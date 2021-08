Come le banche possono aiutare le persone colpite da COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha colpito economicamente milioni di americani. In un sondaggio condotto dalla National Financial Education Foundation (NEFE), tre americani su dieci hanno affermato che il rimborso del debito è la loro più grande pressione finanziaria e il 55% si preoccupa di avere abbastanza soldi nei propri risparmi. Sebbene il governo federale abbia adottato molte misure per alleviare il coronavirus, anche le banche si stanno impegnando per aiutare i clienti in vari modi.

Punti chiave Molte banche hanno in programma di aiutare i clienti colpiti dalla pandemia di COVID-19 e dalla sua economia.

I clienti possono beneficiare di esenzioni dalle commissioni del conto bancario, riduzioni dei tassi di interesse delle carte di credito e pagamenti differiti del prestito.

Ottenere aiuto dalla tua banca non è necessariamente automatico, il che significa che potresti dover fare domanda.

Prima di registrarti, assicurati di chiedere se eventuali commissioni o interessi esonerati verranno applicati retroattivamente in futuro.

Se la tua banca non può aiutarti, considera di passare a un altro istituto.

Fondi di soccorso COVID-19 e conti bancari

I due maggiori problemi che le banche stanno affrontando con gli aiuti al COVID-19 sono l’impatto dell’accesso a fondi e commissioni.I requisiti di distanziamento sociale hanno cambiato il modo in cui molte persone Mattone e malta Operazioni bancarie.Pertanto, ora stanno incoraggiando i clienti a utilizzare strumenti bancari online e mobili e Bancomat (ATM) Più sono e meglio è. Sebbene le filiali siano aperte, il loro orario di lavoro o la loro capacità potrebbe essere limitato e sono necessari appuntamenti anticipati.

In questo periodo la banca sta studiando attentamente anche l’impatto delle commissioni sulla situazione finanziaria dei clienti. Al fine di alleviare alcune pressioni finanziarie, le banche possono fornire COVID-19 Esonerare Copre una serie di commissioni, tra cui:

Ad aprile 2020, la Federal Reserve ha introdotto una norma provvisoria per rimuovere le restrizioni semestrali sui cosiddetti trasferimenti convenienti sui conti di risparmio previste dalle seguenti normative. Regolamento D. Tuttavia, questa modifica non richiede alle banche di interrompere l’addebito ai clienti che superano il limite di sei transazioni per le commissioni di prelievo in eccesso. Tuttavia, alcune banche scelgono di farlo. Ad esempio, Ally Bank rimborserà eventuali commissioni di transazione in eccesso ai clienti che superano il limite.

Le banche aiutano anche i clienti che ricevono prestiti Controllo dell’irritazione Tieni più soldi. Alcune delle più grandi banche, tra cui Wells Fargo e Citigroup, hanno affermato che non utilizzeranno fondi di stimolo per eventuali saldi negativi nei conti dei clienti. Pertanto, se prevedi di ricevere pagamenti di stimolo tramite deposito diretto e il tuo conto è scoperto, non sarai penalizzato.

L’esenzione dalle commissioni non può estendersi alle normali spese di manutenzione mensili che si applicano a conti correnti, di risparmio o del mercato monetario.

Soccorso COVID-19 e prestiti bancari

Se ottieni un mutuo tramite una banca, potresti aver ricevuto un sussidio federale per il coronavirus.federale Atto di cura Consentire ai proprietari di case con prestiti immobiliari qualificati di richiedere mutui temporanei TollerareLa nuova legge impone anche una sospensione temporanea dei pignoramenti sui prestiti di Fannie Mae, Freddie Mac, Virginia, la Federal Housing Administration e il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Le banche forniscono anche programmi per aiutare a rendere i mutui e altri tipi di prestiti più facili da gestire durante la pandemia. In molti istituti finanziari, questa esenzione assume la forma di dilazioni di pagamento ed esenzioni dalle commissioni. A seconda della banca, i tipi di prestiti che possono essere coperti includono:

Mutui

Prestito di rifinanziamento

Prestito per la casa

prestito auto

prestito personale

titoli di coda

Prestiti commerciali

L’approvazione del pagamento differito del prestito non è automatica e la banca potrebbe avere requisiti di idoneità che il mutuatario deve soddisfare. Anche il periodo di tempo in cui il pagamento può essere ritardato può variare da banca a banca. Si prega di notare che il pagamento può essere riadattato per compensare i pagamenti persi durante il periodo di differimento o di grazia.Potresti anche essere responsabile della realizzazione Pagamento in mongolfiera Al termine della durata del prestito, è quindi importante capirlo prima di fare domanda.

Se approfitti di un’estensione del prestito COVID-19, assicurati di chiedere se gli interessi continueranno a maturare durante questo periodo e quali costi potresti dover sostenere se riprendi i pagamenti.

Sgravi COVID-19 per i prestiti agli studenti privati

Estensione del governo federale Agevolazioni sui prestiti studenteschi per il coronavirus Entro il 31 gennaio 2022, è applicabile ai mutuatari idonei. Il piano consente ai mutuatari di posticipare i pagamenti e ridurre i tassi di interesse allo 0%, che si applica alla maggior parte dei prestiti studenteschi federali. Queste misure non includono i prestiti agli studenti privati.

Sebbene le banche che forniscono prestiti agli studenti privati ​​non siano tenute a seguire il programma federale, alcune banche hanno introdotto misure simili per aiutare i mutuatari. Ad esempio, la Citizens Bank ha iniziato a rinunciare alle tasse per i ritardi e a fornire programmi di tolleranza alle emergenze a breve termine per le persone colpite dalla pandemia. Discover Bank offre anche molti programmi per i mutuatari in difficoltà finanziarie, inclusa la tolleranza e la riduzione dei pagamenti di difficoltà.

Agevolazione carta di credito COVID-19

Gli utenti di carte di credito che hanno subito colpi finanziari durante la pandemia possono ottenere sollievo dalle loro banche. A seconda della banca o dell’emittente della carta, potresti avere diritto a una delle seguenti opzioni:

Esenzione o riduzione del pagamento minimo

Riduzione o rimborso della penale per ritardato pagamento

Tassi di interesse più bassi

Piano di pagamento difficile

Ognuna di queste opzioni può rendere Gestisci il debito della tua carta di credito durante la pandemia Più facile. Naturalmente, anche in questo momento difficile, è importante tenere il passo con prestiti e pagamenti con carta di credito per ridurre al minimo il potenziale impatto negativo sul tuo punteggio di credito. Un pagamento in ritardo può costare molti punti, rendendo più difficile prendere in prestito, soprattutto nel caso di tassi di interesse preferenziali.

Quando partecipi al Programma di difficoltà con carta di credito, assicurati di ottenere termini scritti dalla tua banca o dalla società della carta di credito e controlla regolarmente il tuo rapporto di credito per errori.

Come ottenere sollievo dal COVID-19 dalla tua banca

Se sei in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, il modo più semplice per ottenere aiuto dalla banca è chiedere. Molte banche hanno creato pagine sui loro siti Web che elencano i loro piani di soccorso COVID-19, le persone idonee e le modalità di richiesta. Alcune persone ti incoraggiano a richiedere assistenza online, perché i tempi di attesa del servizio clienti telefonico possono essere insolitamente elevati.

Se hai già contattato la tua banca, ma non ti ha fornito molto aiuto, considera di passare a un’altra banca. In questo caso, cerca i migliori tassi di interesse, le commissioni più ragionevoli e gli (attuali) piani di sgravio del COVID-19. Investopedia pubblica regolarmente un elenco dei migliori conti correnti bancari per persone con esigenze diverse, come ad esempio Il miglior conto corrente, nessuna commissione bancomat insieme a Il miglior conto di risparmio ad alto rendimento.