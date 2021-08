Come la flanella ha alimentato l’ascesa di Michael Murray

Quando Sports Direct ha acquisito House of Fraser nel 2018, il CEO Mike Ashley ha promesso di trasformarlo negli “Harrods della strada principale”.

Ma nei tre anni della catena di beni di lusso del gruppo Flannels, ha eclissato il vecchio grande magazzino e ha spianato la strada a Michael Murray per succedere al suo futuro suocero come capo del gruppo.

Sports Direct potrebbe essersi ribattezzato Fraser, ma la scorsa settimana ha reso la flanella lo strumento principale per l’espansione e l'”aggiornamento” o nel mercato di fascia alta.

Il suo obiettivo è aumentare le vendite di Flannels a 2 miliardi di sterline entro aprile 2026. Questo è quasi tre volte il fatturato generato dall’intero dipartimento “premium lifestyle” del gruppo (compresi Flanella e House of Fraser) in quest’anno. aprile 2021.

Ha anche detto che Murray, figlio di un imprenditore immobiliare dello Yorkshire fidanzato con la figlia maggiore di Ashley, Anna, assumerà la carica di amministratore delegato del gruppo quest’anno fiscale.

Flannel ha una base di clienti giovane e i suoi prodotti tendono ad essere marchi costosi e iconici.Ha svolto un ruolo chiave nello spingere l’azienda nel mercato di fascia alta e nell’ascesa di Murray.

Da quando Frasers ha acquisito il pieno controllo nel 2017, è cresciuta fino a 43 negozi e sta gradualmente usurpando la House of Fraser, fondata nel 1849.

“Sono molto intelligenti in questo settore”, ha affermato Catherine Shuttleworth, fondatrice di Savvy, una società di consulenza che lavora con marchi di moda. “I grandi magazzini sono tradizionalmente una destinazione desiderabile per lo shopping e anche la flanella è un luogo desiderabile.

“Stanno pensando alla prossima generazione di acquirenti e stanno creando un grande magazzino per loro”.

House of Fraser ha anche 43 negozi, ma è in calo rispetto ai 58 quando Ashley l’ha acquistato per motivi di gestione. Sebbene siano stati fatti alcuni investimenti, si dà ancora l’impressione che un’azienda sia in difficoltà.

I proprietari di diversi negozi della House of Fraser stanno commercializzando pubblicamente questi edifici per usi alternativi o per la ricostruzione e Fraser ha affermato che con la fine della vacanza del tasso di interesse commerciale del governo, altri negozi verranno chiusi.

Fraser chiuderà i negozi House of Fraser a Sheffield e Gateshead, mantenendo o espandendo il negozio Flannel, e ha promesso che ora anche la House of Fraser di Liverpool diventerà Flannel.

Fraser non ha elencato separatamente le prestazioni dei suoi marchi di lifestyle di fascia alta, ma i conti di Companies House mostrano che le vendite totali di House of Fraser per l’anno conclusosi ad aprile 2020 (incluso il primo mese della pandemia) sono state di 26,4 milioni di sterline. 335 milioni di sterline.

Flanella, Oxford Street. Il numero di punti vendita è stato ampliato a 43. © Guy Bell/Alamy

Nello stesso periodo, il reddito di flanella era di 113 milioni di sterline, ma l’utile di base era di 31 milioni di sterline. Nonostante la pandemia, le vendite potrebbero essere superiori rispetto all’anno appena concluso a causa dell’apertura di nuovi punti vendita. Lo stile di vita di fascia alta è l’unica divisione di Fraser Group che registra una crescita delle vendite per l’anno conclusosi ad aprile 2021.

Fondare Flannels nel 1976, l’espansione da un piccolo numero di negozi nel nord-ovest dell’Inghilterra a una catena di lusso nazionale è sempre stata la massima priorità di Murray.

Secondo una persona che ha familiarità con la questione, la sua società di consulenza MM Prop è stata originariamente nominata per fornire consulenza in materia immobiliare, ma dopo essere stato promosso a “persona altamente responsabile”, il 31enne sta sviluppando concetti e costruendo relazioni con marchi Ha svolto un “ruolo importante”. Incontra due uomini.

“Mike non è molto coinvolto nella flanella, ma Murray è davvero attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questi sono affari, affari, affari; è pienamente responsabile”, ha detto.

Shuttleworth ha detto che Murray “incarna lo stile di vita ideale in flanella… È molto giovane, capisce le etichette e indossa etichette”.

“Sa che alcune persone non sono ricche ma hanno un reddito disponibile e vogliono spendere centinaia di sterline in scarpe da ginnastica di Alex McQueen o magliette di Stella McCartney”, ha aggiunto.

Attraverso un insolito e opaco accordo di condivisione del valore con Fraser, gli sforzi di Murray sono stati ben ricompensati. Per l’anno appena concluso, questo pagherà 2,5 milioni di sterline per la sua attività di consulenza, che porterà il pagamento totale dal 2016 a circa 12 milioni di sterline.

Alcuni osservatori ritengono che la nomina di Murray indichi che Ashley intenda mantenere saldamente il controllo, proprio come Dave Forsey è amministratore delegato da dieci anni, e che la sua gestione impulsiva e imprevedibile lo stile darà comunque il tono all’azienda.

I critici affermano che scegliendo il fidanzato di sua figlia Michael Murray (a sinistra) come suo successore, Mike Ashley manterrà il controllo di Frasers © PA

Ma per altri, la mancanza di coinvolgimento di Ashley in molti dei bei progetti di Murray, come l’acquisto dell’ufficio londinese di Fraser per 108 milioni di sterline o la ristrutturazione del negozio Sports Direct di Oxford Street per 10 milioni di sterline, dimostra che si sta davvero espandendo. funzioni all’interno del campo di applicazione.

Lo stesso Murray non ha nascosto la sua convinzione che Fraser abbia bisogno di modernizzazione, e non gli importa se questo processo offende la vecchia scuola.

“Se il modello operativo in cui sei coinvolto non si è davvero evoluto o è cambiato troppo in 30 anni, diventerà solo più grande… È difficile per alcune persone. Anche se vogliono, è difficile cambiare”, ha Nel 2019, ha dichiarato al Financial Times che Karen Byers, che era stato a lungo tenente Ashley, aveva lasciato l’azienda.

Shuttleworth ritiene che la decisione di Ashley dimostri, non è la prima volta, che le persone hanno sottovalutato la sua laurea.

“È un negoziante e sa che devi dare ai clienti quello che vogliono. Ha venduto cinque paia di calzini per quattro sterline e ha fatto una fortuna. Ma può vedere che questo non è il punto d’appoggio del settore della vendita al dettaglio”.