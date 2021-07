Come ottenere il massimo dal tuo piano 401(k)

A quel momento Schema di finanziamento del datore di lavoro, immagine 401 (k) secondi, Per i lavoratori, i risparmiatori e gli investitori (dovresti pensare a te stesso come ai tre), sfruttarli al meglio è fondamentale.

Sebbene ci siano alcune differenze rispetto ad altri piani, come ad esempio 403(b)s, questo più Suggerire Si applica a tutti i principali piani negli Stati Uniti, sia che si tratti di un 401 (k) o di un conto pensionistico individuale (IRA).

Punti chiave Il risparmio continuo è la chiave per un piano pensionistico di successo.

Assicurati sempre di versare contributi sufficienti al tuo 401 (k) per qualificarti per un contributo corrispondente dal tuo datore di lavoro.

Diffida dei costi e delle spese di base dei vari investimenti nei piani pensionistici.

Le persone dipendono sempre più dalla loro vita da pensionato. Le pensioni tradizionali sono quasi sconosciute al di fuori di una vasta gamma di settori per dipendenti pubblici o sindacati. Sia i datori di lavoro che i governi stanno trasferendo sempre più responsabilità (e rischi) ai singoli lavoratori.

Il piano 401(k) mira a colmare questa lacuna e fornire ai lavoratori americani un modo favorevole alle tasse per risparmiare per la loro pensione.

401(k) limite di contribuzione

Per i dipendenti che hanno l’ambizione e le risorse finanziarie per ottenere il massimo da un 401(k), uno dei modi migliori per iniziare è lavorare all’indietro. Dividi il contributo annuo massimo consentito per il numero di periodi di pagamento in un anno e guarda come va.

Per il 2021, Il più grande contributo limite È di US $ 19.500. Se hai 50 anni o più, il pagamento di riserva è di US $ 6.500. Il tuo datore di lavoro può anche contribuire al tuo 401 (k). Il limite totale per il 2021 è di 58.000 USD o l’importo della ricarica è di 64.500 USD.

Ross 401 (k) e 401 (k)

Il tuo datore di lavoro potrebbe essere nel normale 401 (k) e Ross 401 (k)I limiti di contribuzione sono gli stessi, ma il Roth 401(k) è finanziato in dollari al netto delle tasse, proprio come Ross Irish Republican Army (come segue).

L’opzione 401 (k) è un modo importante per risparmiare per la pensione. Roth 401(k) offre Contribuenti il ​​cui reddito è troppo alto per contribuire al Roth IRA Ottieni la distribuzione esentasse dei vantaggi Roth IRA, non esiste un requisito minimo di distribuzione nella tua vita, perché il denaro può essere successivamente trasferito al Roth IRA.

Le donazioni per Roth 401 (k) e Roth IRA sono effettuate in dollari USA al netto delle tasse, mentre le donazioni per 401 (k) e IRA tradizionali sono effettuate in dollari USA al lordo delle imposte.

Massimizza il tuo 401 (k)

Puoi permetterti i maggiori risparmi? In tal caso, non devi fare altro che prendere la migliore decisione di investimento all’interno delle opzioni di pianificazione. Se non puoi permetterti questo importo, riducilo finché non te lo puoi permettere. Ovviamente, devi pagare i mutui o l’affitto, le utenze e il cibo, e non ha senso mettere da parte così tanto da dover accumulare debiti sulla carta di credito per spendere un mese.

Anche se non puoi dare il contributo più grande, puoi prendere in considerazione l’utilizzo di qualsiasi bonus o Partecipazione agli utili Il pagamento che hai ricevuto. Molte aziende ti consentono di depositare questi importi direttamente nel tuo 401(k). Quando possibile, questa è una buona idea: una volta ottenuto il controllo bonus, molte buone intenzioni vengono perse.

Soprattutto, cerca di essere coerente. Imposta un importo di stipendio specifico ogni volta e non cambiarlo a meno che non sia necessario. Allo stesso modo, non cercare di cronometrare il mercato o ridurre le donazioni perché le notizie economiche o politiche sembrano essere frustranti per un periodo di tempo.

Se potete, Cerca di risparmiare almeno il 15% il vostro Stipendio totaleQuesto importo, più il ragionevole ritorno sull’investimento di questi risparmi, dovrebbe essere sufficiente per integrare la sicurezza sociale e fornire fondi per una pensione confortevole.

401(k) corrispondenza del datore di lavoro

Approfittare di Partita datore di lavoro È una delle strategie più importanti per ottenere il massimo dal tuo piano 401(k). Soggetto a regole e restrizioni specifiche, L’importo pagato dal tuo datore di lavoro è lo stesso dell’importo che hai pagato o una percentuale.

Questo raddoppia efficacemente i tuoi risparmi per la pensione senza ridurre il tuo stipendio o aumentare il tuo carico fiscale. Una volta che hai contribuito con il 3% (o più) del tuo stipendio, inizieranno molti abbinamenti con i datori di lavoro, quindi fai del tuo meglio per farlo.

Vuoi un altro motivo per massimizzare la corrispondenza del tuo datore di lavoro? In molti casi, il datore di lavoro calcolerà il costo e determinerà lo stipendio del dipendente in base alla corrispondenza esatta. Se non ne approfitti, stai rimborsando i soldi gratuiti.

Alcuni datori di lavoro scelgono Abbina il tuo contributo alle azioni della societàSebbene questo non sia sempre desiderabile quanto il denaro, non dovrebbe impedirti di massimizzare la tua corrispondenza. Generalmente, le azioni possono essere vendute e convertite in denaro in un tempo ragionevole e ad un costo ragionevole.

Distribuzione minima richiesta (RMD)

Come alcuni altri piani di risparmio pensionistico, 401 (k) s Distribuzione minima richiesta (RMD). All’età di 72 anni, i proprietari di 401 (k) devono iniziare a utilizzare RMD, indipendentemente dal fatto che abbiano bisogno di denaro o meno. L’IRS prende questo sul serio: il mancato prelievo dell’importo corretto comporterà una multa del 50%.

Tuttavia, se il dipendente continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro che ha sponsorizzato il piano, l’RMD non si applica. Ricorda, i fondi nel Roth 401 (k) possono essere trasferiti al Roth IRA, non esiste un requisito minimo di distribuzione durante la vita del proprietario.

Dopo aver superato marzo 2020, i proprietari non devono prendere RMD nel 2020 Legge sugli aiuti, gli aiuti e la sicurezza economica per il coronavirus (CARES), Rinuncia temporaneamente ai requisiti di distribuzione dell’IRA e di altri piani pensionistici. Il disegno di legge non influisce sul Roth IRA e il Roth IRA non richiede prelievi fino alla morte del proprietario.

401(k) attribuzione

I datori di lavoro possono aver bisogno di un certo numero di anni di servizio per attribuire i contributi corrispondenti ai dipendenti. Questo è chiamato il programma di maturazione. In generale, ci sono due tipi 401 (k) programma di maturazione:

Attribuzione della scogliera Ciò accade quando un dipendente ha dallo 0% al 100% del contributo corrispondente dopo un certo periodo di tempo.

Attribuzione della classificazione Sono i dipendenti che hanno sempre più contributi corrispondenti fino a quando non hanno finalmente tutto.

Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti richiede la piena proprietà dopo sei anni di servizio. Tuttavia, al fine di sfruttare al meglio il 401 (k) e la corrispondenza del datore di lavoro, è importante comprendere il programma di maturazione del piano. In caso contrario, se il dipendente se ne va prima di essere pienamente investito, l’azienda può ritirare alcune o tutte le donazioni corrispondenti.

401(k) commissioni

Nell’ambito di alcuni piani pensionistici dei dipendenti, i dipendenti possono ottenere consigli sugli investimenti da professionisti indipendenti. Sfortunatamente, questo tipo di consulenza è raramente gratuito e potresti scoprire che devi pagare dall’1% al 2% dei fondi per ottenere questo tipo di aiuto.

Comprensibilmente, molti lavoratori si sentono sopraffatti quando calcolano i loro contributi e poi investono. Tuttavia, pagare per una consulenza sugli investimenti è ancora una proposta rischiosa, principalmente perché quando si tratta di un piano 401 (k), gli investitori otterranno un menu relativamente fisso di opzioni di investimento.

Anche i risparmiatori hanno bisogno Attenzione ai costi di investimento Sono tenuti all’interno della gamma 401 (k).In generale, le commissioni dei fondi comuni di investimento sono diminuite nel corso degli anni e molte famiglie di fondi forniscono Fondi a vuoto Adatto per piani 401 (k) e basso costo Fondo indicizzato. Certo, confrontare e contrapporre le cifre è essenziale, perché i costi variano ancora molto.

Allo stesso modo, gli investitori devono essere cauti nell’utilizzo di strumenti di risparmio finanziario, come rendita e Fondo con data obiettivoSi può dire che le rendite non hanno molto posto nei conti di elusione fiscale (ne parleremo un altro giorno).Ancora più importante, sono spesso alti Rapporto di spesa Nel tempo, il loro valore scomparirà gradualmente. Allo stesso modo, sebbene i fondi con data di destinazione siano una scelta popolare in molti programmi, di solito (ma non sempre) addebitano commissioni più elevate rispetto ai fondi normali, senza risultati corrispondentemente migliori.

401(k) prestito

Per i lavoratori che risparmiano un po’ di soldi in un 401(k) ma scoprono che non possono contribuire di più perché sono gravati da debiti costosi, potrebbe esserci una scelta controintuitiva.La maggior parte dei piani prevede disposizioni che consentono ai dipendenti Prendere in prestito denaro dal proprio contoQuesto denaro è relativamente illimitato (in termini di utilizzo dei fondi). E puoi usarlo per rimborsare prestiti ad alto interesse o saldi di carte di credito. Il denaro non è gratuito, ma la buona notizia è che gli interessi addebitati ti sono stati pagati.

401(k) prestito Non è un’operazione priva di rischi. Il denaro deve essere rimborsato in tempo, altrimenti il ​​mutuatario sarà punito. Inoltre, alcuni lavoratori troveranno troppo conveniente prendere in prestito denaro dai risparmi per la pensione, il che apre un vaso di Pandora dei guai in futuro.

Tuttavia, questo può essere un modo efficace per liberare più fondi per il risparmio. Non per tutti, ma prendere in prestito denaro a basso costo da un 401 (k) per ripagare il debito della carta di credito ad alto costo e alla fine investire di più nel 401 (k) può essere una scelta prudente.

401(k) domande

Se non ti piace l’organizzazione del piano o le opzioni di investimento offerte, parlane.lamentarsi di uno Piano imperfetto Può essere un mezzo efficace per migliorare le tue scelte (e le scelte dei tuoi colleghi).

Tieni presente che molti datori di lavoro scelgono il piano 401 (k) in base al modo più economico e conveniente offerto e potrebbero anche non rendersi conto delle sue carenze.

Anche se è vero che a molti dipendenti non piace fare una ruota cigolante, e alcune aziende tendono senza dubbio ad essere più sensibili di altre, non fare nulla è un buon modo per garantire che il piano non venga migliorato.

Tradizione e Roth IRA

Cosa faresti se avessi Massimizza il tuo 401 (k) O vuoi risparmiare di più utilizzando strumenti di investimento noti?Per fortuna, hai molte opzioni, tra cui IRA tradizionale e Roth IRA.

Puoi contribuire fino a $ 6.000 a qualsiasi tipo di IRA nel 2021. Se hai 50 anni o più, puoi aggiungere un pagamento arretrato di $ 1.000. Gli IRA tradizionali e il 401(k) sono finanziati da donazioni al lordo delle imposte. Riceverai detrazioni fiscali anticipate e pagherai le tasse sui prelievi quando andrai in pensione. Roth IRA e Roth 401 (k) sono finanziati da fondi al netto delle imposte. Ciò significa che non riceverai detrazioni fiscali anticipate, ma le distribuzioni idonee dopo il pensionamento sono esenti da imposte.

Se tu o il tuo coniuge godete di un piano pensionistico (incluso 401 (k)) sul lavoro, non sarete in grado di detrarre integralmente i contributi tradizionali dell’IRA. Per la Roth IRA, se guadagni troppi soldi, non puoi contribuire.

Conti di risparmio per rendite e salute

Dopo che il tuo account IRA e 401 (k) ha raggiunto il limite massimo, ci sono altri modi per risparmiare in termini fiscali. Un’opzione è considerare l’acquisto e l’investimento in rendite.

ci sono molti Vantaggi e svantaggi delle rendite——Possono sopportare elevati oneri di vendita, solitamente costosi, e gli sponsor continuano a trasferire maggiori rischi agli investitori. In sintesi, i soldi della rendita possono essere accumulati senza tassare ogni anno.Se è necessario proteggere più risparmi per la pensione dai funzionari fiscali, questa è una scelta utile.

Un’altra opzione se hai Piano sanitario ad alta franchigia (HDHP), viene depositato in un conto di risparmio sanitario (HSA), che è uno strumento di incentivazione fiscale che puoi utilizzare Se hai questo tipo di assicurazione sanitaria.

Molti investitori…Soprattutto le famiglie ad alto reddito I giovani dipendenti che sono in grado di pagare la franchigia e in buona salute trovano questi conti Aiutaci a risparmiare di più Fondo pensionistico.

Linea di fondo

Il piano di risparmio previdenziale favorevole alle tasse è uno dei relativamente pochi periodi di riposo che il governo prevede per i lavoratori ordinari. Il risparmio prudente potrebbe non essere il modo per arricchirsi in modo indipendente. Ma può almeno aiutare notevolmente a garantire una pensione più confortevole e piacevole.

Se il contenuto specifico fornito è un 401 (k), 403 (b) o IRA, assicurati di contribuire il più possibile e sfruttare al massimo le tue opportunità di risparmiare denaro per il futuro.