Come il virus ha interrotto le statistiche sull’inflazione inflation

I prezzi in molte delle principali economie stanno aumentando. Il “Financial Times” britannico indaga se l’inflazione si riprenderà in modo permanente.

Giorno 1: Per decenni, le economie avanzate non hanno dovuto affrontare un’inflazione in rapida crescita. Questo cambierà?

Giorno 2: i governatori delle banche centrali raggiungono un consenso globale su come promuovere al meglio un’inflazione bassa e stabile è crollato.

Giorno 3: Il canarino della miniera di carbone dell’inflazione statunitense: Macchina di seconda mano.

Giorno 4: come il virus distrugge le statistiche ufficiali sull’inflazione.

Giorno 5: Perché gli aumenti dei prezzi nelle economie sviluppate sono un problema per i paesi in via di sviluppo oppressi dal debito.