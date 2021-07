Come ottenere un permesso immobiliare a New York (NY)

Qualunque cosa tu voglia essere Agenzia immobiliare O un broker, se vuoi comprare e vendere immobili a New York, hai bisogno di una licenza.Devi anche avere almeno 18 anni per diventare un broker, 20 anni per diventare un broker, completare alcuni corsi immobiliari, superare un esame (o due volte, a seconda della licenza) e Fai un controllo sui precedenti penali.

Qual è la licenza giusta per te?Questo La differenza tra un agente immobiliare e un agente immobiliare Basato principalmente su anni di esperienza e formazione. Da un lato, gli agenti devono lavorare sotto la guida di intermediari autorizzati e gli intermediari possono lavorare per se stessi e/o assumere agenti che lavorino per loro. Diventare un broker a New York richiede anche il completamento di corsi aggiuntivi e il lavoro come broker per almeno due anni.

Gli agenti immobiliari di New York sono tra gli agenti immobiliari più pagati negli Stati Uniti, con uno stipendio medio annuo di $ 87.938.

Requisiti per la licenza immobiliare di New York

Esistono due tipi di licenze a New York, quindi i requisiti variano da licenza a licenza. Ad esempio, gli agenti immobiliari di New York (chiamati “venditori”) sono autorizzati a gestire le transazioni immobiliari, ma devono lavorare sotto la guida di un agente autorizzato. D’altra parte, i broker possono possedere le proprie società e assumere altri agenti per lavorare per loro.

Requisiti per la licenza dell’agente:

Deve avere almeno 18 anni

Deve completare un corso immobiliare di 75 ore (valido per otto anni dalla data di completamento) tramite un fornitore approvato o avere una laurea quadriennale nel settore immobiliare

Deve superare l’esame finale

Deve raccogliere le impronte digitali e superare un controllo dei precedenti

Deve essere sponsorizzato da un broker

Requisiti per la licenza del broker:

Deve avere almeno 20 anni

Deve aver lavorato nel settore immobiliare per almeno due anni come agente o tre anni

Deve completare un corso immobiliare di 120 ore tramite un fornitore approvato o avere un diploma universitario immobiliare di quattro anni

Deve superare l’esame finale

Deve raccogliere le impronte digitali e superare un controllo dei precedenti

Una nota sui controlli dei precedenti: è necessario divulgare tutte le condanne penali nella domanda dell’agente o del broker. A seconda del reato, la condanna può o non può invalidare. Tuttavia, anche se si tratta di una violazione minore, le informazioni sulla condanna non possono essere divulgate, il che comporterà il rigetto immediato della domanda.

Quanto tempo ci vuole per ottenere un permesso immobiliare a New York?

Si stima che ci vorranno dai quattro ai sei mesi dall'inizio alla fine Diventa un agente immobiliare Livello di venditore a New York. Per gli intermediari, la strada potrebbe essere più lunga a causa di ulteriori requisiti: completamento di 120 ore di corsi immobiliari (invece delle 75 ore necessarie per diventare agenti) e lavoro come agente per due o tre anni nel settore immobiliare in generale.

Quanto costa ottenere un permesso immobiliare a New York?

Diventare un professionista immobiliare a New York non è costoso. Quando tutto è stato detto e fatto, un aspirante agente spenderà circa da $ 500 a $ 1.000 per ottenere la licenza, mentre un agente potrebbe dover pagare da $ 950 a $ 1.450.

Ecco come vengono suddivisi questi costi:

I costi del corso di esame pre-licenza dell’agente vanno da US $ 379 a US $ 909.

I broker possono aspettarsi di pagare circa $ 349 per il tempo aggiuntivo del corso, ma se hai completato un corso universitario qualificato, ci sono alcune eccezioni per entrambe le licenze.

La quota di iscrizione al broker è di US $ 155, mentre la quota di iscrizione all’agenzia è di US $ 55. Lo stesso importo della tassa di rinnovo viene riscosso ogni due anni.

La tassa d’esame per entrambe le licenze è di $15.

Queste due licenze richiedono anche le impronte digitali, che ti costeranno $ 50.

Si prega di notare che l’iscrizione all’associazione, lo spazio ufficio, altra formazione e la richiesta di eccezioni a determinati requisiti possono comportare altre spese varie.

Reciprocità delle licenze immobiliari

Lo Stato di New York ha firmato accordi reciproci con nove stati: Arkansas (solo broker), Colorado (solo broker e vice broker), Connecticut, Georgia, Massachusetts (solo broker), Mississippi (solo broker), Oklahoma, Pennsylvania e West Virginia. I requisiti e le qualifiche sono leggermente diversi tra loro, ma tutti i candidati devono essere in possesso di una licenza valida rilasciata dal proprio paese entro sei mesi dalla domanda per esercitare a New York.

Puoi richiedere una licenza immobiliare di New York online?

Puoi richiedere una licenza immobiliare di New York online o per posta. Puoi accedere facilmente alle opzioni online tramite il sistema di gestione delle licenze eAccessNY di New York. Sia che invii una domanda cartacea o utilizzi l’opzione online, devi comunque creare un account eAccessNY per programmare l’esame. Sebbene la maggior parte dei candidati aspetterà il completamento dei corsi per programmare l’esame, è possibile programmare l’esame in qualsiasi momento. Tuttavia, anche se lo superi e lo superi, devi comunque completare tutti i corsi richiesti prima di poter ottenere una licenza valida.

Esame di licenza immobiliare di New York

Attraverso il tuo account eAccessNY, avrai l’opportunità di scegliere tra 11 sedi di test ufficiali nello Stato di New York. Tutto ciò che devi sapere, inclusa la conferma e i risultati degli esami, è accessibile tramite il portale online.

L’esame per delega è una domanda a scelta multipla e i candidati hanno 90 minuti per completarla. L’esame offre anche quattro lingue aggiuntive: spagnolo, coreano, russo e cinese. Anche l’esame per broker è una scelta multipla e richiede due ore e mezza perché copre più corsi.

I risultati degli esami vengono pubblicati sotto forma di pass/fail e, una volta disponibili, verranno pubblicati immediatamente sul tuo account eAccessNY. Se lo superi, i risultati del test sono validi per due anni. In caso di esito negativo, è possibile ripetere l’esame (si applicano costi aggiuntivi).

Domanda di licenza immobiliare di New York

Dopo aver completato con successo i corsi richiesti e aver superato l’esame, puoi richiedere formalmente una licenza tramite il tuo account eAccessNY via e-mail o online. Si prega di notare che gli agenti devono elencare il broker sponsor nella loro domanda prima di poter ottenere la licenza.

Rinnovo della licenza immobiliare di New York

Tutte le licenze immobiliari di New York sono valide per due anni e devono essere rinnovate online. Il governo statale ti avviserà circa 90 giorni prima della data di rinnovo.

La tassa di rinnovo dell’agenzia è di $ 55, mentre la tassa di rinnovo della licenza del broker è di $ 155. Se la tua patente di guida è scaduta, hai fino a due anni per rinnovarla prima di poter ripetere il test.

New York richiede un’istruzione post-licenza?

Gli agenti immobiliari di New York che rinnovano le loro licenze devono completare 22,5 ore di corsi di formazione continua approvati entro i due anni precedenti il ​​rinnovo, comprese 3 ore di corsi incentrati su alloggi equi e/o discriminazione. I broker devono affrontare gli stessi requisiti.

articoli di attenzione speciale

Esistono molte leggi e regolamenti che disciplinano gli agenti e i broker immobiliari a New York progettati per proteggere il pubblico da qualsiasi attività dannosa, tutte contenute in un documento di 46 pagine.

Ogni agente e broker dovrebbe comprendere le leggi specifiche sulla proprietà e sugli immobili, inclusa la legge sulle proprietà immobiliari che protegge i piccoli proprietari di proprietà e le leggi sui contratti di locazione e di locazione che contengono norme specifiche sul controllo degli affitti.