Come la blockchain può aiutare le economie emergenti

Quando la maggior parte delle persone sente la parola Blockchain, Riferendosi a una tecnologia di contabilità decentralizzata, hanno immediatamente combinato questo termine con CriptovalutaTuttavia, è importante ricordare che Bitcoin sembra essere una delle prime e più popolari applicazioni della blockchain; la maggior parte degli esperti ritiene che altre applicazioni della tecnologia blockchain abbiano un grande potenziale.

Punti chiave In senso più generale, una blockchain è un sistema per la registrazione delle informazioni, sebbene differisca da un tipico database nel modo in cui memorizza le informazioni; il modo in cui le informazioni sono memorizzate nella blockchain rende difficile o difficile modificare, hackerare o ingannare il sistema impossibile.

Questa straordinaria tecnologia fornisce il supporto necessario per il decentramento, il monitoraggio anonimo e il trading di valute digitali globali.

Sebbene la blockchain consenta il funzionamento delle criptovalute, le loro funzioni hanno applicazioni oltre le criptovalute.

In diversi paesi come India, Kenya e Africa orientale, la tecnologia blockchain è stata utilizzata nei servizi bancari e finanziari, nelle catene di approvvigionamento, nell’agricoltura e nella gestione dei registri di proprietà terriera.

Che cos’è la tecnologia blockchain?

La tecnologia blockchain promette di fornire un meccanismo punto-punto sicuro per verificare le informazioni. Ogni “blocco” nella blockchain contiene un record di transazione in un registro decentralizzato. In breve, questi blocchi formano una “catena” in una rete peer-to-peer.

Applicazione della tecnologia blockchain

Questa straordinaria tecnologia fornisce il supporto necessario per il monitoraggio e le transazioni decentralizzati e anonimi. Valuta digitale in tutto il mondo. Sebbene la blockchain consenta il funzionamento delle criptovalute, le loro funzioni hanno applicazioni oltre le criptovalute. Ad esempio, le banche e le società di pagamento di tecnologie finanziarie hanno mostrato un forte interesse per la tecnologia blockchain.

Dalle assicurazioni e immobili al crowdfunding e alla gestione dei dati, La tecnologia Blockchain ha molte potenziali applicazioni ed è probabile che in futuro ci saranno nuovi modi per adattare questa tecnologia al mondo degli affari mainstream.

Tuttavia, un uso importante della tecnologia blockchain esula dalle sue applicazioni commerciali più tradizionali: alcune economie emergenti nel mondo stanno beneficiando dell’integrazione della tecnologia blockchain in vari modi. In diversi paesi come India, Kenya e Africa orientale, la tecnologia blockchain è stata utilizzata nei servizi bancari e finanziari, nelle catene di approvvigionamento, nell’agricoltura e nella gestione dei registri di proprietà terriera.

I numerosi vantaggi della tecnologia blockchain (in primo luogo la sua capacità di proteggere i dati) pretendono anche di accelerare e ridurre i costi di transazione e promuovere l’inclusione finanziaria fornendo maggiori opportunità a coloro che non possono accedere facilmente ai servizi finanziari.

Opportunità bancarie

In molte parti del mondo, le persone non possono accedere facilmente ai servizi bancari. Con l’aiuto della tecnologia blockchain, gli utenti globali possono accedere a servizi bancari a cui non avevano accesso. In particolare, nelle economie emergenti senza banche standard, gli individui possono utilizzare la tecnologia blockchain per accedere a questi servizi. Un’applicazione specifica consiste nell’utilizzare la blockchain per trasferire fondi istantaneamente tra paesi senza pagare commissioni e ritardi elevati.

India

In India, la società di software blockchain ConsenSys Ventures ha collaborato con l’Indian National Institute of Transformation (NITI) Aayog, il think tank politico del governo indiano, per implementare la blockchain nei progetti di proprietà terriera. ConsenSys Ventures ha anche firmato un accordo con il governo dell’Andhra Pradesh per utilizzare la sua tecnologia per una serie di scopi, tra cui la proprietà della terra, la catena di approvvigionamento e le cartelle cliniche.alcunialcuni

Africa

In Kenya, IBM ha collaborato con Twiga Foods, una piattaforma logistica business-to-business per chioschi e bancarelle di cibo in tutta l’Africa, fornendo microfinanza ai fornitori. Questi prestiti sono progettati per aiutare i fornitori ad acquistare e gestire più inventario. Il contributo di IBM è la creazione di una piattaforma di prestito abilitata alla blockchain in grado di determinare la credibilità dei fornitori di cibo.

In Nigeria, la tecnologia blockchain è stata utilizzata per monitorare i livelli di tossine lungo il fiume Niger, che sta lavorando duramente per ripulire il fiume. Le organizzazioni internazionali che finanziano questi progetti si affidano a questi dati come parte dei loro obblighi di rendicontazione.alcunialcuni

Haiti

Anche Haiti, vittima di uragani e terremoti nell’ultimo decennio, beneficerà della blockchain.alcunialcuni

Il governo haitiano suggerisce che la tecnologia blockchain può essere utilizzata per registrare e registrare transazioni immobiliari, votazioni, proprietà intellettuale, E altri aspetti burocraziaNel 2019, La Banque de la République d’Haïti ha annunciato che sta prendendo in considerazione un programma pilota per creare una versione digitale della zucca haitiana utilizzando la tecnologia blockchain. L’obiettivo del progetto è migliorare il sistema di pagamento nazionale di Haiti e promuovere l’inclusione finanziaria.alcunialcuni

Il futuro della tecnologia blockchain nelle economie emergenti

Per Paul Domjan, ex capo globale di ricerca, analisi e dati presso Tellimer (ex Exotix), una banca d’investimento, i paesi emergenti sono i beneficiari più promettenti della tecnologia blockchain. Lo crede perché “Mercato di frontiera L’America Latina, l’Africa subsahariana e l’Asia meridionale sono molto indietro [in the area of ownership recording], La performance media è meno della metà delle economie più performanti”, sono pronti a godere dei vantaggi della blockchain.alcunialcuni

Mark Dummett, direttore del progetto di Amnesty International, ha espresso il suo cauto sostegno all’integrazione della blockchain negli sforzi per risolvere questi e altri problemi che affliggono i paesi in via di sviluppo, affermando: “Per le soluzioni tecniche ai problemi politici ed economici, dovete essere vigili sul piano, ma la blockchain aiuta. Non abbiamo obiezioni”.alcunialcuni

Linea di fondo

Oltre alle applicazioni sopra elencate, i sostenitori della blockchain credono che possa Rafforzare la distribuzione dei servizi governativi In questi paesi, aiutare a fornire servizi di identità può anche aiutare a migliorare la libertà di parola e le attività anticorruzione.