Come ottenere un permesso immobiliare in Georgia

Qualunque cosa tu voglia essere Agenzia immobiliare O un broker, se vuoi comprare e vendere immobili in Georgia, avrai bisogno di una di queste licenze immobiliari.Devi avere almeno 18 anni per diventare un broker, 21 anni per diventare un broker e devi completare alcuni corsi immobiliari, superare un esame (o due volte, a seconda della licenza) e Fai un controllo sui precedenti penali.

Qual è la licenza giusta per te?Questo La differenza tra un agente immobiliare e un agente immobiliare Basato principalmente su anni di esperienza e formazione. Da un lato, gli agenti devono lavorare sotto la guida di intermediari autorizzati e gli intermediari possono lavorare per se stessi e/o assumere agenti che lavorino per loro. Diventare un agente in Georgia richiede anche il completamento di corsi aggiuntivi e il lavoro come agente per almeno tre anni.

Punti chiave Lo stipendio medio annuo per gli agenti immobiliari in Georgia è di $ 71.241; per gli agenti, aumenta a $ 97.762.

Innanzitutto, è necessario ottenere la licenza appropriata come agente o broker.

Gli agenti devono lavorare per broker autorizzati e i broker possono lavorare per se stessi o assumere un agente che lavori per loro.

Diventare un agente richiede 75 ore di corsi immobiliari; una licenza di broker richiede ulteriori 60 ore e tre anni di esperienza pratica.

I corsi per entrambe le licenze sono validi per quattro anni dopo il completamento e prima del rinnovo è necessario intraprendere un’ulteriore formazione continua.

Entrambe le licenze richiedono il superamento di esami finali e controlli dei precedenti.

Requisiti per la licenza immobiliare della Georgia

Esistono due tipi di permessi in Georgia, quindi i requisiti variano da permesso a permesso. Ad esempio, gli agenti immobiliari in Georgia sono autorizzati a gestire transazioni immobiliari, ma devono lavorare sotto la guida di un agente autorizzato. D’altra parte, i broker possono possedere le proprie società e assumere altri agenti per lavorare per loro.

Requisiti per la licenza dell’agente:

Deve avere almeno 18 anni

Un corso immobiliare di 75 ore deve essere completato tramite un fornitore approvato o un corso immobiliare qualificato da 10 ore di credito/sei semestri presso un college, università o scuola di legge accreditata americana o canadese

Deve superare l’esame finale e richiedere una licenza entro 12 mesi dalla data dell’esame

Deve fornire tutte le informazioni in modo veritiero e superare un controllo dei precedenti

Deve essere sponsorizzato da un broker

Requisiti per la licenza del broker:

Deve avere almeno 20 anni per sostenere l’esame e deve avere almeno 21 anni per attivare la licenza

Deve aver lavorato nel settore immobiliare generale per almeno tre anni come agente o tre anni

Deve completare un corso immobiliare pre-intermediario di 60 ore tramite un venditore approvato, o un corso immobiliare qualificato di 15 crediti/nove semestri presso un college, università o scuola di legge accreditata negli Stati Uniti o in Canada

Deve superare l’esame finale e richiedere una licenza entro 12 mesi dalla data dell’esame

Deve fornire tutte le informazioni in modo veritiero e superare un controllo dei precedenti

Una nota sui controlli dei precedenti: è necessario divulgare tutte le condanne penali nella domanda. A seconda del reato, la condanna può o non può invalidare. Anche le violazioni minori non hanno rivelato che la condanna era il motivo dell’immediato rigetto della tua domanda. Se hai un precedente di condanna, puoi inviare una richiesta di rimozione in background prima di ottenere una licenza.

Quanto tempo ci vuole per ottenere un permesso immobiliare in Georgia?

Dall’inizio alla fine, ci vogliono dai quattro ai sei mesi Diventa un agente immobiliare, Dipende da dove vivi. Tuttavia, in Georgia, l’ottenimento della patente di guida può richiedere solo da tre a nove settimane. Tuttavia, se non lo hai fatto, potrebbero essere necessari ancora alcuni mesi per garantire la sicurezza del broker sponsor. Lo stipendio medio annuo di un agente immobiliare in Georgia è di $ 71.241.

A causa del requisito aggiuntivo di completare ulteriori 60 ore di corsi immobiliari pre-broker e di aver lavorato come broker per tre anni o aver lavorato nel campo immobiliare generale per tre anni, il percorso del broker potrebbe essere più lungo. Lo stipendio medio annuo di un agente immobiliare in Georgia è di $ 97.762.

Quanto costa ottenere un permesso immobiliare in Georgia?

Per diventare un professionista immobiliare in Georgia, la loro licenza iniziale costa circa da $ 540 a $ 690 e il broker prevede di pagare da $ 785 a $ 959 a causa di corsi aggiuntivi. Di seguito è riportato un dettaglio di tali costi.

In media, il costo Corso di esame pre-licenza per agenti Verrà eseguito tra US $ 200 e US $ 350.

Il broker potrebbe dover pagare da $ 245 a $ 269 aggiuntivi per il tempo aggiuntivo del corso.

La tariffa per la licenza di agente e broker è di 170 USD.

La tassa d’esame per entrambe le licenze è di $ 121.

Questi due permessi richiedono anche controlli sui precedenti penali, che costano circa US $ 50.

Si prega di notare che l’iscrizione all’associazione, lo spazio ufficio, altra formazione e la richiesta di eccezioni a determinati requisiti possono comportare altre spese varie. Inoltre, per mantenere valida la licenza, gli agenti e i broker devono pagare $ 145 per la formazione continua e da $ 100 a $ 125 per le tasse di rinnovo ogni quattro anni.

Reciprocità delle licenze immobiliari

La Georgia ha accordi reciproci con tutti gli stati. Per acquistare o vendere immobili in Georgia, devi possedere una licenza valida e rispettabile nel tuo stato.

Se soddisfi le condizioni di cui sopra, puoi presentare una domanda di reciprocità immobiliare. Gli agenti e i broker in Florida devono anche superare esami specifici per la Georgia per esercitare nello stato. I broker che desiderano aprire una propria attività devono presentare una domanda per aprire una società.

Puoi richiedere un permesso immobiliare in Georgia online?

In Georgia, puoi ottenere una licenza subito dopo aver superato l’esame e puoi registrarti online dopo aver completato il numero necessario di corsi pre-licenza.

Se superi l’esame, puoi ottenere una licenza sul posto, a condizione che tu disponga di tutti i documenti appropriati, tra cui una dichiarazione di mediatore di garanzia, una dichiarazione giurata autenticata di esistenza legale e un rapporto informativo sulla criminalità in Georgia. Hai fino a 12 mesi per attivare la tua licenza prima di ripetere qualsiasi esame.

Esame di licenza immobiliare in Georgia

Prima di sostenere l’esame di licenza immobiliare in Georgia, se stai richiedendo una licenza di broker, devi completare il numero richiesto di corsi pre-licenza e mostrare prove di anni di lavoro. La Georgia Real Estate Commission (GREC) ha firmato un contratto con una società chiamata Applied Measurement Professionals (AMP) per amministrare gli esami di licenza immobiliare dello stato. Puoi fare domanda per sostenere l’esame online tramite il portale AMP, a meno che tu non utilizzi i crediti del corso universitario o una domanda di reciprocità fuori dallo stato o tu sia un candidato della Florida. In questi casi, è necessario inviare per posta la domanda nel manuale del candidato.

L’esame per procura consiste in 152 domande a risposta multipla, 52 delle quali specifiche per la Georgia. Hai quattro ore per completare l’esame e riceverai il tuo punteggio non appena lo avrai completato. Se vuoi attivare la tua licenza sul posto, devi portare anche la tua domanda di sponsorizzazione broker.

La struttura dell’esame per broker è diversa dall’esame per agenzia. Avrai tre ore per risolvere 11 domande simulate invece di domande a risposta multipla. Se risiedi in Florida e fai domanda per diventare un broker in Georgia, devi superare l’esame supplementare della Georgia, che contiene 48 domande a scelta multipla. Se non superi l’esame, puoi richiedere una ripetizione.

Domanda di licenza immobiliare in Georgia

Dopo aver completato con successo i corsi richiesti e superato l’esame, se hai i documenti necessari, puoi ottenere immediatamente una licenza presso il centro d’esame. Devi anche pagare $ 170 con carta di credito o assegno. Si prega di notare che gli agenti devono presentare una dichiarazione di intermediario sponsor prima di ottenere l’autorizzazione e gli intermediari non correlati alla società devono includere una domanda per l’apertura di una società.

Aggiornamento della licenza immobiliare della Georgia

Tutte le licenze immobiliari della Georgia sono valide per quattro anni e possono essere rinnovate online o per posta fino a 120 giorni prima della scadenza. La tassa di rinnovo per agenti e broker è di 125 USD, ma il rinnovo online può godere di uno sconto di 25 USD.

Se perdi la data di rinnovo di 30 giorni, dovrai ripristinare la tua licenza e pagare una tariffa per il ritardo. Se perdi una data di rinnovo superiore a 30 giorni ma inferiore a un anno, la tua licenza non sarà più valida e dovrai presentare una domanda di modifica dell’immobile. Se la tua licenza scade da più di un anno, oltre alla domanda di cambio, devi compilare anche la domanda di ripristino. Tutti i ritardi saranno soggetti a penali.

La Georgia richiede un’istruzione post-licenza?

Gli agenti immobiliari e gli intermediari in Georgia devono completare 36 ore di corsi di formazione continua approvati per rinnovare le loro licenze ogni quattro anni. Tutti i corsi devono essere completati in una scuola immobiliare approvata dallo stato della Georgia.

articoli di attenzione speciale

La Georgia ha molte leggi e regolamenti che si applicano a diverse questioni immobiliari in tutto lo stato. Ogni agente e broker dovrebbe comprendere diverse leggi specifiche sulla proprietà e sugli immobili, inclusa la Homestead Law, che consente ai proprietari di proteggere parte delle loro case dai creditori in determinate circostanze, e le leggi sulla possessione avversa, che consentono alla persona che ha risolto il problema di ottenere la proprietà di un immobile abbandonato. Inoltre, la Georgia Real Estate Commission e il Comitato di valutazione pubblicano newsletter mensili contenenti le ultime modifiche e aggiornamenti.