Come l’11 settembre influenza il mercato azionario statunitense

questo Borsa Valori di New York (Borsa di New York) e Nasdaq La mattina di martedì 11 settembre 2001, la società non ha aperto le negoziazioni a causa degli attacchi terroristici al World Trade Center e al Pentagono. In primo luogo, il volo 11 dell’American Airlines si è schiantato contro la torre nord del World Trade Center alle 8:46 e il volo 175 della United Airlines si è schiantato contro la torre sud alle 9:03. La torre è a pochi isolati da Wall Street. Più tardi quella mattina, un aereo passeggeri si è schiantato contro il Pentagono e il quarto jet dirottato a Washington, DC è stato abbattuto dai passeggeri a Shanksville, in Pennsylvania.

Questo tragico evento ha segnato il ventesimo anniversario della sua fondazione nel settembre di quest’anno. L’attacco ha gravemente danneggiato o distrutto i due simboli più noti del potere finanziario e militare americano, ha ucciso quasi 3.000 persone e ha causato shock in tutto il mercato azionario e nell’economia.

Punti chiave L’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 è stato caratterizzato dal crollo del mercato azionario, che ha causato una perdita di 1,4 trilioni di dollari nel valore di mercato.

Nella prima settimana di negoziazione dopo l’attacco, l’indice S&P 500 è sceso di oltre il 14%, mentre l’oro e il petrolio sono aumentati.

Le industrie più direttamente colpite sono: le compagnie aeree, i cui voli sono stati successivamente bloccati, e le compagnie assicurative, che hanno pagato miliardi di dollari in sinistri, anche a vittime e proprietari di immobili.

Alla fine, il mercato è rimbalzato dopo un sell-off relativamente breve.

Le conseguenze dell’11 settembre stanno ancora pesando sul governo degli Stati Uniti e sui suoi contribuenti sotto forma di trilioni di dollari spesi per la sicurezza interna e le guerre in Iraq e Afghanistan.

Reazione del mercato

Prevedi il caos del mercato, vendita di panico Oltre alla catastrofica perdita di valore dopo l’attacco, la Borsa di New York e il Nasdaq sono stati chiusi fino al 17 settembre, il periodo più lungo dalla Grande Depressione. Inoltre, molte società commerciali, di intermediazione e altre società finanziarie hanno uffici nel World Trade Center e non possono operare immediatamente dopo il crollo delle due torri e le vittime.

Il primo giorno di negoziazione sul NYSE dopo l’11 settembre Dow Jones È sceso di 684 punti, o 7,1%, che ha stabilito il record per il più grande calo in un solo giorno sullo scambio in quel momento. (Da allora, la risposta del mercato durante la pandemia globale di coronavirus ha messo in ombra questo punto). La chiusura di venerdì ha chiuso la settimana con il più grande calo nella storia del New York Stock Exchange. La media del Dow Jones è scesa di oltre il 14%, Indice Standard & Poor’s 500 È crollato dell’11,6% e l’indice Nasdaq è sceso del 16%. Durante questo periodo, è stato perso un valore stimato di 1,4 trilioni di dollari.

Azioni principali Svendere Dopo la ripresa della transazione, i settori dell’aviazione e delle assicurazioni sono stati duramente colpiti. Le più colpite sono state American Airlines e United Airlines, i cui aerei sono stati dirottati dall’attacco terroristico dell’11 settembre. L’impatto immediato è enorme. Il prezzo dell’oro è aumentato di quasi il 6% a 287 dollari l’oncia, riflettendo l’incertezza e l’avversione al rischio degli investitori nervosi.

Gas e Olio Temendo che le importazioni di petrolio dal Medio Oriente diminuiscano, anche i prezzi sono aumentati. Nel giro di una settimana, poiché non ci sono stati nuovi attacchi e le spedizioni di petrolio greggio verso gli Stati Uniti sono continuate senza interruzioni, questi prezzi sono tornati ai livelli precedenti l’attacco.

Colpite le compagnie aeree e assicurative

A seguito dell’attacco, le azioni delle compagnie aeree hanno subito il peggior calo.compagnie aeree americane (AAL) Il titolo è sceso del 39% tra l’11 settembre e la chiusura del 17 settembre. United Airlines (UAL) Immerso del 42%.

Secondo i rapporti, la compagnia di assicurazioni alla fine ha pagato 40 miliardi di dollari in reclami relativi agli attacchi dell’11 settembre. Uno dei più grandi perdenti è Warren Buffett Berkshire Hathaway. La maggior parte delle compagnie assicurative ha successivamente rinunciato all’assicurazione contro il terrorismo. La maggior parte delle compagnie assicurative è sopravvissuta all’attacco perché dispone di riserve di liquidità sufficienti per coprire questi obblighi.

Protezione degli investimenti

Tuttavia, alcuni titoli sono aumentati bruscamente dopo l’attacco. Le azioni di alcune società tecnologiche e appaltatori della difesa e delle armi sono aumentate. Molti acquirenti sono investitori e si aspettano che gli affari del governo vengano rafforzati mentre il paese si prepara a una guerra prolungata al terrorismo. Sono aumentati anche i corsi azionari delle società di comunicazione e farmaceutiche.

Per quanto riguarda gli scambi di opzioni del paese, tra cui Scambio di opzioni del consiglio di amministrazione di Chicago, I volumi più grandi al mondo, ribassisti e rialzisti sono aumentati di conseguenza. Metti opzioneConsenti agli investitori di realizzare profitti quando il prezzo di un determinato titolo scende e di acquistare grandi quantità di azioni di compagnie aeree, banche e assicurazioni. Opzioni di chiamataConsente agli investitori di trarre profitto dall’aumento delle azioni, acquistate da società della difesa e militari.dentro a breve termineMolti investitori che acquistano queste opzioni hanno fatto soldi.

Progressi del mercato negli ultimi 20 anni

Nel lungo periodo, nonostante l’impatto negativo a breve termine dell’attacco, il mercato azionario e l’economia statunitensi hanno mantenuto una forte crescita. Nei quasi 20 anni dall’11 settembre, l’indice S&P 500 è quasi quadruplicato dal 27 agosto 2021 a 4.483,24, sebbene abbia subito forti flessioni, compreso il 2007-2008 crisi finanziaria. Durante questo periodo, l’economia degli Stati Uniti ha sperimentato diverse espansioni a lungo termine, tra cui La grande recessione Da dicembre 2007 a giugno 2009 e l’impatto economico della pandemia di COVID-19.

Tuttavia, anche oggi, l’impatto dell’11 settembre spetta ancora al governo e ai contribuenti statunitensi. Questo onere si presenta sotto forma di trilioni di dollari spesi dagli Stati Uniti per le guerre in Iraq e Afghanistan, che hanno contribuito ad aumentare sostanzialmente il debito nazionale.