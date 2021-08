Come inviare una proroga fiscale

La scadenza fiscale si avvicinerà lentamente a te, quindi Richiedere un differimento delle tasse potrebbe essere qualcosa che devi fareIl termine ultimo per la presentazione delle revisioni alla dichiarazione dei redditi 2020 è lunedì 17 maggio 2021. Devi presentare e pagare le tasse federali prima di tale data senza alcuna sanzione.

Allo stesso modo, a causa della tempesta invernale che ha colpito il Texas nel febbraio 2021, l’IRS ha cambiato la scadenza per le dichiarazioni dei redditi personali e aziendali (comprese le tasse) per i residenti dello stato dal 15 aprile 2021 al 15 giugno 2021.

La richiesta di una proroga della scadenza della dichiarazione dei redditi non prolungherà la scadenza del pagamento; per le imposte personali nel 2020, le tasse dovrebbero essere pagate alla data ufficiale di scadenza dell’imposta – 17 maggio 2021.

Se hai bisogno di più tempo per preparare il tuo ritorno, che tu sia impegnato con la scuola, i viaggi, le emergenze familiari o semplicemente disordinato, puoi applicare Sei mesi di estensione della domanda Inviando il modulo corretto agli Stati Uniti Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate).

Certo, ci sono delle scadenze, ma la buona notizia è che ottenere una proroga è più facile di quanto pensi. Ecco cosa c’è da sapere, da date e moduli a regole speciali.

Punti chiave È possibile richiedere un differimento d’imposta elettronicamente o utilizzando moduli cartacei.

Il differimento fiscale è solitamente di sei mesi (sarà un po’ accorciato nell’anno fiscale 2020).

Per le tasse 2020, è possibile estendere dal 17 maggio a venerdì 15 ottobre 2021.

Una volta inviata la dichiarazione dei redditi, le eventuali commissioni in eccesso che hai pagato ti verranno rimborsate.

Domanda di differimento fiscale: Modulo 4868

Se hai bisogno di prolungare il tempo per presentare la dichiarazione dei redditi 2020 nel 2021, devi presentare Modulo 4868, Domanda di estensione automatica del tempo per presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche negli Stati UnitiGeneralmente, la scadenza per la maggior parte dei contribuenti è il 15 aprile, perché deve essere presentata prima della scadenza della dichiarazione dei redditi originale. Tuttavia, per l’anno d’imposta 2020, il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi individuali è stato prorogato al 17 maggio 2021.

Richiedere un’estensione è gratuito e relativamente semplice e può essere fatto elettronicamente o per iscritto. In entrambi i casi, dovrai inserire le informazioni di identificazione (nome, indirizzo, numero di previdenza sociale e il numero di previdenza sociale del tuo coniuge) e le tue informazioni personali sull’imposta sul reddito (imposta totale stimata per l’anno in questione, pagamenti totali che hai pagato) È stato effettuato, il saldo da pagare e l’importo pagato). Ci sono anche caselle di controllo per indicare se sei un cittadino statunitense o un residente all’estero, o se hai inviato un modulo 1040NR o 1040NR-EZ.

Come altri moduli fiscali, il modulo 4868 è disponibile sul sito Web dell’IRS. Visita la sezione Moduli, istruzioni e pubblicazioni per un elenco di moduli e pubblicazioni scaricati di frequente, incluso il modulo 4868.

Invia elettronicamente

Il file elettronico dell’IRS è la procedura di archiviazione elettronica dell’IRS, che consente di inviare moduli fiscali (incluso il modulo 4868) direttamente al computer dell’IRS. Puoi usare il tuo file elettronico IRS (dal tuo personal computer, usa Software fiscale gratuito o commerciale) O con l’aiuto di professionisti fiscali che utilizzano file elettronici. Riceverai una conferma elettronica che potrai salvare nella tua documentazione fiscale.

se tuo Entrate totali rettificate (AGI) 72.000 USD o meno nel 2020, puoi utilizzare il software di marca da File gratuito-Un servizio gratuito che fornisce ai contribuenti la preparazione delle tasse federali e le opzioni per i file elettronici. Questa è una partnership tra l’IRS e una società di software fiscale commerciale. Se il tuo reddito supera la soglia di $ 72.000, puoi utilizzare lo strumento per moduli compilabili dell’IRS. inoltre Alcune società di software fiscale che forniscono dichiarazioni gratuite a determinate condizioni.

72.000 USD L’importo massimo del reddito lordo rettificato che ti consente di qualificarti per la presentazione elettronica gratuita delle dichiarazioni dei redditi gratuite.

Invia per posta

In alternativa all’invio elettronico, è possibile inviare il modulo cartaceo 4868. È possibile scaricare il modulo dal sito Web dell’IRS o richiedere l’invio di un modulo cartaceo (gratuito) compilando il modulo d’ordine sul sito Web dell’IRS.In alternativa, puoi chiamare il modulo d’ordine IRS al numero (800) 829-3676.

Nota: se lo sei anno fiscale (anno non solare) contribuente, è necessario presentare il modulo cartaceo 4868.

Più tempo per inviare invece di più tempo per pagare (di solito)

È importante ricordare che l’estensione del modulo 4868 ti dà più tempo per inviare la tua domanda, non più tempo per pagare. Anche se l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti approva la presentazione differita, devi comunque pagare le tasse entro la scadenza di deposito originale per quell’anno (17 maggio 2021, per le imposte personali 2020).

Se pensi di dover pagare delle tasse quando presenti la dichiarazione dei redditi, dovresti stimare l’importo delle tasse che dovrai e sottrarre le tasse che hai già pagato (ad esempio, trattenendo le tasse sul tuo stipendio). Se la tua stima è troppo alta e finisci per pagare più del dovuto, potrai ottenere un rimborso quando finalmente invii un reso. Se sottovaluti l’imposta dovuta, questo eviterà anche la possibilità di multe e accumulo di interessi.

Puoi pagare parte o tutta l’imposta sul reddito stimata online utilizzando una carta di debito o di credito, oppure pagare parte o tutta l’imposta sul reddito tramite trasferimento elettronico di fondi utilizzando Direct Pay (sistema fiscale federale elettronico). Anche se si invia elettronicamente, è comunque possibile inviare un assegno o un vaglia postale per pagare l’imposta. Paga l’assegno o il vaglia al “Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti” e allega il modulo 4868 compilato come prova. Se invii il modulo 4868 elettronicamente e non paghi per posta, non è necessario inviare il modulo cartaceo 4868.

L’estensione della dichiarazione dei redditi federale non si applica alla tua dichiarazione dei redditi statale; devi fare domanda al tuo stato separatamente per questo e le regole variano da stato a stato.

espansione dello stato

Ogni stato ha i propri requisiti per il differimento delle tasse. Mentre alcuni stati forniscono a tutti i contribuenti (come Alabama, California e Wisconsin) una proroga automatica di sei mesi, altri stati richiedono di compilare determinati moduli entro o prima della scadenza originale per le dichiarazioni dei redditi. Alcuni Gli stati non applicano l’imposta statale sul reddito, Quindi non invierai una richiesta di restituzione o estensione in questi stati.

È possibile utilizzare il software di preparazione delle tasse commerciali (vedi sotto) per generare il modulo corretto, specifico per lo stato, oppure è possibile trovare il modulo sul sito Web dell’autorità fiscale statale. Come la tua dichiarazione dei redditi federale, l’estensione statale è solo per darti più tempo per presentare la tua dichiarazione dei redditi, non per pagare le tasse. Se possibile, calcola l’importo che potresti dover pagare e invia il pagamento per evitare multe e interessi.

Regole speciali

L’IRS ha due circostanze speciali in cui è possibile estendere il periodo d’imposta.

Andare all’estero

Se sei un cittadino statunitense o Residenti stranieri Alla normale data di scadenza del tuo reso, sei:

Vivi al di fuori degli Stati Uniti e di Porto Rico e la tua sede principale di attività o lavoro è al di fuori degli Stati Uniti e di Porto Rico, o

Serve l’esercito o la marina al di fuori degli Stati Uniti e di Porto Rico.

Per la tua dichiarazione dei redditi 2020, ciò significa che potresti dover presentare la tua dichiarazione dei redditi prima del 15 giugno 2021 (controlla se la proroga del 17 maggio ha effetto sulla scadenza di giugno). Devi allegare una dichiarazione al tuo reso che attesti che hai diritto a una proroga. Inoltre, se al momento della presentazione della domanda devi delle tasse, gli interessi si accumuleranno su tutte le tasse non pagate prima della data di scadenza originaria.

Zona di guerra

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte sarà automaticamente prorogato al verificarsi delle seguenti situazioni:

Servi nelle forze armate di un teatro o sei idoneo a servire al di fuori del teatro, o

Servi in ​​una forza armata dispiegata al di fuori degli Stati Uniti, lontano dal tuo luogo di lavoro permanente, mentre partecipi alle operazioni di emergenza.

La proroga è di 180 giorni, se successiva:

Il tuo ultimo giorno di servizio in una zona di guerra o in un’operazione di emergenza, oppure

L’ultimo giorno di qualsiasi ricovero qualificato consecutivo per infortunio al servizio causato da zone di guerra o operazioni di emergenza.

Linea di fondo

Avere più tempo per raccogliere, rivedere, preparare e inviare le dichiarazioni dei redditi può alleviare la pressione e consentire di completare le dichiarazioni dei redditi in modo più completo. Richiedere un’estensione è abbastanza semplice e non è necessario spiegare all’IRS perché si desidera estendere. Poiché la maggior parte delle richieste viene approvata automaticamente, l’IRS ti contatterà solo se la tua richiesta viene respinta. Puoi presentare la tua dichiarazione dei redditi in qualsiasi momento prima della scadenza della proroga e non è necessario allegare una copia del modulo 4868 alla dichiarazione. Ricorda di pagare tutte le tasse federali dovute prima della scadenza fiscale per quell’anno (17 maggio 2021, tasse 2020) e di verificare con il tuo stato le dichiarazioni dei redditi statali.