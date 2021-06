Come i club privati ​​di Londra resistono alla tempesta COVID-19 COVID

Nove mesi dopo che Metro Bank ha preso il controllo del sito di Mayfair di The Conduit a causa di debiti insoluti, il club dei membri privati ​​sta completando la ristrutturazione dell’edificio affittato nel cuore di Covent Garden, che aprirà ad agosto.

Il clubCome nuovo membro del “Club Land” di Londra aperto nel 2018, questa settimana ha preso in giro i suoi 3.000 membri attraverso discussioni online su questioni relative ai diritti umani in Cina, e poi ha aperto completamente spazi di ristorazione, riunioni e lavoro ai clienti con le seguenti condizioni. Adotta uno stile di vita misto Diviso in residenze urbane e non locali.

Il sito web di Covent Garden avrà anche una libreria con più di 1.000 libri, curata dallo staff di The Conduit e “The Fix”, uno spazio a due piani dove i membri “si incontrano e scambiano idee”.

Il Conduit fornirà uno spazio a due piani per i membri per “incontrarsi e scambiare idee” © The Conduit



Dopo aver sperimentato una serie di blocchi e il calo del numero di pendolari e il mantenimento del personale alberghiero straniero, compresi quelli degli hotel europei che da allora sono stati limitati dalle regole sull’immigrazione, i club privati ​​di Londra hanno aperto per i club privati ​​di Londra. Brexit.

In un’e-mail inviata ai membri nel luglio dello scorso anno, il club 130enne Chelsea Arts Club ha dichiarato che la crisi ha causato “danni catastrofici” alle sue finanze e ha chiesto se i membri sarebbero disposti a fornire un “sostegno finanziario volontario”. “.

Dei 103 club membri a Londra prima della pandemia, 7 tra cui The Conduit avevano chiuso. Altri includono il club di appartenenza di Soho Milk & Honey e The Hospital Club, quest’ultimo ha cambiato nome in “h Club” per concentrarsi sulla ristorazione per le industrie della musica e dell’intrattenimento e ha chiuso la sua sede gemella a Los Angeles.

“Scommetto che proprio come gli esseri umani sono molto adattati all’ambiente attuale, torneremo alla normalità più velocemente di quanto pensi. Le persone sono desiderose della comunità e vogliono connettersi di nuovo”, ha affermato. Paul van Zyl, co-fondatore La quota di iscrizione di base per The Conduit è di £ 1.800 all’anno.

“Presteremo grande attenzione all’igiene, ma la comunità e la vicinanza sono più preziose che mai. C’è un desiderio reale”, ha aggiunto.

Paul van Zyl: “Le persone desiderano la comunità e vogliono riconnettersi” © The Conduit



Oltre alla rinascita di The Conduit, ci sono altri barlumi di speranza in campo club. Pavilion gestisce tre club a Londra e prevede di aprire una quarta sede a Knightsbridge nelle prossime settimane, mentre l’Art Club si sta espandendo a livello internazionale e prevede di aprire nuove sedi a Los Angeles e Dubai entro il prossimo anno.

Molti Il club tradizionale è sopravvissuto Dando ai soci un motivo per continuare a pagare la quota di iscrizione annuale quando la sede è chiusa.Anche il più Sito storicoPartecipa spesso a degustazioni Zoom, conferenze e attività di consegna di pasti in famiglia con i membri più anziani.

Remy Lyse, direttore operativo del Mayfair Arts Club, ha affermato che durante il periodo di blocco, fornendo attività online, aveva solo il 3% in meno di membri rispetto agli anni precedenti. Queste attività includono lezioni per la colazione, lezioni di disegno virtuale e podcast per i membri.

Si romperà anche durante questo periodo? “È stato così per alcune settimane, e non per poche settimane”, ha detto Lyse.

Per i club situati nei distretti di St. James, Mayfair e Soho e nelle aree circostanti, noti per le loro istituzioni associative di lunga data, la sfida più grande al momento sarà il lento ritorno in sede, la mancanza di attività aziendali e viaggio internazionale.

Anche nell’ospitalità permettere A partire dal 17 maggio, il flusso di passeggeri di Londra è ancora inferiore del 28% rispetto ai livelli del 2019.

Si prevede che la maggior parte dei luoghi tornerà ai pendolari in gran numero già a settembre e fino a quando non si placherà il timore di varianti sconosciute che entrino nel Regno Unito, sembra improbabile che i viaggi internazionali si riprendano in modo significativo.

Membri fedeli dei club dell’esercito e della marina hanno permesso a questa istituzione di 184 anni di sopravvivere © Laurence Mackman/Alamy



L’Army and Navy Club è un’istituzione di 184 anni che è stata originariamente fondata per i membri delle forze armate, soprannominata “The Rag”, che ha dichiarato che il 93% dei suoi membri è rimasto fedele e ha accettato di pagare in anticipo le quote associative annuali per ottenere finanziamenti immediati.

L’amministratore delegato Robin Bidgood ha affermato che durante la pandemia il volume delle transazioni è stato di circa un terzo del livello normale e che un piccolo numero di membri ha utilizzato il club come residenza permanente e per i viaggi di lavoro necessari.

Ha aggiunto che le prenotazioni per gli eventi della compagnia hanno iniziato a riprendere e la cena del reggimento dell’esercito sarà confermata da settembre.

Molti vecchi club con soci anziani hanno notato la rapida espansione e popolarità di Soho House, che negli ultimi 26 anni è cresciuta dalla sua base londinese originale a circa 30 filiali e 100.000 membri.

Negli ultimi 26 anni, Soho House è cresciuta dalla sua base londinese originale a circa 30 filiali e 100.000 membri © Richard Chivers/View/Alamy



Durante la pandemia, ha investito molto in app di abbonamento e nuove offerte, come il programma “City Without Homes”, che fornisce accesso a eventi online, sconti e social network.

Sta progettando di essere quotata a New York e può essere valutata Fino a 3 miliardi di sterline, E nuovi club ad Austin, Tel Aviv e Roma si stanno preparando ad aprire quest’anno.

Bidgood ha affermato di aver osservato i progressi della Soho House mentre l’esercito e la marina si sforzano di diventare “la prima scelta per il pubblico giovane”. [rather than] I vecchi e sensuali elementi tradizionali del club, gli antichi che sonnecchiano sotto il giornale”.

Tuttavia, ha avvertito che il club deve stare attento a non diventare un “hotel a cinque stelle con membri” perché l’opportunità del club è quella di mantenere un rapporto personale con i suoi clienti.

“C’è sempre una prospettiva finanziaria, ma non siamo spinti dalla creazione di un gran numero di club. Per me, meno è meglio”, ha detto Lyse. “Sono sicuro che il modo in cui funzionano le cose potrebbe essere leggermente diverso, ma penso che ci sia troppa eccitazione per il ritorno delle persone”.