Come ottenere l’assicurazione sanitaria

Se hai bisogno di acquistare un’assicurazione sanitaria, allora sei una buona compagnia. Nel 2019, il numero di persone non assicurate negli Stati Uniti è aumentato per il terzo anno consecutivo, con un aumento di oltre 1 milione rispetto al 2018.alcuniSpiegheremo ogni opzione per acquistare la tua assicurazione sanitaria in modo che tu possa decidere quale percorso potrebbe essere migliore per te.

Punti chiave La tua migliore possibilità di acquistare un’assicurazione sanitaria completa a prezzi accessibili è durante la finestra di registrazione che è aperta ogni anno; Il 23 marzo 2021, il presidente Biden ha annunciato che il Centro per i servizi Medicare e Medicaid (CMS) stabilirà un periodo di registrazione speciale (SEP)) È prorogato al 15 agosto.

Se vuoi ottenere un sussidio, dovresti fare domanda tramite Healthcare.gov o lo scambio nel tuo stato invece di acquistarlo direttamente da una compagnia di assicurazioni.

Puoi anche lavorare con un agente o un broker per ottenere un’assicurazione sanitaria. Lavorare con un broker significa che non devi pagare alcuna commissione.

Se acquisti un’assicurazione sanitaria tramite una società di brokeraggio di assicurazioni sanitarie online (ovvero uno scambio privato), potresti non vedere tutti i piani che soddisfano le tue esigenze.

L’acquisto tramite associazioni o organizzazioni associative consente di ottenere tariffe di gruppo per l’assicurazione sanitaria.

Opzione 1: utilizzare il mercato dell’assicurazione sanitaria del governo

Questo Mercato dell’assicurazione sanitaria Viene spesso definito uno “scambio” di assicurazione sanitaria. A seconda del tuo reddito e dell’idoneità all’assicurazione sanitaria, potresti avere diritto a sussidi (noti anche come crediti d’imposta sui premi) quando acquisti l’assicurazione sanitaria attraverso il mercato.

potresti Politica di mercato degli acquisti Anche se sei idoneo a ottenere un’assicurazione tramite il tuo datore di lavoro, non fa male vedere se riesci a trovare un piano migliore per la tua situazione. Tuttavia, se puoi ottenere un’assicurazione basata sul lavoro, potresti non avere diritto ai sussidi.

L’apertura delle iscrizioni per l’assicurazione nel 2021 inizierà il 1 novembre 2020. Di solito, il periodo di registrazione aperta termina a metà dicembre. Tuttavia, nel 2021, il periodo di ammissione aperta sarà esteso dal 15 febbraio 2021 al 15 maggio 2021.alcuniQuindi, il 23 marzo 2021, il presidente Biden ha annunciato che il Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) estenderà l’uso del periodo di registrazione speciale (SEP) al 15 agosto. I contribuenti potranno utilizzare questo tempo in più per sfruttare i nuovi soldi risparmiati attraverso il programma di salvataggio degli Stati Uniti. Questa azione fornisce ai nuovi entranti e ai concorrenti esistenti altri tre mesi per aderire o rivalutare le proprie esigenze assicurative attraverso il mercato assicurativo federale (HealthCare.gov).alcunialcuni

La data di registrazione dello scambio di stato potrebbe essere leggermente diversa. È importante acquistare una polizza durante il periodo di registrazione di quest’anno, perché a meno che tu non abbia un evento della vita qualificante, come trasferirti, sposarti o avere un figlio, non sarai in grado di acquistare la polizza per il resto del anno.

Puoi candidarti online, per telefono o di persona. Se hai bisogno di aiuto con la tua domanda, puoi lavorare con navigatori di mercato in determinati stati, consulenti di applicazioni certificati o facilitatori faccia a faccia. Devi essere un cittadino statunitense o risiedere legalmente nel paese per acquistare un piano di mercato.

Per iniziare a cercare le politiche di mercato, visita Healthcare.govInserisci il tuo codice postale e verrai indirizzato all’acquisto di una polizza assicurativa attraverso il mercato federale. Se il tuo stato ha un proprio mercato, verrai reindirizzato al sito web del tuo stato. Puoi anche controllare il “Mercato nel tuo stato“Pagina.

Se non sei sicuro di essere idoneo per Medicaid o CHIP, puoi visitare il sito Web di Medicaid nel tuo stato o tramite Compila il modulo di richiesta su Healthcare.gov.

Nel 2021 e nel 2022, tutti i contribuenti che acquistano un’assicurazione sul mercato avranno diritto al credito d’imposta sui premi dell’Affordable Care Act (ACA); in precedenza, se il loro reddito supera il 400% del livello di povertà federale, il filer non era idoneo.alcunialcuni

Opzione 2: collaborare con un agente o un broker

Un agente o un broker può aiutarti a trovare una polizza adatta a te perché ha esperienza nella valutazione dei piani di assicurazione sanitaria.Governo federale Trova aiuto locale Gli strumenti possono aiutarti a trovare broker assicurativi privati ​​formati sul mercato. Per comprendere la maggior parte delle opzioni e ottenere il consiglio meno distorto, potresti voler lavorare con un broker che vende piani di mercato e non di mercato.

Le compagnie di assicurazione sanitaria pagano i broker quando vendono polizze assicurative. I consumatori non pagheranno i broker, né pagheranno premi più alti per lavorare con loro. “Agente” di solito si riferisce a una persona che vende polizze da una sola compagnia assicurativa, mentre un “broker” si riferisce a una persona che vende polizze da più compagnie assicurative.

I broker assicurativi privati ​​possono anche mostrarti opzioni sui siti Web di registrazione privati ​​di compagnie assicurative e broker online. Tuttavia, se si desidera avere diritto alle sovvenzioni, è necessario fare domanda tramite Healthcare.gov o il proprio scambio statale.

Il navigatore dell’assicurazione sanitaria del governo ti mostrerà solo i piani di mercato che sono disponibili nei seguenti modi Healthcare.govTutti questi programmi possono beneficiare di sussidi e l’assistenza del navigatore è gratuita.

Opzione 3: acquisto direttamente dalla compagnia di assicurazioni

Il mercato dell’assicurazione sanitaria non include tutti i piani di assicurazione sanitaria disponibili. Alcune persone potrebbero essere in grado di trovare un piano al di fuori del mercato che soddisfi meglio le loro esigenze di sottoscrizione o budget. Quando acquisti una polizza assicurativa sul sito web di una compagnia di assicurazioni, ovviamente vedrai solo le opzioni offerte da una compagnia di assicurazioni. Se vuoi acquistare direttamente, devi visitare i siti Web di più compagnie assicurative per vedere tutte le opzioni.

I programmi conformi ACA venduti al di fuori degli scambi federali e statali devono soddisfare Garanzia di base minima Standard Atto di cura a prezzi accessibili (ACA), come la copertura di condizioni preesistenti, l’erogazione di prestazioni di base e l’assistenza preventiva gratuita fino al raggiungimento della franchigia.Puoi anche acquistare quelli che non soddisfano lo standard ACA Piano a breve termine (Massimo 12 mesi) Scambi esterni che possono avere più esclusioni e meno vantaggi. Se ti candidi tramite uno scambio privato, presta molta attenzione a ciò che desideri registrare.

Se non fai domanda attraverso il mercato federale, ricorda che non avrai diritto ai sussidi. Se il tuo stato gestisce il proprio mercato di assicurazione sanitaria, dovresti acquistare il tuo piano di assicurazione sanitaria attraverso il mercato nel tuo stato per assicurarti che il tuo piano sia idoneo per i sussidi.

Se il tuo reddito è troppo alto per poter beneficiare del sussidio, potrebbe non interessarti. Tuttavia, se il tuo reddito nel prossimo anno è inferiore al previsto, potresti ricevere inaspettatamente un sussidio, quindi potresti voler mantenere la tua scelta. Il sussidio dipende dal tuo reddito nell’anno in cui hai acquistato l’assicurazione. Quando ti registri, otterrai solo una stima del tuo sussidio in base al tuo reddito stimato.

Opzione 4: acquisto tramite una società di brokeraggio di assicurazioni sanitarie online

Le società di brokeraggio di assicurazioni sanitarie online (note anche come siti di registrazione privata o scambi privati) possono aiutarti a confrontare i piani di assicurazione sanitaria o ottenere il miglior piano disponibile in base alle informazioni fornite. È saggio confrontare gli acquisti, ma i consumatori dovrebbero capire che questi siti non mostreranno loro tutti i piani sul mercato che soddisfano le loro esigenze.

Al contrario, se i consumatori si iscrivono, questi scambi privati ​​mostreranno una serie di piani che faranno guadagnare loro commissioni. Possono visualizzare o fornire maggiori informazioni sui piani per guadagnare commissioni più elevate per i broker in modo più evidente.

Questi incentivi di marketing non significano necessariamente che i piani offerti da questi siti Web non siano buoni piani. Ciò significa semplicemente che i consumatori devono essere consapevoli che quando visitano uno di questi siti, potrebbero non essere in grado di comprendere appieno le loro opzioni.

I siti di registrazione privata potrebbero chiederti di fornire informazioni personali che i mercati federali e statali non forniranno. Potrebbero chiederti informazioni sulla tua altezza, peso e condizioni passate: questi fattori possono influenzare la tua idoneità per un piano che non soddisfa l’Affordable Care Act. La società e i suoi partner commerciali dietro il sito Web da te fornito possono anche utilizzare le tue informazioni personali per promuovere altri prodotti.

Come acquistare una polizza assicurativa direttamente da una compagnia di assicurazioni Compagnia di assicurazione sanitaria, Se acquisti una polizza di assicurazione sanitaria tramite uno scambio privato, non avrai diritto a crediti d’imposta sui premi (sovvenzioni).

Opzione 5: acquisto tramite un’organizzazione di appartenenza

Se appartieni a un sindacato, un’associazione di ex studenti, un’organizzazione professionale o qualsiasi altro grande gruppo, puoi utilizzarlo per acquistare un’assicurazione sanitaria a un prezzo di gruppo. Ad esempio, l’Unione dei liberi professionisti fornisce l’assicurazione sanitaria attraverso le sue filiali. Agenzia assicurativa freelance, E attraverso uno dei suoi partner, HealthPlanServices.

Quando cerchi un’assicurazione sanitaria attraverso un’associazione o un’organizzazione di appartenenza, assicurati di acquistare effettivamente un’assicurazione, non solo un piano di sconti per servizi sanitari.Il piano di sconti può farti risparmiare il costo di prescrizioni o occhiali, ma se tu ho il cancroSi ricorda inoltre che anche se l’associazione stessa è un’associazione senza fini di lucro, essa può essere associata ad un ente assicurativo con fini di lucro, o addirittura da esso costituito, per vendere polizze assicurative ai soci dell’associazione tramite l’ente.

Attenzione ai ministeri di condivisione medica

Il dipartimento di assistenza sanitaria condivisa può essere attraente per le persone sane che cercano un’assicurazione a basso costo, ma non forniscono una vera assicurazione sanitaria. Invece, forniscono un accordo per le persone con le stesse credenze religiose da donare al pool di fondi distribuiti ai loro membri dal Ministero della Salute per coprire alcuni costi sanitari. Questi ministeri di solito non coprono le malattie preesistenti, possono addebitare tariffe più elevate in base alle condizioni di salute e non garantiscono il rimborso nemmeno per le malattie che coprono.

Linea di fondo

Se non si ottiene l’assicurazione sanitaria per motivi di lavoro o tramite Medicare, è possibile richiedere l’assicurazione in molti modi.

Se sei disposto a condurre i tuoi programmi di ricerca e confronto, puoi fare domanda tramite Healthcare.gov. Visitare i siti web del governo può anche dirti se sei idoneo per Medicaid e/o CHIP.

Se hai bisogno di aiuto per trovare un piano o un’applicazione adatta, puoi lavorare con un consulente di assistenza di mercato, navigatore o broker. Tutti questi servizi personali sono gratuiti.

Non devi acquistare l’assicurazione sanitaria tramite il Federal Exchange o lo scambio nel tuo stato (o affatto), ma se non lo fai, non avrai diritto a crediti d’imposta sui premi.

Infine, assicurati di acquistare la polizza assicurativa durante la finestra di registrazione aperta annuale. Questa è la tua migliore opportunità per acquistare un’assicurazione completa a prezzi accessibili.