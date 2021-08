Come la Turchia è diventata una star tecnologica europea

questi anni Le nuove idee più calde La vendita al dettaglio online non è iniziata nella Silicon Valley, ma a Istanbul.

Gli investitori tecnologici hanno investito miliardi di dollari in start-up e possono consegnarli a casa loro in soli 10 minuti.Il suo pioniere Getir è ora valutato a $ 7,5 miliardi.

Ma già nel 2018, secondo il co-fondatore di Getir Nazım Salur, nessun venture capitalist avrebbe risposto alle chiamate delle startup turche.

“All’epoca non c’erano finanziamenti adeguati”, ha detto Salur, il che lo ha indotto a rimandare la sua ambizione di lanciare Getir all’estero per quasi tre anni. “Voglio entrare forte e vincere [in new markets]Ciò richiede risorse, tra cui manodopera e denaro. “

La trasformazione della ricchezza di Getir nell’ultimo anno fa parte dell’enorme trasformazione dell’industria tecnologica turca. Dall’estate scorsa, le aziende tecnologiche turche, comprese le piattaforme di e-commerce Trendyol e Hepsiburada, e gli sviluppatori di giochi Peak Games e Dream Games, sono state valutate al di sopra del miliardo di dollari, che è considerato un segno del successo delle start-up globali.

“Il mercato dell’e-commerce turco è a un punto di svolta”, ha affermato Hanzade Dogan, il fondatore di Hepsiburada, che è stato valutato 4,4 miliardi di dollari dopo l’IPO del Nasdaq il mese scorso.

Hepsiburada è talvolta vista come la risposta della Turchia ad Amazon, fondata nel 2000 © Lev Radin/Anadolu Agency/Getty

Si stima che il tasso di penetrazione dell’e-commerce in Turchia sia aumentato dal 3,5% di tre anni fa a circa il 10% di oggi, in gran parte a causa dell’impatto della pandemia Vendita al dettaglio online sovraccarica tutto il mondo.

“Il Covid ha portato un cambiamento”, ha affermato Melis Kahya Akar, amministratore delegato di General Atlantic, che questa settimana ha guidato il round di finanziamento da 1,5 miliardi di dollari di Trendyol con SoftBank. “Ora, le aziende turche stanno iniziando a pensare a tutte le questioni su scala globale”.

Tuttavia, sebbene il boom degli investimenti abbia fatto apparire Istanbul sulla mappa con altri cluster tecnologici europei come Londra, Parigi e Berlino, il suo nuovo successo è in fermento da molti anni.

“Questa attività è iniziata 10 anni fa, quando le persone potevano vedere emergere qualcosa”, l’investitore tecnologico di Earlybird Hendrik Brandis (Hendrik Brandis), la società ha istituito fondi speciali per l’Europa centrale e orientale.

Trendyol ha attualmente un valore di 16,5 miliardi di dollari ed è di proprietà di maggioranza di Alibaba.Ha iniziato come rivenditore di moda online nel 2010, per poi espandersi nel campo della consegna di cibo e ha lanciato un portafoglio digitale. Dogan ha affermato che Hepsiburada è talvolta vista come la risposta della Turchia ad Amazon: è stata fondata nel 2000 ed è principalmente autofinanziata. “La nostra efficienza del capitale è estremamente elevata”.

Parte del motivo per cui i rivenditori online locali sono in grado di prosperare è che aziende globali come Amazon ed eBay hanno lavorato duramente per entrare nel paese. PayPal ha perso la sua licenza di pagamento turca nel 2016, quando il presidente Recep Tayyip Erdogan stava anche reprimendo siti di social media come Twitter e Facebook.

Kahya Akar ha dichiarato: “Per la comunità degli investitori, una certa volatilità generalmente non è così attraente”. “Mi aspetto che la trasformazione digitale sia più rapida”.

Di conseguenza, le aziende locali fiorirono e alla fine si svilupparono su una scala sufficiente per attirare l’attenzione internazionale. “Non abbiamo lasciato il mercato [go] Per i soliti sospetti”, ha detto Dogan.

Molti dirigenti tecnologici in Turchia oggi hanno lavorato per una delle due società: Rocket Internet, un incubatore di startup tedesco lanciato in Turchia nel 2011 e ritirato bruscamente dal mercato un anno dopo; e lo sviluppo di giochi per dispositivi mobili fondato nel 2010 Peak Games e Acquisita da Zynga L’anno scorso era di 1,8 miliardi di dollari USA.

“Molte di queste persone molto intelligenti, desiderose e super analitiche che abbiamo assunto alla Rocket hanno finito per unirsi a Trendyol o Peak”, ha affermato Akin Babayigit, un alunno di Rocket e Peak e ora co-fondatore di London Games, della società Tripledot Studios. Ha detto che le due società turche sono diventate “università” per talenti tecnici.

Trendyol ora vale 16,5 miliardi di dollari ed è di proprietà di maggioranza di Alibaba © Dogukan Keskinkilic/Anadolu Agency/Getty

Babayigit ha affermato che il successo di Peak ha “cambiato” in particolare tutto nell’ecosistema delle startup turche. I giochi sviluppati in Turchia vengono giocati da milioni di persone in tutto il mondo. Prima di allora, molte aziende turche erano “intrappolate dal mercato interno” e non avevano bisogno di preoccuparsi dell’espansione internazionale. “Peak Games ha mostrato alle persone la possibilità di pensare in modo globale e vincere il mondo”, ha detto.

Dal suo primo accordo nel 2017, Zynga, con sede a San Francisco, ha investito oltre 2,3 miliardi di dollari in quattro acquisizioni e ha attività in Turchia, tra cui Rollic Games, una di queste “Super casual” Sviluppatori di giochi della zona.

Il dirigente di Zynga Bernard Kim, che ha guidato queste transazioni, ha dichiarato: “Credo che Zynga sia una testa di ponte per qualsiasi azienda straniera che investe in Turchia”. King ha detto che gli piace “la vitalità molto competitiva del paese”. “Tutti stanno guardando [App Store] Classifica, voglio vincere. ”

Un altro laureato della scuola di avvio Rocket, Peak e Trendyol è Soner Aydemir, che ha co-fondato Dream Games nel 2019.Il creatore dell’app puzzle Partita reale A giugno è diventata la più recente azienda unicorno della Turchia, una start-up privata del valore di oltre 1 miliardo di dollari USA.

“Raccoltare fondi è davvero facile”, ha detto Aydemir, principalmente grazie alla creazione da parte del suo team della canzone di successo di Peak Esplosione del giocattolo e Esplosione cartone animato“Tutti vogliono investire su di noi”.

Stephane Kurgan, ex capo delle operazioni Candy Crush Saga Lo sviluppatore King è ora partner di Index Ventures, una società di venture capital che supporta Dream, e ha dichiarato: “La Turchia ora ha una comunità di sviluppatori di giochi di livello mondiale”.

Ma Aydemir è ancora preoccupato per le restrizioni della Turchia alle start-up tecnologiche, che vanno dalla mancanza di esperienza nello sviluppo del prodotto alla mancanza di modelli di ruolo per una rapida espansione del business. “Questo è un settore molto giovane”, ha detto. “Fatta eccezione per Getir, non abbiamo visto una grande azienda in Turchia che abbia ampliato con successo le dimensioni dell’organizzazione”.

Altri imprenditori si lamentano dell’eccessiva burocrazia, che potrebbe significare che potrebbero volerci sei mesi per costituire una nuova società, e di un complicato sistema fiscale, inclusa una nuova tassa sui servizi digitali, che potrebbe colpire Trendyol tanto quanto Amazon.

Salur di Getir si è detto “sorpreso” dal fatto che Istanbul non abbia raggiunto maggiori traguardi tecnologici perché è una “vera città internazionale”, che incolpa di alcuni “che si vendono prematuramente a grandi aziende tecnologiche”.

“Le grandi aziende sono state costruite 10 anni dopo”, ha detto. “I primi 10 anni sono la tua istruzione primaria. Devi avere un lasso di tempo di 20 anni.”