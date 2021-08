Come leggere un contratto di servizio di matrimonio

Sposarsi può essere un’esperienza eccitante ma costosa.Secondo i dati di sposa, Questa coppia tipica ha speso $ 28.964 per sposarsi nel 2020. L’utilizzo di un contratto di servizio per matrimoni può aiutare a evitare di sprecare o perdere denaro Se hai intenzione di attenerti a un budget di matrimonio rigorosoPrima di firmare un contratto con un fornitore di matrimoni, è importante capire cosa può essere incluso e come leggere le regole.

Punti chiave Un contratto di servizio per matrimoni può aiutarti a stabilire aspettative realistiche sui servizi che i fornitori forniranno e sulle commissioni che pagherai per loro.

I fornitori possono includere clausole nel contratto del servizio matrimoniale che richiedono di adempiere a determinati obblighi o responsabilità, quindi è importante leggere attentamente queste clausole.

Potrebbe essere necessario firmare più contratti di servizi matrimoniali con fornitori diversi e ogni contratto avrà obblighi diversi.

Se c’è una controversia sui termini del contratto del servizio di matrimonio, tenere un registro delle comunicazioni con il fornitore ti aiuterà.

Che cos’è un contratto di servizio per matrimoni?

Un contratto di servizi matrimoniali è un documento che stabilisce i termini della fornitura di servizi matrimoniali. Quando si pianifica un matrimonio, Potresti lavorare con molti fornitori che richiedono di firmare un contratto di servizi matrimoniali, tra cui:

Ufficiale

Ristorazione

negozio di fiori

Fotografo

Artista (es. DJ, band, cantante, ecc.)

salone

servizio di spedizione

Organizzatore di matrimoni

Potrebbe anche essere necessario firmare un contratto con il luogo del matrimonio e il luogo del ricevimento. Come con altri tipi di contratti, una volta che le parti firmano e accettano i termini, questi contratti sono legalmente vincolanti. Lo scopo di questo tipo di contratto è quello di tutelare il fornitore e il contraente del servizio matrimoniale.

Si consiglia di evitare fornitori che non utilizzano contratti di servizi matrimoniali o che si rifiutano di accettare qualsiasi termine per iscritto.

Come leggere un contratto di servizio di matrimonio

Il contratto di servizio matrimoniale può includere varie informazioni specifiche del fornitore e del servizio che fornisce. Queste informazioni possono essere suddivise in parti o termini.È importante leggere attentamente ogni contenuto per capire cosa accetti. Di seguito sono riportati alcuni dei termini più comuni che potresti trovare in un contratto di servizi matrimoniali.

servizio fornito

Questa sezione è una delle parti più importanti del contratto di servizio matrimoniale. I fornitori devono indicare chiaramente qui quali servizi ti forniranno, come e quando verranno forniti.

Ad esempio, se stai firmando un contratto di matrimonio con un fotografo, potresti voler specificare nel contratto:

Quante ore trascorreranno a matrimoni e ricevimenti

Il numero di foto che scatteranno

Il numero di foto che saranno incluse nella confezione finale

Quando incontrarsi e scegliere una foto

Come affrontare il ritocco o l’editing

Quando ti verrà inviata l’ultima serie di foto del matrimonio?

Maggiori sono i dettagli, meglio è per te perché riduce al minimo la possibilità di aree grigie o malintesi.

Requisiti di deposito

Non è raro che un fornitore di matrimoni richieda un deposito quando firmi un contratto. Il deposito può essere una quota fissa o una certa percentuale del costo totale del fornitore. La cosa più importante qui è sapere quanto hai pagato e se il deposito è rimborsabile.

Quando il matrimonio non può essere celebrato a causa del maltempo, dei disaccordi tra potenziali coniugi o persino di una crisi globale, non c’è alcuna garanzia che tu possa riavere i tuoi soldi. Ad esempio, nello Stato di New York, i venditori di matrimoni possono impostare qualsiasi politica di rimborso o cancellazione che scelgono. Dovresti leggere attentamente questa sezione e chiedere al fornitore di chiarire eventuali termini che non capisci.

Cerca il termine “forza maggiore“Nel contratto, perché ciò consente al contratto di essere inadempimento senza punizione in circostanze al di fuori del controllo di una delle parti.

Estensione, cancellazione e risoluzione

Ci sono diverse ragioni per la necessità di posticipare il matrimonio.Nel 2020 sposa Ad esempio, nello studio, il 66% delle coppie ha scelto di posticipare il proprio matrimonio in quell’anno di crisi. In alcuni casi, potrebbe essere necessario annullare del tutto il matrimonio o potresti decidere di non lavorare più con un fornitore.

Mentre leggi il contratto del servizio di matrimonio, cerca una o più sezioni che coprono l’estensione, la cancellazione e la risoluzione. In particolare, cerca:

Termine per la cancellazione o la cessazione del servizio

Motivi accettabili per il rinvio, la cancellazione o la cessazione del servizio

Cosa è necessario fare per posticipare/cancellare/rescindere il contratto, ad esempio fare una richiesta scritta

Termini riguardanti il ​​rimborso o il rimborso di depositi e altre commissioni pagate

costo

Quando si esamina il contratto del servizio di matrimonio, si prega di prestare molta attenzione alle commissioni e agli oneri coinvolti. Il tuo fornitore potrebbe fornire un costo totale, ma non dovresti aver paura di chiedere un elenco dettagliato di tutte le tariffe e le spese.

Ad esempio, vuoi pagare regolarmente l’importo totale? Se sei in ritardo, ci sarà una multa? Pagherai per posticipare, annullare o rescindere il contratto? Se la tua cerimonia o il tuo ricevimento superano il tempo stabilito, la sede addebiterà una tariffa in eccesso?

Inoltre, tieni presente le spese subdole o impreviste. Ad esempio, un fornitore che realizza una torta nuziale per te potrebbe addebitare una tariffa per affettare separatamente. Il tuo fotografo potrebbe chiederti di pagare per il viaggio da e per la sede. Tieni presente che oltre a quello che paghi per il servizio di ristorazione, il personale del servizio di ristorazione potrebbe comunque voler ricevere una mancia.

L’accredito delle spese del matrimonio sulla tua carta di credito può fornirti una traccia scritta nel caso in cui tu debba contestare eventuali spese in futuro.

Suggerimenti per evitare le truffe del contratto di matrimonio

La pianificazione di un matrimonio può richiedere un investimento significativo di tempo e denaro, quindi la due diligence è importante. Questi suggerimenti possono aiutarti a evitare truffe nei contratti di servizio di matrimonio quando pianifichi date importanti.

Fornitore di ricerca—— Prima di firmare un contratto con il fornitore, si prega di verificare la loro valutazione con il fornitore Better Business BureauInoltre, cerca le recensioni dei consumatori sulle coppie che hanno utilizzato i loro servizi online per assicurarti che siano legali e affidabili.

Prima di firmare un contratto con il fornitore, si prega di verificare la loro valutazione con il fornitore Better Business BureauInoltre, cerca le recensioni dei consumatori sulle coppie che hanno utilizzato i loro servizi online per assicurarti che siano legali e affidabili. Controlla la registrazione—— Verifica se il fornitore è legalmente registrato nel tuo stato per condurre affari. Anche il dipartimento per gli affari dei consumatori di uno stato dovrebbe essere in grado di dirti se c’è un reclamo contro un fornitore.

Verifica se il fornitore è legalmente registrato nel tuo stato per condurre affari. Anche il dipartimento per gli affari dei consumatori di uno stato dovrebbe essere in grado di dirti se c’è un reclamo contro un fornitore. Diffida delle richieste insolite-Se il fornitore fa qualcosa che sembra insolito, come chiederti di inviare denaro a una terza parte, fidati del tuo istinto. Se il fornitore non ha l’aspetto giusto, potrebbe essere un campanello d’allarme che non si tratta di un’attività legittima.

Puoi anche chiedere a un avvocato di verificare i termini del contratto di servizio matrimoniale prima di firmare. Ciò potrebbe comportare il pagamento di commissioni, ma se stai finanziando un matrimonio particolarmente costoso, potrebbe valere la pena assicurarti di comprendere appieno i termini e le condizioni del contratto.

Se ritieni che i termini del contratto debbano essere modificati, puoi sempre scegliere di provare a negoziare termini specifici con il fornitore del matrimonio. Questo aiuta a garantire che finirai per firmare un contratto che ti soddisfi.