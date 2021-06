Come investire in fondi fiduciari di previdenza sociale?

Questo Fondo fiduciario di previdenza sociale È un conto gestito dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e utilizzato per raccogliere la sicurezza sociale Imposta sui salari Pagamento delle prestazioni ai lavoratori e ai loro datori di lavoro ai beneficiari di sicurezza sociale. Investe in titoli completamente affidabili e garantiti dal governo degli Stati Uniti.

Punti chiave Il Social Security Trust Fund riscuote le tasse sui salari, paga i sussidi e investe l’eventuale eccedenza in titoli di stato speciali.

Questi titoli guadagnano interessi e godono della piena fiducia e del supporto creditizio del governo degli Stati Uniti.

Si prevede che il fondo fiduciario cesserà l’eccedenza nel 2021, momento in cui potrebbe essere necessario ritirare gradualmente le riserve per pagare i benefici.

Se il Congresso non lo risolverà, il Social Security Trustee Report 2020 mostra che i fondi pensione/sopravvissuti e invalidità saranno esauriti nel 2035.

Che cos’è un fondo fiduciario previdenziale?

Il governo degli Stati Uniti utilizza il Social Security Trust Fund per gestire i contributi eccedentari del sistema di sicurezza sociale.È attraverso un semplice Ritenuta d’acconto Da ogni stipendio viene detratta una certa percentuale del reddito ante imposte.Il fondo è utilizzato nelle seguenti situazioni Contributi di lavoratori e datori di lavoro Supera l’importo attualmente necessario per finanziare il sistema per pagare le prestazioni ai lavoratori pensionati e ai disabili.

Nel 2021, dipendenti e datori di lavoro pagheranno ciascuno una tassa del 6,2% sui primi $ 142.800 di reddito (da $ 137.700 nel 2020). Se sei un lavoratore autonomo, devi pagare il 12,4% dell’intero importo.

Come funziona il Fondo Fiduciario della Previdenza Sociale

Il Fondo Fiduciario della Previdenza Sociale è in realtà costituito da due fondi distinti: Fondo fiduciario per l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) con Fondo fiduciario per l’assicurazione invalidità (DI)Il fondo fiduciario dell’OASI è utilizzato per erogare prestazioni ai lavoratori pensionati e alle loro famiglie e ai familiari dei lavoratori deceduti. Il Fondo fiduciario DI fornisce prestazioni per i lavoratori disabili e le loro famiglie. In caso contrario, i due fondi operano in modo simile.

Quando i lavoratori e i datori di lavoro pagano al sistema di sicurezza sociale più del necessario per pagare le prestazioni, questi contributi “in eccesso” saranno investiti in speciali titoli del governo degli Stati Uniti. Ciò consente al governo federale di prendere in prestito denaro da fondi fiduciari per scopi diversi dalla sicurezza sociale.

Il Fondo Fiduciario della Previdenza Sociale guadagna interessi?

Il Social Security Trust Fund non ha alcun collegamento diretto con il mercato azionario.Ogni giorno, i fondi rimanenti dopo aver pagato tutti i benefici vengono investiti nell’emissione speciale Obbligazioni statali. Sono simili agli Stati Uniti debito nazionale, Tranne che non sono quotati in borsa.Queste obbligazioni fruttifere sono una forma di IOU, pagati dal futuro Legge federale sul contributo assicurativo (FICA) Scontrino.

Esistono due tipi di titoli di stato speciali: i certificati di debito a breve termine – che scadono il 30 giugno successivo – e le obbligazioni, che di solito maturano tra 1 e 15 anni. Nessuno di questi titoli è negoziato sul mercato obbligazionario o messo a disposizione del pubblico. Tuttavia, come altri buoni del Tesoro, hanno la piena fiducia e il supporto creditizio del governo degli Stati Uniti.

Il tasso di interesse per le emissioni speciali è determinato secondo una formula rivista e formulata nel 1960. Legge sulla sicurezza sociale. È più o meno uguale alla media dare la precedenza Buoni del Tesoro negoziabili con una data di scadenza di almeno quattro anni. Nel 2020 il tasso di interesse medio sui titoli dei fondi fiduciari è stato dello 0,990%, rispetto al 2,219% del 2019. Tuttavia, questo tasso di interesse può variare di mese in mese. Nel 2020, è sceso dal 2% di gennaio a solo lo 0,625% di aprile, che potrebbe risentire della recessione economica causata dalla pandemia di COVID-19. A giugno 2021, il rapporto era dell’1,5%.

La finanza della previdenza sociale oggi

La relazione annuale 2020 del Fondo fiduciario rivela i seguenti fatti di base sulle sue finanze:

Il fondo fiduciario OASI aveva 2.897 trilioni di dollari alla fine del 2019, pari al 261% del costo stimato nel 2020.

La spesa totale nel 2019 è stata di 1059,3 miliardi di dollari e le entrate totali sono state di 1061,8 miliardi di dollari.

Complessivamente le riserve del fondo fiduciario AVS si esauriranno nel 2035.

I due tipi di fondi hanno date di esaurimento diverse: il fondo fiduciario OASI dovrebbe esaurirsi nel 2034, mentre la riserva DI può durare fino al 2065.

Quando il fondo fiduciario AVS è esaurito, solo il 76% delle prestazioni previdenziali può essere pagato sulla base del reddito “a consumo” del fondo fiduciario AVS.

Quando i fondi DI sono esauriti, se non riparati in tempo, il 92% delle prestazioni di invalidità sarà pagato in base al reddito “pay as you go” del fondo fiduciario DI.

Nel periodo di previsione di 75 anni, il deficit attuariale è stato del 3,21% delle retribuzioni imponibili (rispetto al 2,78% dell’anno precedente). In altre parole, l’imposta sulla sicurezza sociale deve essere aumentata del 3,21% per risolvere definitivamente il problema.

Queste cifre sono in gran parte simili alla relazione dell’anno precedente.Demografia-enorme Baby boomer E molto più piccolo Generazione X Uno significa che non importa quanto sia buona l’economia, non miglioreranno in modo significativo. Inoltre, il rapporto afferma: “Le previsioni e le analisi in questo rapporto non riflettono il potenziale impatto della pandemia di COVID-19 sui piani di previdenza sociale e assicurazione medica. Date le incertezze associate a questi impatti, il fiduciario ritiene che sia attualmente impossibile regolare con precisione le loro stime.” Ciò significa che, semmai, potrebbero peggiorare.

178 milioni Il numero di persone che pagano le tasse di sicurezza sociale. Ogni mese circa 64 milioni di persone ricevono prestazioni di sicurezza sociale.

Il futuro dei fondi fiduciari di previdenza sociale

La previdenza sociale è un sistema a ripartizione che riscuote le tasse sui lavoratori esistenti per pagare le prestazioni dovute ai lavoratori in pensione e ad altri. Per molti anni, il reddito della previdenza sociale dalle imposte sui salari è stato sufficiente a coprire i benefici che ha pagato. Nel tempo, il Social Security Trust Fund ha accumulato una riserva e, alla fine del 2019, l’importo totale era vicino a 2,9 trilioni di dollari.

Tuttavia, questa situazione sta per cambiare. Il fiduciario della previdenza sociale prevede che a partire dal 2021 l’imposta sui salari non coprirà più il 100% degli obblighi di prestazione del piano, quindi deve utilizzare le sue riserve per pagarne una parte ogni anno. Secondo recenti stime, ciò significa che, a meno che il Congresso non agisca per risolvere questo problema, il fondo fiduciario sarà esaurito nel 2035.