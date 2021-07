Come Jeff Bezos è diventato l’uomo più ricco del mondo

Jeff Bezos diventerà la persona più ricca del pianeta entro il 2021. La sua ricchezza personale supera quella accumulata dal cofondatore di Microsoft Bill Gates e da investitori leggendari Warren Buffett. Bezos è in cima alla lista Forbes“Nel 2020, l’elenco delle 400 persone più ricche degli Stati Uniti ha un patrimonio netto di 179 miliardi di dollari. Secondo la rivista World Billionaires List del 2021, vale 177 miliardi di dollari.

Fondatore, ex Amministratore Delegato (CEO), ora è il presidente esecutivo globale E-commerce Il gigante Amazon è responsabile della gestione di una piattaforma che rappresenterà il 9% delle vendite al dettaglio totali negli Stati Uniti nel 2020 e il 51,2% della spesa al dettaglio digitale. Mentre la digitalizzazione rimodella il comportamento umano e cloud computing La rivoluzione ha lo stesso effetto sulle imprese: con la sua piattaforma di cloud computing in rapida crescita Amazon Web Services (AWS), il leader nella vendita al dettaglio online dovrebbe spingere solo più buone notizie ai suoi fondatori.

Quando Bezos ha avuto l’idea di avviare la sua società di e-commerce, il suo gentile capo ha cercato di convincerlo a non lasciare il suo lavoro stabile presso DE Shaw & Co.. Tuttavia, Bezos, cresciuto da sua madre adolescente e in seguito patrigno di immigrati cubani, ha sempre sognato di creare qualcosa di diverso, e una volta ha detto al suo insegnante di scuola: “Il futuro dell’umanità non è su questo pianeta”. , BezosExpeditions.com, che fornisce una panoramica dei suoi oltre 30 importanti investimenti, progetti e filantropia. Il nome “Expedition” è appropriato perché gli investimenti di Bezos non sono concentrati solo in uno o due settori o addirittura aree di mercato; al contrario, rappresentano una vasta gamma di esplorazioni in molte aree e idee di business diverse, tra cui cloud computing, robotica, e biologia Tecnologia, anche vetro fatto in casa.

Punti chiave Jeff Bezos è probabilmente meglio conosciuto come il fondatore ed ex CEO del gigante di Internet Amazon.com. Rimane il presidente esecutivo della società.

Il suo patrimonio netto supera ora i 210 miliardi di dollari, il che lo rende non solo la persona più ricca del mondo oggi, ma può anche essere fatto risalire almeno alla creazione della prima lista di Forbes 400 nel 1982. È più di chiunque altro sul pianeta .ricco.

Bezos detiene anche un gran numero di investimenti più tradizionali, come il settore immobiliare, e grandi azioni di altre società ben note.

Amazon: Oltre i libri

Questo visionario tecnico si è laureato alla Princeton University in informatica e ingegneria elettrica. Dopo la laurea, ha rifiutato opportunità di lavoro da aziende come Intel e Bell Labs e si è unito a una start-up chiamata Fitel. Ha continuato ad avviare una società di servizi di notizie fax con Halsey Minor, il fondatore di CNET. Dopo che quell’avventura fallì, Bezos divenne il più giovane vicepresidente senior dell’azienda. Hedge Fund Conosciuto come DE Shaw, è stato promosso gradualmente in soli quattro anni.

Se Bezos non fosse stato attratto dalla consapevolezza che Internet è cresciuto a un tasso del 2.300% all’anno nel 1994, avrebbe potuto trascorrere il resto della sua carriera. Ben presto è nata la sua idea per Amazon e il futuro CEO ha iniziato a elencare 20 possibili categorie di prodotti per le vendite online.

Amazon era una piattaforma per la vendita di libri all’epoca, la cui fase iniziale è stata sviluppata in un garage con un fornello a ventaglio. Bezos ha investito i suoi $ 10.000 in una società composta da lui, sua moglie e due programmatori. Ironia della sorte, la maggior parte dei suoi incontri si sono tenuti vicino a Barnes & Noble. Entro il primo mese dal suo lancio nel luglio 1995, Amazon ha venduto libri in ogni stato degli Stati Uniti e in 45 paesi/regioni in tutto il mondo.

oltre le aspettative

Nel primo anno di fondazione di Amazon, Bezos ha cercato di raccogliere fondi prevedendo vendite di 74 milioni di dollari nel 2000, il che ha sottovalutato di gran lunga la realtà: le vendite nel solo 1999 hanno raggiunto 1,64 miliardi di dollari. È riuscito a raccogliere un milione di dollari Finanziamento del seme A partire dal Angelo investitore Esaurito l’investimento della sua famiglia, principalmente l’investimento dei suoi genitori, hanno contribuito a gran parte dei loro risparmi di una vita. I primi 20 investitori di Amazon hanno investito circa $ 50.000 ciascuno e hanno ricevuto azioni arrotondate all’1%. Dato che gli investitori detengono tutte le loro azioni e non sono mai stati diluiti dagli investitori successivi, ogni investimento ora vale circa 16,71 miliardi di dollari, che equivale a circa 334.200 volte il rendimento. Nel giugno 1996, Amazon ha raccolto altri 8 milioni di dollari. Una serie A partire dal Capitale di rischio Azienda Kleiner Perkins.

Amazon è diventata pubblica nel maggio 1997 e si è rivelata una delle poche Startup Sopravvissuto La bolla di Internet è scoppiataPoiché la piattaforma fornisce prodotti diversificati e rafforza la sua posizione di leader di mercato e pioniere, le vendite annuali sono aumentate da 511.000 dollari nel 1995 a oltre 3 miliardi di dollari nel 2001. Nel 2013, Bezos ha annunciato il rivoluzionario piano aziendale di abbonamento Amazon Prime della sua prima azienda, Amazon Prime Air, che utilizzerà i droni per consegnare le consegne ai clienti.

Nel 1998, Bezos è diventato anche uno dei primi investitori in Google. Sebbene non abbia rivelato le azioni che deteneva dopo l’IPO del 2004, il suo investimento di $ 250.000 vale oggi miliardi di dollari. Nell’agosto 2013, il magnate ha acquisito Washington Post 250 milioni di dollari USA. Da allora, il suo pubblico e il suo traffico sono esplosi, superando New York Times In termini di browser Web indipendenti americani nell’ottobre 2015.

Il prezzo delle azioni di Amazon riflette la sua incredibile crescita. Da gennaio 2016 a gennaio 2021, lo stock è aumentato di oltre il 450% e da gennaio 2020 a gennaio 2021 solo è aumentato di oltre il 75%. A partire dal 2021, Bezos possiede circa l’11% di Amazon, il che la rende la sua più grande fonte di ricchezza. Dal 2017 al 2019, Bezos ha venduto oltre 1 milione di azioni e ha distribuito ulteriori azioni alla sua ex moglie nell’ambito della procedura di divorzio. Secondo l’annuncio della riunione annuale della società del 2021, Bezos possiede oltre 70 milioni di azioni.

280,5 miliardi di dollari USA Le vendite nette di Amazon nell’anno fiscale 2020 sono di 386 miliardi di dollari.

immobiliare

Bezos detiene anche grandi quantità di investimenti più tradizionali, come gli immobili. È stato acquisito in un ranch di mais di 165.000 acri in Texas come base operativa per la sua compagnia aerospaziale Blue Origin e come sito di prova per l’atterraggio verticale di un missile suborbitale New Shepard con equipaggio.

Il suo personale immobiliare Comprese le partecipazioni sulla costa orientale e sulla costa occidentale. Bezos ha due residenze multimilionarie a Beverly Hills e un appartamento di 10.000 piedi quadrati nella Century Tower a Manhattan, che costa meno di $ 10 milioni. Secondo i rapporti, la presenza di Bezos a New York ha ulteriormente aumentato il valore degli immobili della Century Tower, vendendo da $ 2.000 a $ 3.000 per piede quadrato. Possiede anche una proprietà sul lago nello stato di Washington, dove ha speso 28 milioni di dollari per aumentare lo spazio abitativo a quasi 30.000 piedi quadrati.

Nel 2012, Amazon ha acquistato il quartier generale della South Lake Union a Seattle per 1,5 miliardi di dollari, rendendo immediatamente l’azienda uno dei più grandi proprietari di immobili commerciali della città. Amazon ha quasi una dozzina di edifici, quasi 2 milioni di piedi quadrati di uffici e circa 100.000 piedi quadrati di spazi commerciali. Ad agosto 2017, Seattle Times Secondo il rapporto, Amazon ha spazi per uffici equivalenti al totale dei prossimi 40 maggiori datori di lavoro a Seattle.

Donazione di carità

Bezos ha anche investito molti soldi attraverso donazioni di beneficenza per restituire. Oltre alla Bezos Family Foundation, che fornisce finanziamenti per molteplici progetti educativi, Bezos ha anche fatto milioni di dollari in donazioni personali di beneficenza al Seattle Museum of History and Industry e alla sua università di Princeton.

Nel gennaio 2018, Bezos e la sua ex moglie MacKenzie hanno annunciato una donazione di 33 milioni di dollari a TheDream.US, un’organizzazione dedicata a migliorare le opportunità di ammissione al college per i giovani immigrati privi di documenti che sono stati portati negli Stati Uniti in tenera età. La sovvenzione fornirà borse di studio universitarie a 1.000 diplomati delle scuole superiori americane con lo status di Childhood Arrival Deferred Repatriation (DACA).

Media, alta tecnologia, vetro e viaggi

Bezos ha un vivo interesse nel campo della tecnologia, dei media e dei servizi di comunicazione che promuovono le connessioni e gli investimenti che ritiene potenzialmente redditizi. Nel campo dei media e delle comunicazioni, Bezos ha investito in Twitter, Inc. e nel popolare sito di notizie economiche Business Insider. Come accennato in precedenza, ha ottenuto Washington Post Il prezzo nel 2013 è stato di 250 milioni di dollari. Sia Zocdoc Inc. che Nextdoor sono piattaforme che collegano le persone investite da Bezos.

Nel campo del turismo, Bezos ha investito più di 30 milioni di dollari USA nel servizio di trasporto Uber. Bezos è un fedele sostenitore del cloud computing, come dimostra la vigorosa promozione di Amazon di fornire servizi di cloud computing. Tuttavia, il suo interesse per gli investimenti non si ferma alla sua stessa azienda. Uno dei suoi notevoli successi di investimento è Workday, Inc., un’azienda che fornisce servizi di risorse umane nel cloud. Poco dopo che Bezos ha effettuato un investimento di capitale di rischio nella società, è Offerta pubblica iniziale (IPO) Questo ha guadagnato più di $ 684 milioni di entrate. Nell’area commerciale più tradizionale, Bezos ha investito anche in Glassybaby, un’azienda che produce portacandele in vetro soffiato.

Idee d’uscita

Due investimenti di Bezos hanno fatto molto discutere, ma sono considerati un po’ obsoleti, sono l’orologio da 10.000 anni e il progetto di recupero del motore F-1 ora completato. Il progetto dell’orologio di 10.000 anni è uno sforzo per costruire un orologio sul lato delle montagne della Sierra Diablo in Texas che può effettivamente continuare a ticchettare per 10.000 anni. Il piano dell’orologio ha un generatore di suonerie, che emette diverse suonerie ogni giorno. Il solo fatto di avere 10.000 x 365 campane diverse suona come una sfida molto scoraggiante. Bezos ha spiegato che i problemi globali di oggi richiedono un “pensiero a lungo termine”, spiegando così la necessità di orologi.

Il progetto di recupero del motore F-1 è quello di recuperare il motore che alimenta l’allunaggio dell’Apollo 11 dal fondo del mare. Dai due motori F-1 sono state recuperate abbastanza reliquie culturali per l’esposizione di moda. Questi manufatti sono stati donati al Flight Museum di Seattle nel 2015.

Con la sua crescente ricchezza, Bezos è ora in grado di realizzare il suo sogno d’infanzia di diventare un imprenditore spaziale. Ogni anno, investe $ 1 miliardo nella sua società di esplorazione spaziale Blue Origin, che è diventata una delle prime società commerciali a lanciare razzi riutilizzabili nel 2016. Il 18 luglio 2018, Blue Origin ha inviato la navicella spaziale New Shepard in alta quota per testare il suo sistema di sicurezza, che è stato efficace.