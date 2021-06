Come l’immigrazione influenza l’economia

In che modo l’immigrazione influisce sull’economia?Le discussioni sull’impatto economico dell’immigrazione sono generalmente influenzate dalle più ampie posizioni morali e politiche che circondano l’argomento, che si basano sulla questione Sul mondo in cui le persone vogliono vivereAd esempio, molti argomenti contro l’immigrazione tendono a enfatizzare la velocità del cambiamento culturale o dell’assimilazione, mentre gli argomenti a favore tendono a puntare alla storia dell’immigrazione e agli impegni morali degli Stati Uniti.

Economicamente, le persone che sostengono l’immigrazione credono che l’immigrazione promuova lo sviluppo economico aumentando l’offerta di lavoro e promuovendo l’innovazione. Gli oppositori sostengono che gli immigrati danneggiano i lavoratori poco qualificati svolgendo lavori che altrimenti otterrebbero i lavoratori americani o abbassando i salari dei lavoratori poco qualificati nati in loco.

Quanto sono corrette queste argomentazioni? Quali altri fattori influenzeranno l’impatto economico dell’immigrazione? Poiché l’immigrazione è ancora un problema nazionale serio, vale la pena dedicare del tempo a guardare i dati e valutarli nel miglior modo possibile.

Punti chiave Un rapporto del 2017 della National Academy of Sciences, dell’Academy of Engineering e della School of Medicine ha rilevato che l’immigrazione ha un effetto positivo sull’economia in generale.

L’evidenza mostra che l’impatto negativo degli immigrati sui salari alla nascita locali è minimo, sebbene le opinioni tradizionali sostengano che gli immigrati deprimono i salari dei lavoratori locali con un’istruzione superiore o inferiore.

I dati delle indagini dal 1994 al 2013 mostrano che l’impatto fiscale netto degli immigrati di prima generazione sulle tasse federali, statali e locali non è buono come quello dei cittadini nativi. Tuttavia, questa situazione è cambiata dopo i 60 anni, quando le prestazioni di sicurezza sociale hanno reso i cittadini nativi più costosi degli immigrati di prima generazione.

Nello stesso periodo, l’impatto netto dei bambini immigrati sul reddito pubblico è stato più favorevole di quello degli immigrati di prima generazione o di altre popolazioni autoctone, principalmente perché l’istruzione superiore e il reddito li hanno fatti pagare più tasse rispetto agli immigrati di prima generazione o agli autoctoni. -persone nate. .

Uno studio del 2019 si è concentrato sull’attuazione delle quote di immigrazione negli anni ’20, utilizzando i dati del censimento degli Stati Uniti per dimostrare che le restrizioni sull’immigrazione non hanno portato a salari più elevati per i lavoratori locali.

Nel suo discorso al Congresso nel 2017, il presidente Donald Trump ha citato i rapporti della National Academy of Sciences, dell’Academy of Engineering e della School of Medicine sulle conseguenze economiche dell’immigrazione. Secondo la National Academy of Sciences, Trump ha affermato che il sistema di immigrazione costa ai contribuenti americani miliardi di dollari ogni anno. Infatti, come ha poi sottolineato la National Academy of Sciences, il rapporto ha rilevato che l’immigrazione ha un impatto complessivamente positivo sull’economia.

Il discutibile rapporto della National Academy of Sciences del 2017 ha affermato che l’impatto a lungo termine dell’immigrazione è limitato. Colpisce i salari e l’occupazione dei lavoratori locali, ma l’impatto negativo è limitato agli ex immigrati o agli studenti che hanno abbandonato le scuole superiori. Rispetto agli immigrati nativi, anche gli immigrati di prima generazione hanno causato maggiori spese, ma gli immigrati di seconda generazione sono tra le persone con i maggiori contributi finanziari ed economici nel paese.

Negli Stati Uniti, gli immigrati rappresentano una categoria sempre più diversificata, che negli ultimi decenni è diventata più diversificata. Secondo un rapporto della Brookings Institution, nel 1910, il 95% della popolazione nata all’estero del paese proveniva dall’Europa e dal Canada. Al contrario, la maggior parte della popolazione nata all’estero negli Stati Uniti nel 2008 e nel 2009 proveniva dal Messico e dall’Asia. Questi immigrati hanno anche competenze e background sempre più diversificati, che vanno dai diplomi avanzati all’istruzione inferiore alla scuola superiore.

Secondo i dati della Brookings Institution, gli immigrati svolgono un ruolo sempre più importante nell’economia statunitense, separato dal ruolo dei lavoratori locali. Ad esempio, tendono a svolgere diversi lavori con diversi livelli di abilità. Riducono anche il costo di alcune attività lavorative, tra cui l’assistenza all’infanzia, la preparazione del cibo, la pulizia e la manutenzione della casa e la costruzione, e forniscono maggiori esigenze abitative.

L’immigrazione deprime i salari poco qualificati?

Sebbene sia opinione diffusa che l’immigrazione sopprima i salari dei cittadini autoctoni poco qualificati, ci sono prove che l’impatto dell’immigrazione su questi salari è relativamente piccolo e controllato. Alcuni rapporti lo chiamano “essenzialmente zero”.

Una ricerca della National Academy of Sciences ha scoperto che quando si studia l’impatto dell’immigrazione sull’economia per più di un decennio, non ci sono “quasi prove” che l’immigrazione abbia ridotto il tasso di occupazione dei lavoratori locali. Ci sono alcune prove che l’immigrazione influisca sull’occupazione di adolescenti nati in loco e di ex immigrati, e possono rappresentare stretti sostituti del lavoro. Sebbene i salari dei lavoratori nativi poco qualificati siano diminuiti a causa dell’aumento dell’offerta di lavoro dei concorrenti nati all’estero, questo impatto è influenzato da molti fattori, compresi i lavoratori nativi e i lavoratori immigrati che sono sostituti imperfetti.

Secondo il rapporto della National Academy of Sciences del 2017, l’impatto effettivo a lungo termine sui salari dei nativi è piccolo e relativamente controllabile, perché sia ​​i precedenti immigrati che i nativi che hanno abbandonato le scuole superiori sentiranno l’impatto negativo. Sebbene gli immigrati di prima generazione abbiano effettivamente causato costi pubblici più elevati, principalmente a livello statale e locale, la sintesi dei risultati dell’indagine ha mostrato che i loro figli hanno compensato questo. In effetti, sono “i più potenti contributori finanziari ed economici alla popolazione americana”.

Altri rapporti indicano che i salari potrebbero effettivamente aumentare leggermente. La ricerca dell’Economic Policy Research Institute sul fatto che l’immigrazione deprimerà i salari ha rilevato che i dati del sondaggio dal 1994 al 2007 hanno mostrato che l’immigrazione ha aumentato i salari dei lavoratori nati negli Stati Uniti dello 0,4% (o $ 3,68 a settimana), mentre i salari dei lavoratori nati all’estero hanno stato ridotto del 4,6% (o $ 33,11 a settimana). Secondo il rapporto, i salari dei lavoratori nati in America con un diploma di scuola superiore o meno sono aumentati dello 0,3% (o 1,58 dollari a settimana).

Le restrizioni sull’immigrazione possono aumentare i salari?

Ulteriori ricerche mostrano che le restrizioni sull’immigrazione non portano necessariamente a salari più alti per i lavoratori locali. Un recente studio del National Bureau of Economic Research degli Stati Uniti sulle quote di immigrazione nel 1920 ha rilevato che sebbene l’immigrazione fosse effettivamente ridotta, le quote non portavano a un aumento dei salari dei lavoratori locali. In effetti, lo studio riporta che a causa del calo dei tassi di immigrazione e degli immigrati provenienti da gruppi senza restrizioni, i salari dei nativi sono leggermente diminuiti dopo l’attuazione della quota.

Uno studio del National Bureau of Economic Research del 2019 sulle quote di immigrazione del 1920 ha rilevato che non hanno aumentato i salari dei lavoratori locali; infatti, i salari sono leggermente diminuiti.

Impatto sulla produttività e sulle entrate del governo

Il rapporto della National Academy of Sciences del 2017 ha concluso che nel lungo periodo i lavoratori nati all’estero porteranno una crescita netta positiva all’economia. Una previsione nel rapporto affermava che l’impatto fiscale dell’immigrazione negli Stati Uniti potrebbe generare benefici netti a livello federale nei prossimi 75 anni, ma è “generalmente negativo” a livello statale e locale. Secondo il rapporto, la ragione di questa differenza è che i governi statali e locali sostengono il costo dell’istruzione di questi immigrati, ma le tasse non hanno recuperato la maggior parte del denaro speso. Allo stesso tempo, i sussidi federali sono spesso concessi agli anziani, il che significa che l’immigrazione è un vantaggio netto per loro perché contribuiscono con più tasse durante il loro lavoro.

Gli immigrati altamente qualificati continuano a crescere, e con esso un impatto positivo significativo sui salari e sull’occupazione dei locali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un’istruzione universitaria. Un vantaggio economico è l’aumento dell’innovazione, misurato dall’aumento delle domande di brevetto pro capite, che è correlato alla crescita della produttività. Ciò ha portato gli economisti a credere che gli immigrati altamente qualificati abbiano portato più innovazione, imprenditorialità e cambiamento tecnologico.

Secondo i dati dell’indagine dal 1994 al 2013, il rapporto della National Academy of Sciences mostra anche che l’importo totale delle tasse federali, statali e locali pagate dagli immigrati di prima generazione durante i loro anni di lavoro è inferiore a quello dei cittadini nativi. Tuttavia, questa situazione è cambiata dopo i 60 anni, quando le prestazioni di sicurezza sociale hanno reso i cittadini locali più costosi degli immigrati di prima generazione.

Nello stesso periodo, l’impatto netto dei bambini immigrati sulle entrate del governo è stato più favorevole di quello degli immigrati di prima generazione o di altre popolazioni autoctone. Ciò è dovuto principalmente all’istruzione superiore e al reddito più elevato, che li induce a pagare più tasse rispetto agli altri due gruppi.

Impatto sull’invecchiamento dell’America

L’immigrazione può anche fornire un modo per rallentare leggermente l’aumento della distribuzione per età della popolazione statunitense.

Gli studiosi hanno espresso preoccupazione per il basso tasso di fertilità e l’invecchiamento della popolazione negli Stati Uniti, affermando che, poiché il numero di persone che pagano per la sicurezza sociale, l’assicurazione medica e altri benefici del settore pubblico diminuisce, ciò potrebbe mettere sotto pressione i bilanci pubblici e riceverli nei prossimi decenni Rispetto al numero di benefici. L’invecchiamento della popolazione richiede anche maggiori cure mediche.

L’analisi delle previsioni dell’Amministrazione della sicurezza sociale mostra che entro il 2040 il numero di lavoratori che pagano la sicurezza sociale per ciascun beneficiario di sicurezza sociale scenderà da 3,7 nel 1970 a circa 2,1. Secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo delle malattie, il tasso di fertilità del Paese è generalmente inferiore al “tasso di sostituzione”, ovvero dal 1971 la popolazione ha bisogno di mantenere il proprio tasso di fertilità (2,1 figli per donna).

Gli immigrati tendono ad essere più giovani della popolazione del paese di accoglienza, la maggior parte dei quali è in età lavorativa, il che ha portato gli economisti a ritenere che l’immigrazione netta rappresenti un mezzo per stabilizzare l’invecchiamento della popolazione dell’economia settentrionale globale.

Ad esempio, secondo l’analisi economica emessa dal Fondo monetario internazionale, in Nord America, tra il 2000 e il 2018, gli immigrati hanno rappresentato il 32% della crescita della popolazione.

Giovanni Peri, professore di economia all’Università della California, Davis, ritiene che da un punto di vista demografico, sia auspicabile aumentare l’immigrazione verso le economie del nord del mondo.

“Ciò ridurrà il declino della popolazione, eviterà la riduzione della forza lavoro, aumenterà il rapporto di dipendenza dell’età e genererà benefici finanziari positivi. Dal punto di vista politico, ciò significa aumentare il numero di immigrati ammessi, ridurre altre restrizioni sull’immigrazione e pianificare per il futuro afflussi”, ha detto.

aggiungere un altro punto. Una società che invecchia ha bisogno di personale medico. Ricerche precedenti hanno anche dimostrato che gli immigrati lavorano di più in campi correlati alla medicina.

Linea di fondo

Durante l’amministrazione Trump Gli Stati Uniti adottano misure attive per limitare il flusso di immigrati, Sulla base della loro convinzione negli effetti negativi sulla cultura e sull’economia. Quando il governo è salito al potere, ha promesso di scoraggiare gli immigrati al confine meridionale costruendo un muro e rafforzando le forze dell’ordine, collegando chiaramente l’immigrazione alla criminalità e ai salari deprimenti, come nell’ordine esecutivo del presidente Trump del 2017 “Compra americani, assumi americani”.

L’amministrazione Biden ha ribaltato alcune di queste politiche e ha persino annullato alcuni degli impegni fondamentali per limitare il flusso di immigrati durante la presidenza Trump. Ha smesso di costruire il muro di confine, ha aumentato il limite dei rifugiati da 15.000 a 62.500, ha mantenuto l’esonero dall’espulsione nell’ambito del programma Child Arrival Deferred Return (DACA) e ha smesso di utilizzare la regola della “carica pubblica”. Carta verde Per gli immigrati che possono utilizzare i benefici pubblici, ad esempio Assistenza medica.

Un rapporto del 2020 del Comitato economico congiunto del Congresso degli Stati Uniti affermava che gli immigrati “lavorano in prima linea nella lotta alla pandemia di coronavirus, in particolare nel settore sanitario”, mettendoli a serio rischio di contrarre il COVID-19. Sono anche colpiti dall’impatto economico delle chiusure di attività perché lavorano principalmente nei settori interessati. Secondo il rapporto, solo tra febbraio e aprile, circa un quinto dei lavoratori migranti era disoccupato.Sostiene inoltre l’adozione di Atto dell’eroe, il Coronavirus Relief Act da 3 trilioni di dollari del Partito Democratico, che fornisce agli immigrati test per il coronavirus e indennità di rischio, e si basa sulla recente decisione della Corte Suprema sul DACA.