Cambio del rateo d’interesse È un popolare over-the-counter (OTC) Strumento finanziario Consente di scambiare pagamenti fissi con pagamenti variabili, solitamente collegati al LIBOR (London Interbank Offered Rate). Le aziende di tutto il mondo utilizzano gli swap sui tassi di interesse per ridurre il rischio di fluttuazioni dei tassi di interesse o beneficiare di tassi di interesse più bassi. Abbiamo spiegato come leggere le quotazioni degli swap sui tassi di interesse.

Ottieni le tue informazioni

Molti siti web offrono swap sui tassi di interesse. Di seguito è riportato un esempio di prezzo quotato per un tasso di interesse swap a 10 anni:

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Un altro esempio qui sotto:

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Leggi l’informativa

I dettagli forniti nel preventivo includono gli standard Aprire, Alto, basso, e chiudere In base al valore delle transazioni giornaliere. Si noti che l’unità delle quotazioni di swap sui tassi di interesse è una percentuale, che rappresenta un tasso di interesse annualizzato. Pertanto, un valore di 1,96 significa in realtà che il tasso di interesse annuo è 1,96%. Sebbene sia applicato trimestralmente o semestralmente, questo tasso deve essere ridotto per tener conto della durata.

Qualsiasi valore significa Variazione percentuale È necessario esaminare attentamente i numeri (come la variazione percentuale dall’ultimo prezzo di chiusura o la variazione percentuale dal massimo/minimo di 52 settimane). Ad esempio, nella quotazione del grafico y, l’ultimo campo “Modificato dal precedente” mostra -1,51%. Questa è una variazione percentuale = (ultimo valore/valore precedente-1)*100% = (1,96/1,99-1)*100% = -1,51%. Questa non è una semplice sottrazione. Poiché stiamo confrontando i valori percentuali, la variazione percentuale riportata è in realtà una percentuale della percentuale.

A seconda dei dettagli coperti da ciascun fornitore di dati, potrebbero esserci altri campi, come ad esempio Deviazione standard E la media delle quotazioni di 100 giorni.

Il campo più importante che i partecipanti al mercato interessati cercano in un preventivo è tenero e Chiedi valore. Questi sono il valore al quale si è verificata la transazione o transazione.

Comprendere le quotazioni degli swap sui tassi di interesse

Per comprendere la quotazione degli swap sui tassi di interesse, supponiamo che il CFO della società abbia bisogno di 500 milioni di dollari di capitale con una durata di dieci anni. Può prendere in prestito o emettere titoli come banconote per ottenere il capitale richiesto. Preferisce prestiti a tasso fisso per prevenire aumenti intermittenti dei tassi di interesse variabili, ma attualmente può scegliere di emettere solo titoli a tasso variabile.

Ha deciso di rilasciare Tasso variabile Nota che LIBOR più 100 punti base e firma un contratto di swap a tasso variabile fisso/ricevuto per assicurarti che non sia influenzato da tassi di interesse diversi.

Ha contattato un commerciante di swap che ha quotato quanto segue per gli swap sui tassi di interesse:

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Supponendo che il tasso di interesse di cui sopra sia un tasso di interesse semestrale, basato sul tasso di interesse effettivo /365 e LIBOR a sei mesi (definito dal dealer).

Qualsiasi utente finale (come il CFO) che desideri pagare un tasso di interesse fisso (e quindi ottenere un tasso di interesse variabile) pagherà al distributore un pagamento semestrale a un tasso di interesse del 2,20% Tasso annualizzato (Chiedi prezzo) In base alla convenzione effettiva/365 giorni. Qualsiasi utente finale che desideri pagare per un tasso di interesse variabile (e quindi fisso) riceverà un pagamento dal distributore ad un tasso di interesse annualizzato (bid rate) del 2,05% Il trader ha uno spread (2,20-2,05 = 0,15% = 15 punti base), che è la sua commissione.

Il CFO inserirà il primo tipo di swap “Payment Fixed Receive Floating” su sua richiesta. Otterrà il tasso di interesse LIBOR dal concessionario e pagherà al concessionario il 2,2% per un importo nozionale di 500 milioni di dollari USA. Le note a tasso variabile emesse pagheranno LIBOR + 1% ai possessori delle note. Debito netto effettivo = +LIBOR-2,2%-(LIBOR +1%) = -3,2% (negativo significa debito).

Oppure, le quotazioni degli swap sui tassi di interesse possono anche essere basate su Spread di scambioTuttavia, va notato che lo swap spread nella quotazione dello swap sui tassi di interesse non è Differenza tra domanda e offerta Scambia citazioni. È l’importo della differenza che dovrebbe essere aggiunto al rendimento dei buoni del Tesoro privi di rischio con scadenze simili. Ad esempio, supponiamo che il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni sia del 4,6%. L’ultima quotazione di un interest rate swap a 10 anni con uno swap spread dello 0,2% significa in realtà 4,6% + 0,2% = 4,8%.

Linea di fondo

La quotazione degli interest rate swap è diversa dalle quotazioni standard degli strumenti di negoziazione comunemente utilizzati. Possono sembrare incomprensibili perché il prezzo quotato è in realtà un tasso di interesse, il prezzo quotato può essere fornito come uno swap spread e il prezzo quotato può seguire le pratiche di mercato over-the-counter locali. Gli operatori di mercato dovrebbero prestare attenzione alla quotazione prima di firmare un contratto di swap.