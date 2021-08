Come massimizzare i profitti in un mercato monopolistico?

Che cos’è un mercato monopolistico?

in un Mercato monopolistico, Solo un’azienda produce un prodotto. Poiché non ci sono sostituti, c’è una differenziazione assoluta del prodotto. Una caratteristica di un monopolista è che massimizza il profitto.

Poiché non c’è concorrenza nel mercato del monopolio, il monopolista può controllare il prezzo e la domanda. Il livello di output che massimizza il profitto del monopolista è calcolato eguagliando il suo costo marginale con il suo ricavo marginale.

Punti chiave Un mercato monopolistico è un luogo in cui un’azienda produce un prodotto.

Una caratteristica fondamentale di un monopolista è che massimizza il profitto.

Non c’è concorrenza in un mercato monopolistico, il che significa che il monopolista controlla il prezzo e la quantità della domanda.

Quando il costo marginale è uguale al ricavo marginale, il livello di output di massimizzazione del profitto del monopolista.

Costo marginale e ricavo marginale

Questo Costo marginale di produzione È la variazione del costo totale al variare della quantità di produzione. In termini di calcolo, se viene data una funzione di costo totale, il costo marginale dell’azienda viene calcolato prendendo la prima derivata della quantità.

Il reddito marginale è la variazione del reddito totale al variare della quantità di produzione. Il ricavo totale viene calcolato moltiplicando il prezzo dell’unità venduta per l’importo totale venduto. Ad esempio, se il prezzo di una merce è di $ 10 e il monopolista vende 100 prodotti al giorno, il suo reddito totale è di $ 1.000.

Questo Entrate marginali Sono $ 10 per produrre 101 unità al giorno. Dopo che 101 prodotti sono stati prodotti e venduti, il reddito giornaliero totale è aumentato da $ 1.000 a $ 1.010. Il ricavo marginale di un’impresa può anche essere calcolato dalla derivata prima dell’equazione del ricavo totale.

Calcola il massimo profitto in un mercato monopolistico

In un mercato monopolistico, un’impresa massimizza il suo profitto totale eguagliando il costo marginale al ricavo marginale e trovando il prezzo di un prodotto e la quantità che deve produrre.

Ad esempio, supponiamo che la funzione di costo totale del monopolista sia

























fosforo



=



10



Chiedi



+





Chiedi



2





























In cui si:



























fosforo



=



Prezzo



























Chiedi



=



quantità









begin{allineato}&P = 10Q + Q ^ 2 &textbf{dove:} &P = text{Prezzo} &Q = text{Quantità} end{allineato}







fosforo=10Chiedi+Chiedi2In cui si:fosforo=PrezzoChiedi=quantità

La funzione di domanda è





fosforo



=



20



–



Chiedi





P = 20-Q







fosforo=20–Chiedi

Il ricavo totale (TR) viene calcolato moltiplicando P per Q:





tonnellata



resistenza



=



fosforo



X



Chiedi





TR = P volte Q







tonnellataresistenza=fosforoXChiedi

Pertanto, la funzione di rendimento totale è:





tonnellata



resistenza



=



25



Chiedi



–





Chiedi



2







TR = 25Q-Q^2







tonnellataresistenza=25Chiedi–Chiedi2

La funzione del costo marginale (MC) è:





metro



C



=



10



+



2



Chiedi





MC = 10 + 2Q







metroC=10+2Chiedi

Il ricavo marginale (MR) è:





metro



resistenza



=



30



–



2



Chiedi





MR = 30-2Q







metroresistenza=30–2Chiedi

Monopolista profitto Viene calcolato sottraendo il costo totale dal suo ricavo totale. Nel calcolo, il profitto è massimizzato prendendo la derivata di questa funzione:

























fosforo



=



tonnellata



resistenza



–



tonnellata



C



























In cui si:



























fosforo



=



profitto



























tonnellata



resistenza



=



Entrate totali



























tonnellata



C



=



Costo totale









begin{allineato}&P = TR-TC &textbf{dove:} &P=text{Profitto} &TR=text{entrate totali} &TC=text{costo totale} end{allineare}







fosforo=tonnellataresistenza–tonnellataCIn cui si:fosforo=profittotonnellataresistenza=Entrate totalitonnellataC=Costo totale

Quindi lo imposti a zero.quindi, il La fornitura Uguagliando MC a MR, si può trovare un modo per massimizzare il profitto del monopolista:





10



+



2



Chiedi



=



30



–



2



Chiedi





10 + 2Q = 30-2Q







10+2Chiedi=30–2Chiedi

Deve essere prodotto per soddisfare l’equazione di cui sopra con una quantità di 5. Questa quantità deve essere inserita nella funzione di domanda per trovare il prezzo di un prodotto. Per massimizzare i profitti, l’azienda deve vendere il prodotto a un prezzo di $ 20 per unità. Quindi il profitto totale di questa azienda è $ 25, o:





tonnellata



resistenza



–



tonnellata



C



=



100



–



75





TR-TC = 100-75







tonnellataresistenza–tonnellataC=100–75