutazione.

Se stai considerando la vendita diretta, utilizza eBay o altre impostazioni per proteggere il tuo mercato di consumo, come le valutazioni degli acquirenti, politiche di restituzione chiare e standard per chi paga la spedizione.

Se possiedi una pelliccia di prima classe, considera di lasciare che un commerciante professionista esperto trovi l’acquirente giusto per te invece di venderla da solo.

valutazione

Lasciatemi parlare prima della prima cosa. Il valore o la commerciabilità della vecchia pelliccia dipende in larga misura dalla sua qualità, dal grado di cura e, naturalmente, anche dal tipo di pelle. Molti proprietari hanno aspettative non realistiche sul valore della loro pelliccia usata. Proprio come quasi tutti gli altri capi di abbigliamento (eccetto alcuni gioielli firmati), quando porti la pelliccia a casa, ammortamento All’inizio, il suo valore iniziò a diminuire. Anche la pelliccia si asciuga nel tempo, quindi più a lungo rimane un cappotto nell’armadio, più basso è il suo valore.

Se hai intenzione di vendere questo cappotto da solo, prendi Valutazione Altamente raccomandato: la determinazione del valore di un capo di abbigliamento richiede l’ispezione da parte di un esperto di pellicce per determinarne il valore. Valore di mercato attualeTrova un rivenditore di pellicce professionale (a livello locale o online) che lo faccia per tuo conto. Se ne trovi uno a livello locale, potrebbero persino venderti un cappotto.Pellicce in linea spedizione Tuttavia, i servizi di rivendita o possono insistere per eseguire le proprie valutazioni.

Se hai una vecchia pelliccia che non indossi da molti anni, valuta la possibilità di venderla. A seconda della qualità, dell’età, del tipo di pelliccia e delle condizioni, il tuo cappotto può offrirti il ​​prezzo più alto. Ma prima di allegare un cartellino del prezzo, si prega di condurre una valutazione professionale.

Vendilo da solo

Ovunque online asta Sito web, eBay, fornisce un sano Mercato secondario Utilizzato per le pellicce; ha anche una guida che delinea tutte le informazioni che devi sapere per “eBay” con successo i tuoi vestiti. Tuttavia, questo percorso di vendita richiede tempo e impegno da parte del venditore.

Innanzitutto, è necessario determinare tutti gli attributi del cappotto (tipo di pelliccia, taglia, tessuto di rivestimento, ricamo, ecc.) e avere una comprensione realistica del valore attuale del cappotto. In che modo altri venditori eBay valutano vestiti simili? Se vuoi davvero vendere, il tuo prodotto ha bisogno di un prezzo competitivo per distinguersi dalla massa delle pellicce. Immagini di alta qualità e molte immagini sono un must. Anche se trasferisci il costo di spedizione all’acquirente (come fanno molti venditori eBay), sei anche responsabile dell’imballaggio, dell’assicurazione e della spedizione degli indumenti dopo che sono stati venduti.alcunialcunialcuni

Lascia che gli altri vendano

I negozi di abbigliamento vintage e di spedizione orientati al designer spesso gestiscono pellicce di seconda mano (o “immobili”, preferiscono dire). Anche rivenditori di pellicce professionali e piattaforme di spedizione stanno spuntando online. Sebbene tu debba condividere i proventi con loro, possono effettivamente risolvere tutti i problemi della vendita di abbigliamento.Alcune persone insisteranno su una valutazione fisica del tuo cappotto prima di offrire un prezzo di listino, mentre altri preferiscono AcquistaMyFur I preventivi verranno forniti tramite e-mail. Se sei soddisfatto dell’offerta, spedisci loro la tua pelliccia e commercializzeranno e venderanno i tuoi vestiti per tuo conto. Quindi, tutto ciò che devi fare è aspettare il controllo nella posta.alcunialcuni

Un altro sito web con un approccio unico è Pelliccia contantiImpegnati a riciclare la pelliccia, pagheranno il “valore equo di mercato” in cambio dei vestiti che hai usato, e trasformeranno questi vestiti in altri lavori, come orsacchiotti e cuscini. I loro rivenditori di pellicce professionali devono controllare per determinare le condizioni del cappotto e fornire i prezzi. alcunialcunialcuni

fare la carità

Se puoi essere generoso (o ti piace restituire alla natura), allora l’evento annuale della pelliccia cappotto d’orso Incoraggiare le donazioni di articoli in pelliccia per aiutare gli animali feriti e orfani negli Stati Uniti a riprendersi. Il programma è gestito da rivenditori di abbigliamento di seconda mano Scambio di bufaliDurante il periodo di guida annuale designato, di solito da gennaio ad aprile, puoi semplicemente lasciare la pelliccia indesiderata in uno dei suoi negozi. Le pelli donate vengono inviate al Centro di riabilitazione della fauna selvatica, dove vengono utilizzate come lettiera per fornire un ambiente di cura più naturale per le creature ripristinate.alcunialcuni

La donazione è Duty free, Ma poiché Buffalo Exchange non può fornire una ricevuta, richiede una detrazione di oltre $500 (standard Oggetti non in contanti) Perché questo vestito può essere complicato se Agenzia delle Entrate Inizia la revisione. Se il tuo cappotto vale quattro cifre, puoi donarlo a un negozio dell’usato o a un ente di beneficenza locale.Assicurati di ottenere la ricevuta e di avere la valutazione a portata di mano, perché Prova della tua donazione di beneficenza.alcunialcunialcuni

Linea di fondo

Sia che tu stia passando a uno stile di pelliccia più alla moda, o desideri semplicemente più spazio nel tuo armadio, o non ti senti più a tuo agio nel possedere una pelliccia, ci sono mobili disponibili su Internet che possono vendere, riciclare o accettare la pelliccia per il tuo servizio. Ricorda: più a lungo lo appendi nell’armadio, più la sua qualità e il suo valore diminuiranno, quindi prima agisci, meglio è.