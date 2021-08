Come la pandemia cambierà le periferie

Entro il 2040, quando le regole di viaggio saranno allentate, inizierò il mio lungo viaggio a Londra in questo modo. Questa è una routine che consiglio ai turisti esperti. Prenderò la metropolitana per Queensbury vicino alla fine della linea Jubilee, visiterò la lavanderia a gettoni e i venditori di carte SIM fuori dalla stazione e cenerò al Regency Club, che è il buon ristorante più impopolare del paese.

Questa era una volta la dolce “Metro-Land” inglese nelle poesie di Bergerman. Ora, i proprietari del subcontinente, dell’Africa e dell’Europa post-sovietica gestiscono attività a basso margine. Sei il benvenuto nello scoprire che il mondo di Western Union non è attraente come il mio. Ma non sono solo Mayfair o Spitalfields, sono le viscere e i grassi della globalizzazione, non solo la teoria del profumo. È stato concepito come un parente stretto della campagna.

Negli Stati Uniti Queensbury è lo stesso, fino al 2020 forse non la chiameremo la nuova corona delle grandi città. Mangiare a Plano è più divertente che mangiare nel centro di Dallas. In diversi centri commerciali fuori Washington, l’Asia orientale e il Corno d’Africa hanno più cose da fare che l’ambasciata a un miglio. L’abitudine di Los Angeles di nominare i suoi distretti centrali dopo le minoranze etniche (“Piccola Armenia”) ha nascosto aree in cui la popolazione è stata ulteriormente persa. Le comunità concepite per un’unica cultura hanno cominciato a trasudare l’atmosfera opposta. Come verdetto sulla “pianificazione urbana”, quel tipo di noiosa contraddizione ed eloquenza ti rende instabile.

Anche in un posto piccolo come Washington, le persone a basso reddito servono ogni giorno il centro ricco

Suonavo i tamburi per i sobborghi, se non come luogo in cui vivere, quindi come prima linea del cambiamento sociale nella mia vita. Quelli che maledicono che tutti tranne i ricchi del centro città hanno prezzi fissi non hanno mai seguito la loro logica fino in fondo. Il risultato inevitabile di metropoli mediocri sono le periferie sempre più complesse.

Quindi, è corretto contrassegnare la conversione del tipo imminente. In Aprile, La ricerca di Bloomberg Ciò dimostra che l’84% degli americani che hanno lasciato la città durante la pandemia è rimasto nella propria area metropolitana. Nel 91% delle contee suburbane, il numero di persone che si è trasferito è stato superiore al numero di persone che si sono trasferite. Nella stragrande maggioranza dei “centri urbani” simili, la situazione è esattamente l’opposto.

Tra i millennial – ricorda che alcuni di loro hanno figli e risate – hanno iniziato a cercare spazio prima che scoppiasse la pandemia e la criminalità urbana. Anche i prezzi delle case in altri paesi mostrano la stessa tendenza.Viviamo in periferia Riguadagna il terreno perduto Quei professionisti che l’hanno abbandonata decenni fa per un’illuminazione più brillante. Pertanto, gli immigrati più poveri che li hanno sostituiti verranno nuovamente eliminati.

Case suburbane a Queensbury, a nord-ovest di Londra © Mark Power / Magnum Photos



L’attrazione sono la nuova e la vecchia città: per un uomo di 80 anni, ha più familiarità con i suoi margini di carriera e povertà o almeno il nucleo della classe mista di me. Potrebbe essere una ciambella più giusta di adesso. Senza le cerimonie del 21° secolo, posso vivere nelle cerimonie del 21° secolo, guidato da un autista Uber attraverso la superba vista notturna della città, e lui affronta il viaggio verso casa a Enfield. Anche in un posto piccolo come Washington, le persone a basso reddito servono ogni giorno il centro ricco. Parigi, la più isolata, porta lo stesso soggetto all’ennesimo livello.

Tuttavia, a prescindere dalla sua equità, la prosperità delle periferie è un risultato più ragionevole della crisi, piuttosto che il risultato più propagandato. L’idea che lavorare in remoto ispirerà la Rust Belt è sempre credulone. Lo stesso vale per i nomadi digitali che sognano di volare in questo paese o nelle isole della Thailandia. Anche se la frequenza scompare, entrare in ufficio è ancora importante. Bar e ristoranti significano nuovi clienti, non solo un fugace momento di “collaborazione”. In termini di lavoro, i vantaggi dell’agglomerazione sono stati indeboliti, non eliminati. In termini di concorrenza, non è successo nemmeno questo.Se il telefono e la scelta viziata si spostano da qualche parte molti, La possibilità è di gran lunga maggiore di centinaia di miglia di distanza.

Rispettati

Il prezzo era l’oscurità del faro che lampeggiava agli immigrati nelle periferie per tutta la vita. C’è un motivo in più per assaggiare la loro incredibile varietà quando puoi. Misuravo la temperatura a Queensbury con uno stato d’animo curioso, quasi da notizia. La prossima volta, non importa quando, potrebbe essere un’elegia.

