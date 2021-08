Come ha detto Morgan Stanley di acquistare, il prezzo delle azioni di Zoom è aumentato. I guadagni sono lunedì.

dimensione del font

Videocomunicazione Zoom

L’analista di Morgan Stanley Meta Marshall ha aggiornato il rating del titolo da uguale peso a sovrappeso e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo delle azioni da $ 360 a $ 400.

Il titolo è salito del 5,1% giovedì mattina a $ 355,12.

Il rapporto sugli utili trimestrali di luglio di Zoom verrà pubblicato dopo la chiusura del mercato lunedì. Lo zoom è stato previsto Il fatturato è compreso tra 985 milioni di dollari e 990 milioni di dollari e l’utile non-GAAP è compreso tra 1,14 e 1,15 dollari statunitensi per azione. Il consenso su Wall Street è che le entrate raggiungeranno i 991 milioni di dollari e l’utile per azione è di 1,16 dollari.

Il prezzo delle azioni di Zoom (codice azionario: ZM) è aumentato di quasi il 400% nel 2020, poiché la pandemia ha guidato la crescita esplosiva del business di Zoom. Nell’anno fiscale di gennaio 2021, le entrate della società sono aumentate del 326%.

Tuttavia, alla chiusura di mercoledì, il titolo è rimasto invariato per l’intero anno perché gli investitori si sono preoccupati di come valutare la società mentre il tasso di crescita della società si riduce. È ampiamente stimato per strada che le entrate per l’anno fiscale di gennaio 2022 aumenteranno del 51% e le entrate per l’anno fiscale 2023 aumenteranno del 21%.

Marshall ha detto in un rapporto di ricerca Preoccupazioni degli investitori L’aumento del tasso di abbandono dei clienti small business supera la crescita potenziale dei clienti corporate. Ritiene che la crescita del prossimo anno potrebbe essere migliore del previsto.

“Prima del catalizzatore nella seconda metà dell’anno, ci siamo sentiti La valutazione diventa troppo negativa Per quanto riguarda la questione delle recenti perdite”, ha scritto. “Riteniamo che lo slancio aziendale, unito ai venti contrari dei margini di profitto, abbia creato un ambiente positivo. [the quarter]. ”

Marshall ha affermato che l’evento per i clienti di Zoomtopia in programma a metà settembre dovrebbe essere un catalizzatore per il titolo.

Ha detto che se le entrate superano la guida del management del 5% o più, il titolo potrebbe aumentare, ma ha sottolineato che la sua chiamata non riguarda il potenziale di Zoom come piattaforma per una crescita duratura o la prospettiva di una minaccia competitiva, ma preoccupazioni a breve termine sulla perdita La terminologia è andata troppo oltre.

Tuttavia, Marshall ha affermato che la crescita nei prossimi 12 mesi supererà le aspettative. Ha scritto: “In generale, l’argomento del mercato ribassista è che la crescita organica di Zoom sarà inferiore al 20% l’anno prossimo”, a causa dell’aumento del tasso di abbandono dei clienti con meno di 10 dipendenti. Ma ha visto la crescita del business internazionale, l’aumento della penetrazione del mercato e il business della telefonia basato su cloud dell’azienda.

Scrivi a Eric J. Savitz eric.savitz@barrons.com