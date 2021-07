Come ottenere la migliore allocazione degli asset

Pensalo come l’opposto di mettere tutte le uova nello stesso paniere. Assegnare il tuo investimento a diverse classi di attività è una strategia chiave per ridurre il rischio e potenzialmente aumentare i rendimenti.

Che cos’è l’allocazione delle risorse?

Allocazione delle risorse Significa distribuire il tuo investimento su varie classi di attività. In generale, questo significa una combinazione di azioni, obbligazioni e contanti o titoli del mercato monetario.

Ci sono sottocategorie in queste tre categorie:

Azioni a grande capitalizzazione: Azioni emesse dalla società Valore di mercato Più di 10 miliardi di dollari USA.

Azioni emesse dalla società Valore di mercato Più di 10 miliardi di dollari USA. Azioni a media capitalizzazione: Azioni emesse da società con un valore di mercato compreso tra 2 miliardi di dollari USA e 10 miliardi di dollari USA.

Azioni emesse da società con un valore di mercato compreso tra 2 miliardi di dollari USA e 10 miliardi di dollari USA. Azioni a bassa capitalizzazione: Aziende con un valore di mercato inferiore a 2 miliardi di dollari.Questi titoli tendono ad avere un rischio maggiore perché sono più bassi fluidità.

Aziende con un valore di mercato inferiore a 2 miliardi di dollari.Questi titoli tendono ad avere un rischio maggiore perché sono più bassi fluidità. Titoli internazionali: Qualsiasi titolo emesso da una società estera e quotato in una borsa di cambio.

Qualsiasi titolo emesso da una società estera e quotato in una borsa di cambio. Mercati emergenti: Titoli emessi da società di paesi in via di sviluppo. Questi investimenti forniscono rendimenti potenziali elevati e rischi elevati a causa del loro potenziale rischio paese e della bassa liquidità.

Titoli emessi da società di paesi in via di sviluppo. Questi investimenti forniscono rendimenti potenziali elevati e rischi elevati a causa del loro potenziale rischio paese e della bassa liquidità. Titoli a reddito fisso: Titoli di società o di stato ad alto rating, pagare un determinato importo di interesse al titolare su base regolare o alla scadenza e restituirlo Principale Alla fine del periodo, la volatilità e il rischio di questi titoli sono inferiori a quelli delle azioni.

Titoli di società o di stato ad alto rating, pagare un determinato importo di interesse al titolare su base regolare o alla scadenza e restituirlo Principale Alla fine del periodo, la volatilità e il rischio di questi titoli sono inferiori a quelli delle azioni. mercato valutario: Investimento di debito a breve termine, di solito un anno o meno. Buoni del tesoro (Buoni del Tesoro) è l’investimento sul mercato valutario più comune.

Investimento di debito a breve termine, di solito un anno o meno. Buoni del tesoro (Buoni del Tesoro) è l’investimento sul mercato valutario più comune. Trust di investimento immobiliare (REIT): Azioni in un mutuo o in un pool di investitori immobiliari.

Punti chiave La tua asset allocation ideale è un portafoglio di investimento, dal più radicale al più sicuro, e otterrai il rendimento totale di cui hai bisogno nel tempo.

I portafogli includono azioni, obbligazioni e liquidità o titoli del mercato monetario.

La percentuale che investi in ogni portafoglio dipende dal tuo intervallo di tempo e dalla tua tolleranza al rischio.

Questa non è una decisione una tantum. Riesamina di tanto in tanto la tua scelta per vedere se soddisfa ancora le tue esigenze e i tuoi obiettivi.

Massimizza rendimenti e rischi

L’obiettivo dell’allocazione delle risorse è ridurre al minimo il rischio raggiungendo il livello di rendimento desiderato. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario comprendere le caratteristiche rischio-rendimento delle varie classi di attività. Il grafico seguente confronta i rischi e i potenziali benefici di alcuni di essi:

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2019



Le azioni hanno i rendimenti potenziali più elevati, ma anche i rischi più elevati. I buoni del Tesoro hanno il rischio più basso perché sono supportati dal governo degli Stati Uniti, ma hanno anche i rendimenti più bassi.

questo è Compromesso rischio-beneficioLe opzioni ad alto rischio sono più adatte per gli investitori con rischi più elevati Tolleranza al rischioIn altre parole, possono accettare grandi fluttuazioni dei prezzi di mercato. Si prevede che i giovani investitori con conti di investimento a lungo termine si riprenderanno in tempo. Una coppia che sta per andare in pensione o sta per andare in pensione potrebbe non voler mettere a repentaglio la propria ricchezza accumulata.

La regola pratica è che gli investitori dovrebbero ridurre la loro esposizione al rischio anno dopo anno al fine di depositare una quantità ragionevole di fondi in investimenti sicuri per andare in pensione.

Le azioni hanno i rendimenti potenziali più elevati, ma anche i rischi più elevati. I buoni del Tesoro hanno il rischio più basso ma il rendimento più basso.

Ecco perché è importante ottenere la diversificazione attraverso l’asset allocation. Ogni investimento ha i suoi rischi e le sue fluttuazioni di mercato. L’asset allocation protegge l’intero portafoglio di investimenti dall’aumento e dalla caduta di un singolo titolo o categoria di titoli.

Pertanto, mentre parte del tuo portafoglio può includere titoli più volatili che scegli in base al potenziale di rendimenti più elevati, un’altra parte del tuo portafoglio è dedicata ad attività più stabili.

Decidi cosa fa per te

Poiché ogni classe di attività ha il proprio livello di rendimento e rischio, gli investitori dovrebbero prendere la loro tolleranza al rischio, obiettivi di investimento, tempistiche e fondi investibili come base della loro composizione di attività.Tutti questi sono importanti perché gli investitori vogliono creare il loro Miglior portafoglio.

Gli investitori con periodi di investimento più lunghi e importi di investimento maggiori possono essere soddisfatti con opzioni ad alto rischio e ad alto rendimento. Gli investitori con importi inferiori e orizzonti temporali più brevi possono preferire una configurazione a basso rischio e basso rendimento.

Al fine di facilitare il processo di allocazione degli attivi per i clienti, molte società di investimento hanno creato una serie di portafogli modello, ciascuno dei quali è costituito da diverse proporzioni di classi di attività. Ogni portafoglio di investimento soddisfa un certo livello di tolleranza al rischio dell’investitore.In generale, queste combinazioni di modelli vanno da conservatore molto Provocazione.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2019



Portafoglio conservativo

I portafogli di modelli conservativi di solito allocano una grande porzione del totale a titoli a basso rischio, come titoli a reddito fisso e del mercato monetario.

L’obiettivo principale di un portafoglio di investimento conservativo è proteggere il valore principale del tuo portafoglio di investimenti.Questo è il motivo per cui questi modelli vengono spesso chiamati Garantito portafoglio.

Anche se sei molto prudente e vuoi evitare del tutto il mercato azionario, una certa esposizione alle azioni può aiutare a compensare l’inflazione.Puoi investire parte del tuo capitale in prodotti di alta qualità chip blu Azienda o Fondo indicizzato.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2019



Portafoglio moderatamente conservativo

Un portafoglio di investimento moderatamente conservativo è adatto per gli investitori che desiderano conservare la maggior parte del valore totale del proprio portafoglio ma sono disposti ad assumersi alcuni rischi di protezione dall’inflazione.La strategia generale all’interno di questo livello di rischio è chiamata Reddito correnteUsando questa strategia, scegli di pagare per titoli di alto livello dividendi o buono pagamento.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2019



Portafoglio moderatamente aggressivo

I portafogli modello moderatamente aggressivi sono spesso indicati come equilibrato Portafoglio di investimento, perché la composizione del patrimonio è distribuita quasi equamente tra titoli a reddito fisso e azioni. L’equilibrio è tra crescita e reddito. Poiché il livello di rischio di un portafoglio moderatamente aggressivo è superiore a quello di un portafoglio conservativo, questa strategia è più adatta per investitori con un lungo arco temporale (di solito più di cinque anni) e una tolleranza al rischio media.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2019



Portafoglio attivo

I portafogli di investimento aggressivi sono principalmente composti da azioni, quindi il loro valore oscilla bruscamente ogni giorno. Se disponi di un portafoglio di investimenti aggressivo, il tuo obiettivo principale è ottenere una crescita del capitale a lungo termine.Le strategie di portafoglio aggressive sono spesso indicate come Crescita del capitale strategia. Al fine di fornire diversificazione, gli investitori con portafogli aggressivi di solito aggiungono alcuni titoli a reddito fisso.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2019



Un portafoglio molto aggressivo

I portafogli di investimento molto aggressivi sono quasi interamente costituiti da azioni. Con un portafoglio di investimenti molto aggressivo, il tuo obiettivo è ottenere una forte crescita del capitale per un lungo periodo di tempo. Poiché questi portafogli di investimento comportano rischi considerevoli, il valore del portafoglio varierà notevolmente a breve termine.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2019



Personalizza la tua distribuzione

Questi portafogli modello e strategie di supporto possono solo fornire una linea guida vaga. È possibile modificare il rapporto per soddisfare le proprie esigenze di investimento personali. Il modo in cui metti a punto il modello precedente dipende dalle tue future esigenze finanziarie per i fondi e dal tipo di investitore.

Ad esempio, se desideri ricercare la tua azienda e Prenditi del tempo per scegliere le azioni, Puoi suddividere ulteriormente la parte azionaria del tuo portafoglio in sottocategorie di azioni. In questo modo, puoi realizzare un potenziale rischio-rendimento dedicato all’interno di una parte del tuo portafoglio di investimenti.

Inoltre, la percentuale del tuo portafoglio di investimenti utilizzata per contanti e strumenti del mercato monetario dipenderà dalla liquidità e dalla sicurezza di cui hai bisogno.

Se hai bisogno di un investimento che può essere regolato rapidamente, o se vuoi mantenere il valore attuale del tuo portafoglio di investimenti, puoi considerare di investire la maggior parte del tuo portafoglio di investimenti nel mercato valutario o in titoli a reddito fisso a breve termine.

Gli investitori senza problemi di liquidità e con una maggiore tolleranza al rischio avranno una percentuale minore del portafoglio in questi strumenti.

Mantieni il tuo portafoglio di investimenti

Quando decidi come allocare il tuo portafoglio di investimenti, puoi scegliere tra diversi elementi di base Strategia di allocazioneA seconda del lasso di tempo, degli obiettivi e della tolleranza al rischio dell’investitore, ogni metodo fornisce un approccio diverso.

Quando il tuo portfolio è attivo e funzionante, è importante condurre revisioni regolari. Ciò include considerare come sono cambiate la tua vita e le tue esigenze finanziarie. Valuta se è il momento di modificare il peso dell’asset.​​​

Anche se le tue priorità non sono cambiate, potresti scoprire che il tuo portafoglio deve essere riequilibrato. In altre parole, se un portafoglio di investimenti moderatamente aggressivo ha recentemente ottenuto una grande quantità di guadagni dalle azioni, è possibile trasferire parte dei profitti a investimenti più sicuri sul mercato monetario.

Linea di fondo

L’asset allocation è un principio di investimento di base che può aiutare gli investitori a massimizzare i profitti riducendo al minimo i rischi. Le suddette diverse strategie di asset allocation coprono un’ampia gamma di stili di investimento e si adattano a diverse propensioni al rischio, tempi e obiettivi.

Quando scegli una strategia di allocazione delle risorse adatta a te, ricorda di controllare regolarmente il tuo portafoglio di investimenti per assicurarti di mantenere l’allocazione prevista e di essere ancora sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi di investimento a lungo termine.