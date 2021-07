Come investire in acqua

Sappiamo che l’acqua è la fonte della vita.Ma può anche essere una fonte cartella diversificazioneSembra strano, lo sappiamo, ma ricorda: proprio come l’oro e l’olio, l’acqua è un merce ——E ora sembra essere piuttosto scarso.Quindi, e qualsiasi altro mancanza di, La scarsità d’acqua ha creato opportunità di investimento.

Risorse idriche globali

Circa il 70% della superficie terrestre è coperta da acqua, ma il 97% è acqua salata, che non è adatta all’uso umano. L’acqua salata non può essere utilizzata per bere, per l’irrigazione delle colture o per la maggior parte degli usi industriali. Del restante 3% delle risorse idriche mondiali, solo l’1% circa è disponibile per il consumo umano.

Carenza globale

La rapida industrializzazione e il maggiore utilizzo dell’agricoltura hanno portato a una carenza idrica globale.Regioni prive di H 2 O include Cina, Egitto, India, Israele, Pakistan, Messico, Africa e parti degli Stati Uniti (Colorado, California, Las Vegas e la costa orientale), solo per citarne alcuni.

L’inquinamento evidenzia anche la necessità di acqua pulita. Negli Stati Uniti, la zona morta sulla costa del Golfo evidenzia l’impatto del deflusso dei fertilizzanti. E il metil tert-butil etere (MTBE), un additivo per la benzina senza piombo, si trova nelle acque dei pozzi dalla California al Maryland. All’estero, eventi ben noti in Russia, Cina e altrove mostrano che l’inquinamento non è limitato all’Occidente. Naturalmente, la fornitura di acque reflue limita ulteriormente la quantità di acqua dolce disponibile per l’uso umano.

indice

Ecco alcuni dei più popolari indice Mira a monitorare varie opportunità di investimento legate all’acqua:

Indice dell’acqua Dow Jones negli Stati Uniti Consiste di circa 29 titoli; è un barometro Composto da un gran numero di società internazionali e nazionali affiliate al business dell’acqua Valore di mercato 150 milioni di dollari USA.

Indice dell’acqua ISE-B&S Lanciato nel gennaio 2006, l’indice rappresenta la distribuzione dell’acqua, la filtrazione dell’acqua, la tecnologia del flusso e altre società specializzate in soluzioni legate all’acqua. Contiene più di 35 titoli.

Indice dei servizi idrici 1500 Standard & Poor’s È una sotto-industria? Standard e poveri 1500 Utilities Index; L’indice è composto da due sole società, vale a dire National Water Corporation (codice titolo NYSE:ora) e Aqua America (codice della borsa di New York: WTR).

S&P Global Water Index& È un indice di 11 anni che comprende 50 società in tutto il mondo; le loro attività legate all’acqua sono divise in due aree: Servizi pubblici con infrastruttura, Così come attrezzature e materiali.

Il Bloomberg World Water Index e l’MSCI World Water Index offrono l’opportunità di esaminare il settore idrico da una prospettiva internazionale, sebbene sia difficile trovare informazioni aggiornate su questi due indici. Ci sono anche vari indici di utilità, inclusi alcuni titoli idrici.

Come investire in materie prime idriche

Guarda tenendo Qualsiasi indice idrico fornisce un modo semplice per iniziare a cercare opportunità di investimento adeguate.Azienda da chip blu azienda General Electric Azioni a piccola capitalizzazione Layne Christensen è alla ricerca di una quota del mercato dell’acqua.Oltre all’acquisto diretto di azioni, alcune società più grandi offrono anche Piano di reinvestimento dei dividendiLe aziende che cercano di trarre profitto dalle attività legate all’acqua includono fornitori di bevande, aziende di servizi pubblici, aziende di trattamento/purificazione dell’acqua e produttori di apparecchiature, come aziende che forniscono pompe, valvole e dispositivi di desalinizzazione.

Per quanto riguarda l’acqua in bottiglia, il mercato internazionale è in crescita. Dopo l’impennata della domanda dei consumatori negli Stati Uniti, la domanda dalla Cina al Messico è in aumento.Si stima che dal 2007 al 2017, gli Stati Uniti pro capite Il consumo di acqua in bottiglia è aumentato del 61%: l’americano medio beve circa 45 galloni di acqua in bottiglia ogni anno. In termini di desalinizzazione, circa 183 paesi attualmente si affidano alla desalinizzazione per soddisfare almeno una parte del loro fabbisogno di acqua dolce.

nel caso Raccolta titoli Non sei interessato, ETF, Fondo comune, con Fondo di investimento unitario (UIT) offre anche molte opportunità per investire nell’acqua. Invesco Water Resources Portfolio ETF (PHO) È il più grande e il paniere di azioni incentrato sugli Stati Uniti (a marzo 2020) è orientato verso le piccole e medie imprese. iShares Dow Jones U.S. Utilities Index ETF (Iniezione di tossicodipendenti) Fornire esposizione ad alcuni stock legati all’acqua. Altre nuove alternative includono Invesco Global Water Portfolio ETF (PIO),traccia Nasdaq Indice globale dell’acqua OMX, E First Trust ISE Water Index Fund (FIW). Sulla base della popolarità, stanno lentamente emergendo nuove alternative.

Inoltre, i due fondi comuni di investimento specializzati in investimenti legati all’acqua sono Claymore-Boenning & Scattergood Global Water Equities UIT e il portafoglio Claymore-Boenning & Scattergood US Water Equities.

Linea di fondo

Negli ultimi anni è aumentata la domanda di investimenti che cercano di trarre profitto dalla domanda di acqua dolce e pulita. Se questa tendenza continua, e secondo tutte le indicazioni lo farà, gli investitori possono aspettarsi di vedere un’ondata di nuovi investimenti che forniscono esposizione a questo prezioso bene e alle società che lo immettono sul mercato. Attualmente ci sono diversi modi per aggiungere esposizione all’acqua al tuo portafoglio; la maggior parte richiede solo una piccola ricerca. Le opportunità di investire in questa risorsa scarsa stanno fluendo liberamente, quindi tuffati!