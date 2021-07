Come la crisi della valuta fiat ha spinto i paesi a passare alle criptovalute

Paesi come Iran, Venezuela ed El Salvador stanno tutti affrontando crisi difficili e di lungo termine, con l’inflazione e il costo della vita in forte aumento. Ora, alcune persone in questi paesi utilizzano la criptovaluta come mezzo di scambio e riserva di valore. Ciò ha portato alcuni analisti a prevedere che Bitcoin e altre valute digitali potrebbero un giorno sostituire le valute legali come bolivar, rial o altri governi in difficoltà che emettono valute. Di seguito, esploreremo alcune delle potenziali ragioni di questi cambiamenti.

Venezuela

Anche prima che Bitcoin attirasse l’attenzione degli investitori tradizionali, La criptovaluta più grande del mondo suscita l’interesse dei cittadini venezuelaniImplementato in Venezuela Controllo del capitale Nel 2003, le sanzioni statunitensi hanno avuto un effetto soffocante sull’economia del paese. Poiché l’iperinflazione è stata per decenni un fattore importante nell’economia venezuelana, molti venezuelani usano Bitcoin e altre criptovalute come mezzo conveniente per immagazzinare valore.

Non è chiaro quante persone in Venezuela abbiano utilizzato la criptovaluta, anche se un rapporto di Cointelegraph del 2018 indicava che il paese “ha [had] Ad ottobre 2014 c’erano almeno centinaia di appassionati di Bitcoin”. Negli anni successivi, l’interesse della gente è aumentato e le catene di ristoranti come Burger King e Pizza Hut ora accettano Bitcoin o sprint.

Anche il governo venezuelano sta cercando di trarre profitto dalla criptovaluta.Anche se l’intero paese Compagnia petrolifera Cointelegraph ha riferito nell’aprile 2021 che a causa del fallimento della criptovaluta per attirare l’attenzione, il governo venezuelano ha lanciato un pool minerario di proprietà statale e una miniera di proprietà del governo.

Iran

In Venezuela, l’inflazione, i controlli sui capitali e l’interesse per la privacy hanno spinto gli investitori a passare a Bitcoin. Anche la valuta nazionale iraniana ha registrato una forte inflazione simile e il tasso di inflazione nel 2020 raggiungerà il 35%. Tuttavia, rispetto al tasso di inflazione del Venezuela, il suo tasso di inflazione estremo è molto più basso.

In Iran, Un certo interesse per le criptovalute potrebbe essere guidato dal governo stessoQuando l’inflazione è più che raddoppiata in pochi mesi, il governo ha annunciato l’intenzione di lanciare una criptovaluta di proprietà statale in estate. ancora, Gli investitori iraniani sono già fortemente coinvolti nel mercato delle criptovaluteE il presidente Rouhani ha esortato il governo a stabilire un quadro giuridico nel giugno 2021.

Tuttavia, il governo iraniano è anche cauto riguardo al consumo energetico di Bitcoin e ha recentemente emesso un divieto di mining di quattro mesi.

salvatore

L’ultimo paese a mostrare interesse per le criptovalute è El Salvador, dove i legislatori hanno approvato una misura per rendere Bitcoin una moneta a corso legale ufficiale. A differenza della maggior parte dei paesi dell’America Latina, El Salvador non ha una propria valuta e fa affidamento sul dollaro USA come mezzo di scambio. Adottando Bitcoin come moneta a corso legale, il paese spera di aiutare El Salvador a raggiungere l’indipendenza economica dagli Stati Uniti.

In un discorso che annunciava la sua proposta, il presidente Nayib Bukele ha affermato che i pagamenti in Bitcoin renderanno più facile per i salvadoregni all’estero inviare denaro a casa. In media, gli espatriati salvadoregni inviano ogni mese quasi 700 milioni di dollari statunitensi alle loro case, incorrendo in una grande quantità di commissioni per i bonifici. Poiché Bitcoin non ha commissioni di trasferimento internazionale, molti sostenitori Credere È molto adatto per i trasferimenti all’estero. Al fine di promuovere l’adozione di Bitcoin, il governo salvadoregno ha collaborato con diversi fornitori di portafogli e bancomat per installare l’infrastruttura necessaria.

Linea di fondo

A causa della crisi della valuta locale, il tasso di adozione delle criptovalute in molti paesi/regioni è aumentato. Questi e altri esempi di paesi economicamente difficili che stanno vivendo l’ascesa di Bitcoin indicano che le valute digitali si stanno preparando a prendere il sopravvento su scala globale? Non necessariamente, perché questi paesi hanno circostanze uniche. Tuttavia, per alcuni cittadini di paesi in difficoltà, la criptovaluta ha dimostrato di essere un modo per aggirare le difficoltà economiche locali.