Come i punteggi più alti di livello A stabiliscono un record nel Regno Unito

Dopo aver annullato l’esame per il secondo anno consecutivo e averlo sostituito con la valutazione dell’insegnante, il punteggio più alto di livello A ha raggiunto un record quest’anno.

Martedì, il Joint Qualifications Committee of Examinations Board Institutions ha dichiarato che il numero di punteggi A e A* in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord ha raggiunto il 44,8%, rispetto al 25,5% del 2019.

Per la percentuale di giovani che si iscrivono alle migliori università che ora raggiunge un livello record, questa notizia merita di essere celebrata.

Ma i risultati hanno anche spremuto i posti universitari, nascosto la differenza nei livelli di istruzione tra ricchi e poveri e sollevato la questione di come i nuovi e ampliati confini scolastici torneranno alla normalità dopo la pandemia di Covid-19.

Perché il punteggio è così alto quest’anno?

Poiché i voti sono determinati dagli insegnanti sulla base di un “paniere di prove”, questo mostra il potenziale massimo di ogni studente, che elimina di fatto il limite di voto fisso che limita il numero di punti massimi prima della pandemia.

La decisione che ha portato all’aumento dei punteggi è stata presa dopo una forte protesta nel 2020 contro un metodo basato su computer progettato per allineare i risultati con gli anni precedenti, che ha provocato evidenti ingiustizie, soprattutto nelle scuole delle aree più povere.

È ampiamente previsto che il passaggio alla valutazione completa degli insegnanti porterà a prestazioni gonfiate. Tuttavia, il segretario all’Istruzione Gavin Williamson ha difeso la mossa, dicendo che era “fiducia Insegnanti” e la crisi sanitaria ha creato una situazione unica che richiede approcci senza precedenti.

Anche il rigonfiamento dei punteggi si è intensificato, perché l’agenzia di test ha a malapena rivisto la riduzione del punteggio prima che venga rilasciata. Secondo i funzionari, solo un quinto circa delle scuole e dei college deve condividere il lavoro e, di conseguenza, solo l’1% dei voti è cambiato.

È un risultato equo per gli studenti?

Coloro che hanno partecipato alla valutazione hanno insistito sul fatto che la risposta era sì. Simon Lebus, presidente ad interim di Ofqual, un regolatore degli esami, ha affermato che i risultati nel 2021 “riflettono più accuratamente” le capacità degli studenti.

Steve Chalke, il fondatore di Oasis Community Trust, è d’accordo e la fondazione gestisce 52 scuole. Ha sostenuto che l’organizzazione non ha ricevuto una “singola richiesta” per quanto riguarda i voti presentati dai suoi insegnanti.

“Pensiamo che ciò sia dovuto al fatto che, come gruppo di scuole, abbiamo condotto la nostra due diligence interna e la nostra governance su queste cose”, ha affermato.

Mary Bousted, segretario generale congiunto della National Education Alliance, che rappresenta gli insegnanti, ha affermato che rispetto a un “esame una tantum ad alto rischio”, la valutazione consente agli studenti di “dimostrare meglio le proprie capacità”.

L’analisi di Ofqual ha rilevato che i bambini provenienti da ambienti svantaggiati non sono ingiustamente colpiti dal sistema di valutazione, e c’è solo una leggera differenza nella crescita dei gradi superiori tra le scuole private a pagamento e i dipartimenti statali finanziati dal governo.

Tuttavia, la ripartizione dei risultati pubblicata martedì ha mostrato che il divario tra i vari dipartimenti permane, con le scuole private che ottengono punteggi A* e As del 70%, mentre la quota delle scuole pubbliche è inferiore al 40%.

Queste cifre mostrano anche che il cosiddetto “divario di rendimento” tra tutti gli studenti e gli studenti svantaggiati e neri si è leggermente ampliato. Ci sono anche prove che le differenze regionali tra il nord e il sud del paese stanno crescendo, con il 40% degli studenti nel nord-est dell’Inghilterra che ottiene punteggi alti, rispetto a quasi il 48% a Londra.

Lee Elliot Major, Professore di Mobilità Sociale all’Università di Exeter, ha affermato che i risultati del “divario socio-economico crescente” sono “profondamente preoccupanti” e “confermano la nostra più grande preoccupazione”. [that] La pandemia ha esacerbato la disuguaglianza educativa”.

Cosa significa questo per le università?

Le università ora devono affrontare un compito arduo per fare spazio a troppi candidati con i punteggi più alti richiesti per accedere ai corsi più competitivi.

La scorsa settimana, il governo Liberare fondi aggiuntivi Maggiori informazioni sui corsi di medicina e odontoiatria per alleviare lo stress. Ma le migliori istituzioni avvertono che altri corsi popolari saranno interessati.

Secondo i dati dell’University and College Admissions Service (Ucas), che gestisce le ammissioni nel Regno Unito, il numero di studenti che entrano nelle migliori istituzioni è aumentato quest’anno e il numero di neolaureati che accettano l’ammissione è aumentato del 20% rispetto al 2019.

L’aumento del numero di studenti che sono entrati in college e università d’élite ha portato incertezza anche alle università di livello inferiore, che potrebbero non essere in grado di riempire tutti i posti. Martedì il numero di studenti iscritti a questo livello è rimasto invariato e alcune persone temono che il numero andrà perso a favore dei migliori concorrenti.

Tuttavia, David Bell, vicepresidente dell’Università di Sunderland, spera ancora che l’intero settore possa beneficiare del “miglioramento generale” delle prestazioni, aggiungendo che l’iscrizione di quest’anno è “una buona domanda complessiva”.

I leader dell’istruzione superiore si stanno anche preparando ad adattarsi all'”espansione” della popolazione a lungo termine, che porterà a un sostanziale aumento del numero di diciottenni nel Regno Unito nel prossimo decennio.

Pertanto, anche se il finanziamento effettivo per studente dell’università diminuisce, il dipartimento deve trovare più posti. Tim Bradshaw, capo del Russell Group delle 24 migliori università, ha affermato che per soddisfare ulteriori esigenze, il governo dovrebbe “dare priorità alla fornitura di finanziamenti sostenibili a lungo termine”.

Quale sistema possiamo aspettarci l’anno prossimo?

Questo non è stato ancora finalizzato, ma Williamson ha sempre chiarito che spera che l’esame del prossimo anno adotterà un “modello più normale”.

Tuttavia, martedì ha riconosciuto che l’incertezza della pandemia significa che devono essere sviluppati piani di emergenza.

Rispettati

Gli educatori temono anche che se gli studenti di livello A del prossimo anno tornano all’esame ordinario subito dopo l’interruzione degli studi per un anno, saranno trattati ingiustamente, costringendo gli studenti del 2022 a competere con il punteggio record di quest’anno.

Sebbene la consultazione sia attualmente in corso, Williamson ha affermato che l’esame formale potrebbe includere misure di mitigazione, come la riduzione del contenuto o la possibilità per gli studenti di utilizzare risorse aggiuntive per l’esame.

Il regolatore Ofqual può anche stabilire limiti di valutazione più flessibili per il 2022 per garantire che non vi sia un enorme divario tra il numero di voti più alti emessi quest’anno e il prossimo anno.