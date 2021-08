Come i gruppi di pagamento statunitensi sono finiti dalla parte sbagliata del piano indiano

A metà del 2018, Ajay Banga, l’allora CEO di Mastercard, ha difeso con entusiasmo gli sforzi del primo ministro indiano Narendra Modi per promuovere i pagamenti elettronici nell’economia basata sul contante del paese.

Modi “capisce”, ha detto al pubblico di New York, sottolineando il ruolo del denaro in tutto, dal finanziamento del terrorismo alle transazioni illegali di droga.

Tre anni dopo, la sua azienda si è trovata dalla parte sbagliata dei piani dell’India per l’industria.

Reserve Bank of India il mese scorso Divieto MasterCard Aumentare i clienti, sostenendo di non aver rispettato le normative che vietano ai conglomerati finanziari di archiviare dati all’estero, implementato poco dopo che Benja ha elogiato l’approccio di Modi. La Reserve Bank of India ha imposto restrizioni simili ad American Express e Diners Club ad aprile, indebolendo la capacità del gruppo americano di espandersi in uno dei suoi più grandi mercati in crescita.

La banca centrale e Modi hanno lavorato duramente per rendere l’India meno dipendente dal denaro. Transazione digitale Dall’improvviso ritiro delle banconote di alto valore, che rappresentano un’ampia percentuale della valuta del paese, nel 2016, questo numero è aumentato vertiginosamente. anno.

I funzionari hanno affermato che le riforme sono essenziali per ridurre il costo della stampa di denaro, sviluppare l’economia indiana, che è ancora principalmente un’economia informale, e aumentare l’inclusione finanziaria e la base imponibile.

Il mondo sta osservando l’evoluzione del mercato dei pagamenti in questo paese di 1,4 miliardi di persone. In un mercato in cui il 20% della popolazione non ha un conto in banca e solo il 3% ha una carta di credito, l’espansione dei servizi finanziari crea enormi opportunità di business.

Tre gruppi fintech indiani, tra cui AlipayPolicybazaar, sostenuto da Alibaba e Softbank, ha recentemente presentato domanda per un’IPO. “Tutti sono in competizione”, ha detto Rajan Bajaj, fondatore della startup di carte Slice di Bangalore. “L’India è attualmente il mercato delle carte di credito in più rapida crescita al mondo. Le nostre opportunità sono enormi”.

Ma i critici affermano che politiche come i requisiti di localizzazione dei dati MasterCard scattata E American Express mira a consolidare il controllo delle attività commerciali e stabilire barriere commerciali. Un dirigente straniero ha affermato che le autorità indiane “stanno valutando di provare a controllare le cose, piuttosto che stabilire un quadro di innovazione”.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno condannato le politiche dell’India come “discriminatorie e distorsive del commercio”.

questo Regola stabilita Tutti i dati finanziari elaborati all’estero devono essere distrutti entro 24 ore e archiviati solo in India. Le aziende devono presentare audit di terze parti che dimostrino la conformità, che la Reserve Bank of India ha affermato sia necessaria per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illegali.

Cambio rapido Lobbismo arrabbiato Quando lanciato da American Payment Group. Una persona che ha familiarità con le discussioni della società con le autorità di regolamentazione ha affermato che la società ha sostenuto che queste normative erano costose e controproducenti e ha incoraggiato altri paesi ad adottare misure simili..

I politici indiani hanno cercato di rendere l’economia del paese meno dipendente dalla liquidità © Narinder Nanu/AFP via Getty

“Il libero flusso di dati attraverso i confini è la pietra angolare della forte relazione strategica ed economica tra gli Stati Uniti e l’India”, ha affermato Alexander Slater, vicedirettore generale dell’U.S.-India Business Council, che fa pressione per gli interessi commerciali degli Stati Uniti.

I sostenitori della regola hanno ribattuto che, secondo le stime del gruppo fintech PPRO, Mastercard rappresentava un terzo del mercato indiano delle carte e, nonostante le ampie opportunità, non si era conformata.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, la Reserve Bank of India è intervenuta dopo che la società ha mancato diverse scadenze per chiarire come ha gestito i dati. La persona ha aggiunto che anche Visa è stata interrogata dai regolatori lo scorso anno, ma è risultata conforme.

Mastercard ha rifiutato di commentare e Visa non ha risposto a una richiesta di commento.

Un dirigente indiano ha dichiarato che le regole di localizzazione dei dati “sono state molto, molto chiare per molto tempo”. “Alcune società straniere preferiscono sedersi e fare pressioni piuttosto che aggiustare i loro sistemi”.

Da quando la Reserve Bank of India ha imposto il divieto il mese scorso, MasterCard ha dichiarato di aver presentato una nuova verifica da parte di Deloitte per affrontare le preoccupazioni dei regolatori. Mastercard ha dichiarato in una nota: “Lavoriamo a stretto contatto con la Reserve Bank of India e il governo indiano per assicurarci di rispettare la lettera e lo spirito dell’ordine”.

“Speriamo che le ultime richieste forniscano la garanzia necessaria per risolvere le loro preoccupazioni. Ci impegniamo a investire tutte le risorse necessarie per soddisfare eventuali requisiti aggiuntivi”.

I clienti esistenti di MasterCard e American Express non sono stati interessati, ma la decisione della Reserve Bank of India ha reso Visa l’unica grande società di pagamenti esteri del paese senza restrizioni.

La Reserve Bank of India ritiene che le norme per l’archiviazione dei dati finanziari all’estero siano necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illegali ©Kanishka Sonthalia/Bloomberg

Il suo più grande concorrente è ora la National Payment Corporation of India, un’organizzazione senza scopo di lucro fondata dalla Reserve Bank of India e un consorzio di banche indiane per sviluppare infrastrutture di pagamento come fulcro degli obiettivi politici del governo. Il suo operatore di carte RuPay ha emesso più di 600 milioni di carte e la sua rete di denaro mobile UPI è salita a 3,2 miliardi di transazioni a luglio, più del doppio rispetto allo scorso anno.

I gruppi economici americani sostengono che le autorità indiane usano la regolamentazione per inclinare il mercato, il che è vantaggioso per NPCI e altre società nazionali Incoraggia i campioni nazionali In termini di servizi finanziari.

Quest’anno, l’India ha invitato le aziende a fare un’offerta per l’istituzione di una licenza commerciale a scopo di lucro per competere con NPCI. Le persone interessate includono Paytm, Mukesh Ambani (Mukesh Ambani) Reliance Industries Secondo fonti informate, Tata Group e Tata Group.

Dilip Asbe, CEO di NPCI, ha affermato che servizi come RuPay e UPI sono cresciuti perché si adattano bene al mercato indiano, promuovono i pagamenti della previdenza sociale e consentono facili rimesse mobili senza carte. La società sta negoziando per costituire UPI in altri paesi, tra cui Singapore e gli Emirati Arabi Uniti.

“Stiamo lavorando con [other card companies] In un mercato aperto. .. NPCI è sempre stata impegnata nella creazione di prodotti innovativi locali”, ha affermato. “Chi impedisce alle altre aziende di innovare? … Sappiamo molto bene che non importa di cosa abbia bisogno l’India, noi costruiremo. “

Rispettati

Tuttavia, le autorità non sono favorevoli a una forma di pagamento senza contanti: la criptovaluta, per la quale il governo ha utilizzato Minacciato di vietareIl governo vede i token digitali come una minaccia al controllo della sovranità monetaria e RBI e Molte altre banche centrali, Prendi in considerazione il lancio di una propria valuta digitale.

Alcuni credono che gli sforzi dell’India per promuovere i pagamenti digitali, pur mantenendo la stretta del mercato, riflettano le mutevoli tendenze politiche in tutto il mondo.

“Tutti i paesi più grandi… creano condizioni di confine in modo che abbiano una forte influenza”, ha affermato un venture capitalist che investe in società fintech indiane. “Questa è una cosa globale”.