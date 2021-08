Come la Volkswagen sta stagnando in Cina Reuters

3/3 © Reuters. Foto del file: le persone visitano lo stand Volkswagen durante lo Shanghai Auto Show Media Day a Shanghai, Cina, 19 aprile 2021.REUTERS/Aly Song/File Photo



Autori: Yilei Sun e Tony Munroe

Pechino (Reuters)-Alla fine di dicembre 2019, i manager della sede centrale di Volkswagen (DE:) a Wolfsburg si sono resi conto che potrebbero avere seri problemi in Cina, che è il più grande mercato dell’azienda e i suoi biglietti elettrici per il futuro delle auto.

La sua berlina di punta Passat ha ottenuto scarsi risultati in un test di sicurezza non ufficiale condotto da agenzie del settore assicurativo che ha simulato un impatto frontale sul lato del guidatore, ampiamente utilizzato negli Stati Uniti da circa dieci anni.

L’auto si è schiantata. Il video del crash test è diventato virale su Internet, ha attirato milioni di visualizzazioni e ha fatto scalpore sui social media in tutta la Cina.Il successo del re tedesco dell’auto si basa sulla sua reputazione di eccellente qualità e tecnologia ingegneristica.

Volkswagen non è obbligata a fare nulla: Passat ha superato il crash test frontale dei regolatori cinesi, che è lo stesso test utilizzato nella maggior parte d’Europa, e le case automobilistiche e molti esperti del settore ritengono che il test rifletta maggiormente le condizioni di guida in Cina.

Tuttavia, secondo due persone a conoscenza diretta della questione, il Wolfsburg ha agito rapidamente. Hanno detto che pochi giorni dopo l’annuncio dei risultati del test, ha formato un team di dozzine di ingegneri e manager per collaborare con SAIC Volkswagen, una joint venture 50/50 che produce Passat in Cina.

All’inizio del 2020, il team ha deciso di aggiungere parti metalliche rinforzate alla parte anteriore di tutte le nuove Passat e di vari altri modelli prodotti dalla joint venture con sede a Shanghai, al costo di circa 400 yuan ($ 62) per veicolo. fonte.

Secondo le fonti, i dettagli di questa trasformazione strutturale non sono stati riportati in precedenza e costerà decine di milioni di dollari per le centinaia di migliaia di veicoli che saranno interessati ogni anno dalla joint venture. Questo è un costo enorme per un’azienda che ha affermato di lavorare duramente per ridurre i costi di produzione in Cina e nel mondo.

L’intervento di fronte all’attivismo dei consumatori online evidenzia l’importanza della Cina per superare Tesla (NASDAQ :) Inc per diventare il leader globale nei veicoli elettrici entro il 2025.

In un momento in cui le case automobilistiche globali stanno pagando prezzi elevati per l’abbandono del petrolio, non possono più contare sul dominio di cui hanno goduto in Cina negli ultimi decenni e sentono che i produttori locali di benzina e di auto elettriche li stanno sfidando in termini di tecnologia e disegno.

Un portavoce della Volkswagen ha affermato di aver sviluppato prodotti appositamente per il mercato cinese, ma la Passat non è riuscita a superare il test per simulare uno scontro frontale tra le due vetture, ma la società ha affermato che questa situazione è meno probabile che si verifichi in Cina rispetto agli Stati Uniti. .

“In Cina, ci sono ostacoli centrali sulle autostrade”, ha aggiunto Volkswagen. “Rispetto alla situazione del traffico negli Stati Uniti, la Cina di solito non ha molti camion o pickup”.

Alla domanda sulla modifica di 400 yuan, il portavoce ha affermato che Volkswagen migliora costantemente i suoi prodotti in base al feedback dei clienti per rendere i prodotti più sicuri.

“Vale per la salute pubblica”

È difficile confrontare i progetti di Passat nel mercato Volkswagen perché di solito sono veicoli fondamentalmente diversi basati su piattaforme di produzione diverse.

Secondo le fonti, la nuova Passat è il primo modello a subire questa modifica strutturale al momento del lancio a metà del 2020. Ha superato il test del settore assicurativo che il suo predecessore ha fallito.

Tuttavia, i fatti hanno dimostrato che la reputazione e le perdite finanziarie di Volkswagen sono state più durature.La Volkswagen è sempre stata la casa automobilistica straniera più venduta in Cina.Negli ultimi 30 anni di attività in Cina, i suoi profitti sono stati sostanzialmente stabili, il più duraturo tra tutti società estere.

Gli analisti di Bernstein hanno affermato che l’utile per veicolo della Volkswagen nel paese è sceso da 1.400-1.500 euro intorno al 2015 a circa 1.000 euro, e negli ultimi trimestri anche vicino a 800 euro. La tua salute finanziaria è molto importante”.

Le vendite di Passat e il calo delle vendite delle joint venture con SAIC più in generale, Volkswagen hanno attribuito questo a fallimenti dei crash test, problemi di linea di prodotti e una forte opposizione alla carenza globale di chip.

Come segno della pressione finanziaria del settore, una nota interna vista da Reuters ha mostrato che il team finanziario di SAIC Volkswagen ha richiesto ai manager di ridurre i costi delle officine del 30% nel 2019, mentre le vendite di auto in Cina sono diminuite nell’anno precedente dagli anni ’90. da.

Volkswagen ha rifiutato di commentare i dati sugli utili di Bernstein o le note interne.

Le entrate di SAIC Volkswagen lo scorso anno sono diminuite del 26% dal 2019 a 174,5 miliardi di yuan e il suo profitto è sceso del 23% a 31 miliardi di yuan. Secondo i dati della società di consulenza LMC Automotive, la Passat era una delle auto più vendute nell’agenzia assicurativa prima del test e le sue vendite sono diminuite del 32% a 145.805 veicoli.

Secondo i dati della China Passenger Car Association, sebbene la pandemia di COVID-19 abbia chiaramente giocato un ruolo importante, il calo della joint venture è molto maggiore del calo complessivo delle vendite di autovetture in Cina del 6,8% nello stesso periodo.

Inoltre, le vendite dell’altra importante joint venture di Volkswagen nel paese con la casa automobilistica locale FAW (i cui prodotti non sono coinvolti in controversie sui test di collisione) sono aumentate dell’1,5%, ma i funzionari Volkswagen hanno dichiarato che la società ha introdotto SUV e i modelli Audi di fascia alta hanno guadagnato slancio. .

Queste due joint venture costituiscono la maggior parte delle attività di Volkswagen in Cina e rappresentano tutta la sua produzione locale. Sebbene FAW abbia preso l’iniziativa negli ultimi anni, le vendite di auto sono sempre state vicine.

SAIC Volkswagen non ha possibilità di tregua nel 2021 e le vendite nei primi sei mesi sono diminuite del 7,8% rispetto a un anno prima che infuriasse la pandemia. Le vendite di FAW-Volkswagen sono aumentate del 23%, mentre le vendite complessive di autovetture in Cina sono aumentate di circa il 29%.

“montante A” rotto nel crash test

Il test C-IASI che Passat ha inizialmente fallito nel 2019 è stato sviluppato dall’organizzazione del settore assicurativo cinese CIRI Automotive Technology Research Institute, che non era soddisfatta del test C-NCAP standard condotto dall’agenzia di test sui veicoli sostenuta dal governo CATARC.

Ha affermato che molte compagnie assicurative ritengono che C-NCAP non sia riuscita a differenziare i veicoli in modo sufficientemente dettagliato in termini di sicurezza in caso di collisione e ha iniziato a rilasciare i risultati dei test nel 2018.

La maggior parte dei marchi automobilistici stranieri ha ottenuto risultati positivi nel test C-IASI, sebbene i marchi meno performanti non abbiano ricevuto un contraccolpo online contro Passat.

Il test C-IASI ha esposto il 25% della parte anteriore dell’auto a un impatto frontale. Ha rotto la staffa del tetto anteriore (chiamata montante anteriore) sul lato del guidatore della Passat.

Il test C-NCAP standard colpisce il 40% della parte anteriore dell’auto, che può assorbire meglio gli urti.

CIRI e CATARC non hanno risposto alle richieste di commento.

Negli Stati Uniti, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), un’organizzazione senza scopo di lucro finanziata dalle compagnie di assicurazione auto, utilizza il 25% dei crash test frontali. I test IIHS sono ampiamente pubblicizzati e le case automobilistiche progettano veicoli per superarli così come i crash test federali.

Stephan Woellenstein, presidente di Volkswagen China, ha ammesso a gennaio che il crash test fallito e il successivo rimbalzo online hanno causato un calo delle vendite della joint venture Passat e SAIC.

Tuttavia, il mese scorso, ha affermato che Volkswagen ha risolto i problemi rivelati dal test, la turbolenza dell’incidente si è attenuata e il business cinese della casa automobilistica è in ripresa.

“Abbiamo ancora una volta chiaramente una delle auto più sicure in questo segmento”, ha detto Woellenstein ai giornalisti a luglio. “Saremo di nuovo il vecchio leader di Passat.”

Tuttavia, c’è ancora molto spazio da recuperare nel campo delle grandi auto familiari.

Secondo i dati di LMC, nei primi sei mesi di quest’anno, le vendite totali di Passat in Cina sono state di 47.480 veicoli, molto indietro rispetto a 91.110 Toyota Camry e 89.157 Honda Accord.

I dati per lo stesso periodo del 2019 prima dello scoppio della pandemia mostrano quanto del recente calo delle vendite di Volkswagen: le vendite di Passat sono state di 91.400 unità, le vendite di Accord sono state di 111.968 unità e le vendite di Camry sono state di 85.396 unità.

(1 dollaro USA = 6,4610 RMB; 1 dollaro USA = 0,8423 Euro)