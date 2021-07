Come investire in futures su Bitcoin

Cosa sono i futures Bitcoin?

I futures Bitcoin consentono agli investitori di raggiungere Bitcoin (Bitcoin USD) Senza dover detenere i titoli sottostanti CriptovalutaSono simili ad a Contratto futures Per gli indici delle materie prime o delle azioni, consentono agli investitori di speculare sul prezzo futuro delle criptovalute.Questo Chicago Mercantile Exchange (CME) Fornire contratto mensile Liquidazione in contanti. Ciò significa che gli investitori ricevono contanti alla liquidazione del contratto invece di consegnare fisicamente bitcoin.

Questo Scambio di opzioni Cboe Il primo contratto future su Bitcoin è stato fornito il 10 dicembre 2017. Ma ha smesso di offrire nuovi contratti a marzo 2019. CME Group ha aperto la sua piattaforma di futures Bitcoin il 18 dicembre 2017. Oltre ai contratti standard Bitcoin, lo scambio offre anche micro futures Bitcoin, che sono 1/10 delle dimensioni dei contratti standard Bitcoin e Opzioni A proposito di futures su Bitcoin. Altri luoghi, come al forno e Scambio Intercontinentale, Fornire contratti futures Bitcoin giornalieri e mensili Consegna fisica.

Punti chiave: Come i future su azioni o materie prime, i future su Bitcoin consentono agli investitori di speculare sul prezzo futuro di Bitcoin.

Gli investitori possono scegliere tra una varietà di sedi per negoziare futures su Bitcoin su base mensile. Alcuni sono regolamentati, altri no.

Bitcoin è noto per le sue fluttuazioni volatili dei prezzi, il che rende rischioso l’investimento in futures Bitcoin.

Capire l’investimento in futures su Bitcoin

I futures Bitcoin hanno molti usi, ognuno dei quali è unico e si applica a diversi partecipanti all’ecosistema Bitcoin.per Minatore di bitcoin, I futures sono un mezzo per bloccare i prezzi per garantire il ritorno sul loro investimento minerario, indipendentemente dalla futura traiettoria dei prezzi della criptovaluta.Gli investitori usano i futures Bitcoin per coprire i propri mercato a prontiAd esempio, se un investitore scommette che il prezzo di Bitcoin nel mercato spot aumenterà, allora potrebbe… breve I suoi future fungono da copertura. Pertanto, può guadagnare anche se il prezzo del bitcoin è opposto alla direzione specificata nella sua scommessa. Gli speculatori e i trader che entrano ed escono frequentemente dal trading di futures possono utilizzare i futures Bitcoin per profitti a breve e lungo termine.

Ci sono diversi vantaggi nel negoziare futures Bitcoin invece delle criptovalute di base. Innanzitutto, i contratti futures Bitcoin sono negoziati su borse regolamentate. Commissione sul trading di futures su materie prime, Che potrebbe dare grande investitore aziendale Un certo grado di fiducia nella partecipazione. Per la maggior parte della sua breve esistenza, le criptovalute sono state scambiate al di fuori dell’ambito della regolamentazione, il che le rende un asset rischioso per i fondi istituzionali.

In secondo luogo, poiché i futures sono regolati in contanti, Portafoglio Bitcoin non necessario. Non c’è scambio fisico di Bitcoin nella transazione.Di conseguenza, il trading di futures su Bitcoin elimina il rischio di detenere classi di attività volatili con violente fluttuazioni di prezzo. La custodia di Bitcoin può anche essere un affare costoso e aumenterà i costi complessivi. Infine, il contratto futures ha Restrizioni di posizione E restrizioni sui prezzi, che consentono agli investitori di ridurre la loro esposizione a specifiche classi di attività.

Dove puoi scambiare futures su Bitcoin?

La crescita del mercato dei futures Bitcoin è stata sincronizzata con la crescita del mercato spot delle criptovalute. Lo scambio di criptovaluta è il primo posto per fornire funzionalità di trading di futures bitcoin. Ma la mancanza di regolamentazione delle criptovalute le rende un posto pericoloso per i trader seri.

Il lancio del trading di future su Bitcoin da parte di CME e Cboe ha cambiato lo status quo. Sebbene Cboe abbia smesso di negoziare futures bitcoin nei suoi locali, CME ha raddoppiato i suoi investimenti in criptovalute e ha lanciato altri derivati ​​correlati. Ad esempio, i micro futures bitcoin sono 1/10 dei contratti standard bitcoin futures di CME Group.

Bakkt, sostenuto da Intercontinental Exchange, proprietario della Borsa di New York, è Lanciato nel 2019 E per promuoversi come soluzione end-to-end per promuovere la scoperta dei prezzi regolamentati e la liquidità del mercato. Fornisce inoltre il regolamento fisico dei futures bitcoin e del trading di opzioni. ErisX è una società commerciale con sede a Chicago che fornisce funzionalità di trading di futures Bitcoin limitate regolate in contanti e limita l’esposizione alle criptovalute impostando limiti superiore e inferiore.

Come OKEx alle Seychelles e scambi a Malta Binance È una delle più grandi sedi di trading di futures Bitcoin. Infatti quest’ultimo exchange è al primo posto per numero di transazioni Posizione aperta Firma un contratto sulla sua piattaforma. Tuttavia, non è controllato dalle autorità statunitensi.

Come funziona il trading di futures su Bitcoin?

Le regole e le impostazioni dei futures Bitcoin sono le stesse del normale trading di futures. Devi aprire un conto con un broker o uno scambio prima di poter iniziare a fare trading. Una volta che il tuo account è stato approvato, puoi iniziare a fare trading.

Uso massiccio del trading di futures Influenza Eseguire la transazione. Nel selvaggio west delle criptovalute non regolamentate, la quantità di leva finanziaria tra gli scambi può variare notevolmente. Ad esempio, quando Binance ha lanciato per la prima volta la funzione di trading di futures su criptovalute, ha fornito ai trader una leva finanziaria fino al 125% del volume di trading. Ridurrà la sua leva finanziaria al 20% a luglio 2021.

Le considerazioni principali per i conti future su Bitcoin sono i requisiti di margine e i dettagli del contratto.Il margine è il più basso Garanzia Devi eseguire le transazioni nel tuo account. Maggiore è l’importo della transazione, maggiore è l’importo del margine richiesto dal broker o dalla borsa per eseguire la transazione.

Una cosa da notare qui è che gli scambi e i broker possono avere requisiti di margine diversi. Ad esempio, CME ha un requisito di margine di base: i broker come TD Ameritrade che forniscono il trading di futures Bitcoin CME come parte della loro suite di prodotti possono impostare un tasso di margine superiore al tasso di interesse di base fissato da CME.

Poiché Bitcoin è un asset ad alto rischio e volatile, gli scambi regolamentati di solito richiedono importi di margine più elevati rispetto ad altri asset. Alcuni exchange di criptovalute, come Binance, consentono l’utilizzo di criptovalute come margine.Ad esempio, puoi usare Stablecoin immagine Legare O Bitcoin come margine per il trading in Binance.

Leggi i dettagli del contratto futures Bitcoin

Di seguito sono riportati i dettagli del contratto futures Bitcoin forniti da CME Group:

Unità di firma: 5 Bitcoin, come definito da CME CF Bitcoin Reference Rate

5 Bitcoin, come definito da CME CF Bitcoin Reference Rate Quotazione: Dollaro

Dollaro ora di transazione: Da domenica a venerdì dalle 18:00 alle 17:00

Da domenica a venerdì dalle 18:00 alle 17:00 Codice prodotto: Bitcoin

Bitcoin Requisiti di margine: 50% dell’importo del contratto in contanti

50% dell’importo del contratto in contanti Contratto di quotazione: Contratti in listino per 6 mesi consecutivi e altri 2 12 mesi

Contratti in listino per 6 mesi consecutivi e altri 2 12 mesi Metodo di regolamento: Liquidazione finanziaria

Considera il seguente esempio di contratto futures su Bitcoin del gruppo CME. Supponiamo che un investitore acquisti due contratti futures Bitcoin per un totale di 10 Bitcoin. Quando si acquistano contratti future, il prezzo di un singolo bitcoin è di $ 5.000 ciascuno, il che significa che il prezzo totale dei due contratti future è di $ 50.000. Il requisito di margine per il trading di futures CME Bitcoin è del 50%, il che significa che gli investitori devono depositare $ 25.000 come margine. Può usare la leva finanziaria per finanziare il resto dell’acquisto del contratto.

Il valore del contratto varia a seconda del prezzo dell’attività sottostante (es. Bitcoin). CME utilizza il tasso di cambio di riferimento Bitcoin per determinare il prezzo di Bitcoin. È il prezzo medio ponderato del volume di Bitcoin da più scambi, calcolato dalle 14:59 alle 15:00 ogni giorno.

Secondo le fluttuazioni dei prezzi di Bitcoin, gli investitori possono detenere contratti futures o venderli a un’altra parte. Alla fine del periodo contrattuale, gli investitori possono scegliere di convertirlo in un nuovo contratto, oppure lasciarlo scadere e riscuotere il saldo in contanti scaduto. Alcuni contratti, come il contratto tra Bakkt ed ErisX, sono regolati fisicamente. Ciò significa che l’investitore riceverà la consegna finale della merce alla scadenza, in questo caso Bitcoin.

importante Ricorda che una volta che avrai finalmente consegnato la criptovaluta in un contratto future regolato fisicamente, ci saranno dei costi associati alla custodia e allo stoccaggio di Bitcoin.

Nel 2021, CME ha lanciato il trading di micro bitcoin futures. La dimensione di un contratto MBT è 1/10 di un Bitcoin o 1/50 di un contratto futures BTC più grande. Pertanto, se il tasso di cambio di riferimento Bitcoin è impostato su 20.000 USD, il valore nominale di un tasso di cambio di riferimento Bitcoin è 400 USD. Dopo il primo lancio di micro bitcoin futures, sono stati scambiati più di 3.500 conti.

El Salvador ha reso Bitcoin a corso legale il 9 giugno 2021. È il primo Paese a farlo. La criptovaluta può essere utilizzata per qualsiasi transazione che un’azienda può accettare. Il dollaro USA rimane la valuta principale di El Salvador.

Considerazioni speciali per il trading di futures su Bitcoin

Nonostante l’aumento del volume degli scambi, il trading di futures su Bitcoin è ancora agli inizi in termini di dinamica e composizione del mercato. Pertanto, è diverso da altre transazioni future di altri tipi di attività. Di seguito sono riportate alcune considerazioni speciali a cui dovresti prestare attenzione quando fai trading di futures su Bitcoin.