Come ottenere un mutuo per un lavoratore autonomo

Durante l’ottenimento di un mutuo W-2 I dipendenti potrebbero essere più facili di te lavoratore autonomo, Non devi tornare al tuo cubicolo per prenderne uno. Alcuni istituti di credito potrebbero temere che non sarai in grado di ottenere un reddito abbastanza stabile per pagare il pagamento mensile, mentre altri istituti di credito potrebbero semplicemente non voler affrontare le pratiche burocratiche aggiuntive che potrebbero essere coinvolte nel fornire un prestito ipotecario a un lavoratore autonomo .

Ma non preoccuparti: se sei un lavoratore autonomo, ci sono dei passaggi che puoi adottare per diventare un candidato al prestito più attraente.

Punti chiave I mutuatari autonomi possono migliorare le loro prospettive migliorando i loro punteggi di credito, offrendo acconti più elevati o rimborsando i debiti.

Il problema che incontrano i lavoratori autonomi quando cercano di ottenere un prestito è che utilizzano le spese aziendali per ridurre il reddito imponibile.

I prestiti tradizionali, i prestiti FHA e i prestiti bancari sono opzioni di mutuo per i lavoratori autonomi.

È anche possibile effettuare un mutuo congiunto o reclutare un cofirmatario.

Svantaggi di ottenere un mutuo per i lavoratori autonomi

I finanziatori non vedono sempre i lavoratori autonomi come mutuatari ideali.I mutuatari che sono dipendenti possono essere considerati particolarmente rispettabili perché il loro reddito è stabile e facilmente verificabile, soprattutto se hanno anche ottimi redditi Punteggio di creditoRispetto ai dipendenti tradizionali che possono mostrare W-2, i mutuatari autonomi devono fornire più documenti per registrare il reddito.alcuni

Un altro problema riscontrato dai mutuatari autonomi è che tendono a utilizzare molte spese aziendali per ridurre Reddito imponibile Nella dichiarazione dei redditi, il creditore è costretto a dubitare che il mutuatario abbia guadagnato abbastanza soldi per comprare una casa.Infine, le banche potrebbero voler vedere più in basso Rapporto del valore del prestito (LTV), Il che significa che il mutuatario deve pagare un acconto maggiore.alcunialcuni

Molti istituti di credito necessitano di punteggi di credito più elevati, acconti più elevati e più documenti per approvare mutui e altri prestiti.Questo vale per tutti i mutuatari, non solo per i lavoratori autonomi

prestatore.

Diventa un candidato attraente

I mutuatari che sanno di poter rimborsare possono adottare alcune o tutte le seguenti misure per migliorare le proprie possibilità di ottenere prestiti:

Stabilire un registro di lavoro autonomo

Se puoi dimostrare di saper giocare al gioco dei lavoratori autonomi e vincere, il creditore sarà più disposto a correre il rischio per te. Dovresti avere almeno due anni di esperienza di lavoro autonomo. Più lungo è il tempo, meglio è, perché dimostra che il tuo reddito è stabile. alcuni

Massimizza il tuo punteggio di credito

In qualsiasi tipo di situazione di prestito, un punteggio di credito più elevato renderà il mutuatario un candidato più attraente per ottenere prima il prestito e beneficiare di un tasso di interesse più basso.alcunialcuni

Fornire un grande anticipo

Più alto giusto A casa, è meno probabile che il mutuatario se ne vada durante i periodi di stress finanziario. Se la banca utilizza una grande quantità di denaro per gli acquisti in anticipo, la banca considererà il mutuatario meno rischioso.alcuni

Avere molte riserve di liquidità

Oltre a un grosso acconto, ci sono un sacco di soldi Fondo di emergenza Mostra al prestatore che anche se l’attività precipita, il mutuatario sarà in grado di continuare a effettuare pagamenti mensili.alcunialcuni

Paga tutti i debiti dei consumatori consumer

Meno pagamenti mensili del debito inserisci nel processo di mutuo, più facile è per te rimborsare il mutuo.se tu Paga la tua carta di credito Con i prestiti auto, potresti persino qualificarti per importi di prestito più elevati perché avrai più flusso di cassa.alcuni

Fornire documentazione

Disposto e pronto a registrare completamente il tuo reddito attraverso le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, Bilancio E così via aumenterà le tue possibilità di beneficiare di un prestito. Il tuo prestatore può anche richiedere alcune o tutte le seguenti informazioni:alcuni

Elenco debiti e pagamento mensile

estratti conto

Elenco dei beni (conti di risparmio, conti di investimento, ecc.)

Altre fonti di reddito (alimenti, previdenza sociale, ecc.)

Prova della tua attività o impiego (licenza commerciale, lettera

Dichiarazione del cliente, del tuo commercialista, ecc.)

I mutuatari autonomi compilano la stessa domanda di prestito degli altri.

Opzioni di mutuo per i lavoratori autonomi

Se sei un lavoratore autonomo e non hai diritto a Mutuo tradizionaleAlcuni istituti di credito forniscono ancora prestiti che potrebbero essere adatti. I mutui tradizionali non sono garantiti dal governo federale, quindi di solito hanno requisiti di prestito più rigorosi. Ecco alcune altre opzioni:alcuni

Prestito della Federal Housing Administration

Una specie di Prestiti della Federal Housing Administration (FHA) È un mutuo sottoscritto da una compagnia di assicurazioni? Amministrazione federale degli alloggi (AFI) È rilasciato da un prestatore approvato dalla FHA. I prestiti FHA sono progettati per i mutuatari a basso e medio reddito. Rispetto a molti prestiti tradizionali, richiedono un acconto minimo inferiore, fino al 3,5%, e un punteggio di credito inferiore.alcuni

Poiché i prestiti FHA sono assicurati a livello federale, ciò significa che se il mutuatario Predefiniti Prestiti ipotecari: questi istituti di credito possono fornire condizioni più favorevoli per i mutuatari che potrebbero non essere idonei per i prestiti per la casa, compresi i tassi di interesse più bassi. Ciò significa che è più facile qualificarsi per i prestiti FHA rispetto ai prestiti tradizionali.alcuni

Prestito estratto conto

Prestito estratto conto, noto anche come File alternativo Prestiti, che consentono ai mutuatari di richiedere prestiti senza dover presentare documenti tradizionali comprovanti il ​​reddito, come dichiarazioni dei redditi e W-2.Invece, il prestatore esaminerà il tuo estratto conto 12-24 mesi per determinare il tuo

Reddito operativo. Se non hai una dichiarazione dei redditi o altri mezzi per verificare il tuo reddito, questo tipo di prestito può avere senso.alcuni

Il tasso di interesse sui prestiti bancari tende ad essere più alto perché il creditore si assume un rischio maggiore. alcuni

Mutuo congiunto

Ottieni un mutuo congiunto Co-mutuatario Se sei un lavoratore autonomo, che è un dipendente W-2, come una persona importante, un coniuge o un amico fidato, questo è un altro modo per migliorare le tue prospettive di ottenere l’approvazione del mutuo. Ciò fornisce al tuo prestatore più sicurezza che ci sarà un reddito stabile per pagare i debiti.

Reclutare co-firmatari

Infine, i genitori o altri parenti potrebbero essere disposti Co-firma Il tuo mutuo.Ricorda, questa persona deve essere disposta e in grado di assumersi la piena responsabilità del prestito, se tu… predefinito.

Linea di fondo

Se i dipendenti W-2 sono disoccupati, il loro reddito scenderà a zero in un batter d’occhio senza un lavoro Assicurazione contro la disoccupazione beneficio. I lavoratori autonomi di solito hanno più clienti ed è improbabile che li perdano tutti contemporaneamente, il che fornisce loro più sicurezza sul lavoro di quanto generalmente si pensi.

Naturalmente, i lavoratori autonomi si sono abituati a dover lavorare di più per presentare moduli fiscali aggiuntivi, ottenere licenze commerciali, acquisire nuovi clienti e mantenere l’attività in funzione. Con un po’ di conoscenza e pazienza, possono anche trovare un modo per beneficiare di un mutuo.