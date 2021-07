Le carte di credito per studenti sono più facili da qualificare rispetto alle tradizionali carte di credito e possono fornirti opzioni utili per pagare le tasse scolastiche e le spese di emergenza. Inoltre, utilizzare la tua carta ed effettuare tutti i pagamenti in tempo ti aiuterà a costruire un buon credito nei prossimi anni.

Punti chiave Le carte di credito per studenti sono progettate per gli studenti universitari e sono generalmente più facili da ottenere rispetto ad altri tipi di carte di credito.

L’emittente può richiedere un certificato di registrazione e una prova del tuo reddito.

A seconda della tua età e del tuo reddito, potresti aver bisogno di un co-firmatario per qualificarti.

Usare la tua carta di credito in modo responsabile può aiutarti a costruire un buon punteggio di credito.

Come ottenere una carta di credito per studenti in 6 passaggi

Ottenere una carta di credito per studenti è più facile di quanto pensi. Di solito puoi fare domanda online e ottenere l’approvazione (o la disapprovazione) in pochi minuti.

Per assicurarti che il processo di richiesta si svolga il più agevolmente possibile, segui questi passaggi:

1. Controlla il tuo rapporto di credito

Prima di richiedere una carta di credito, assicurati Visualizza il tuo rapporto di credito Per essere precisi. Se sono presenti informazioni errate, in particolare qualsiasi informazione che ti rende infelice, potrebbe essere difficile per te qualificarti per una carta di credito.Le informazioni nel tuo rapporto di credito vengono utilizzate anche per calcolare il tuo Punteggio di credito.

Non c’è bisogno di pagare per i rapporti di credito.Puoi visualizzare gratuitamente il tuo rapporto di credito presso tutti e tre i principali istituti di credito (Equifax, Experian e TransUnion) all’indirizzo Rapporto annuale di credito.com.

Se trovi un errore, dovresti presentare un’obiezione all’ufficio crediti. È possibile trovare istruzioni su come eseguire questa operazione su ciascun sito Web dell’ufficio.

2. Confronta le carte di credito degli studenti

Ce ne sono molti diversi Carta di credito per studenti nel mercato. Quando si confrontano varie opzioni, prestare particolare attenzione ai seguenti dettagli:

Tasso annuo percentuale (TAEG). L’APR sulla carta dello studente può essere piuttosto alto. Se hai un saldo ogni mese, il TAEG influirà sugli interessi che devi pagare e su come il tuo debito cresce nel tempo.

L’APR sulla carta dello studente può essere piuttosto alto. Se hai un saldo ogni mese, il TAEG influirà sugli interessi che devi pagare e su come il tuo debito cresce nel tempo. costo. Alcune carte addebitano commissioni annuali, commissioni di installazione o spese di manutenzione mensili. Molte carte oggi non hanno queste commissioni, quindi guardati intorno per evitare di sprecare soldi.

Alcune carte addebitano commissioni annuali, commissioni di installazione o spese di manutenzione mensili. Molte carte oggi non hanno queste commissioni, quindi guardati intorno per evitare di sprecare soldi. ricompensa. Alcune carte di credito per studenti ti consentono di ottenere premi quando acquisti determinati beni (come benzina o generi alimentari). A seconda della carta scelta, puoi ottenere denaro, miglia aeree o punti, che puoi riscattare per carte regalo o merce. Se sei interessato ai premi, cerca le carte con un piano di premi che corrisponda alle tue abitudini di spesa.

3. Rivedere i requisiti di idoneità dell’emittente

I requisiti di idoneità alla carta di credito degli studenti variano in base all’emittente della carta. Ma in generale, devi soddisfare i seguenti requisiti:

Devi avere almeno 18 anni

Devi essere attualmente iscritto a un’università

Devi avere una fonte di reddito o un co-firmatario

Devi avere un numero di previdenza sociale

4. Raccogli documenti

A seconda dell’emittente della carta, potrebbe essere necessario fornire una prova di reddito e una prova di ammissione all’università. Per risparmiare tempo, ritira i documenti in anticipo. Ciò può includere il modulo fiscale W-2, le buste paga recenti e la lettera o la trascrizione di accettazione del college. L’emittente potrebbe non richiederti di inviare il documento effettivo, ma puoi utilizzare il documento per compilare la domanda.

5. Se necessario, chiedi ai genitori o ai parenti di firmare insieme la tua domanda

Se hai meno di 21 anni e non hai un reddito sufficiente, avrai bisogno di qualcuno con un reddito affidabile e un buon credito per firmare insieme la tua richiesta di carta di credito. Il cofirmatario può essere un genitore, un parente o anche un amico intimo, purché la persona abbia più di 21 anni.

Prima di chiedere a qualcuno di co-firmare la domanda, tieni presente che se sei indietro, il co-firmatario è responsabile del pagamento sulla tua carta, quindi questo non è responsabilità Loro (o tu) dovresti prenderlo alla leggera.

6. Invia la domanda

Di solito è possibile completare la richiesta della carta di credito dello studente online. Dopo l’invio, di solito riceverai una decisione entro pochi minuti. Se la tua domanda richiede un’ulteriore revisione, il tempo di elaborazione potrebbe essere più lungo, ma se vieni approvato, troverai rapidamente la risposta e la tua carta ti verrà inviata per posta.

Se l’emittente della carta rifiuta la tua richiesta, ti invierà una lettera che spiega il motivo del tuo rifiuto.Questo è ufficialmente chiamato Azione avversa Tieni presente che, sebbene la ricezione dell’e-mail possa essere deludente, può anche indicarti cosa devi fare prima della tua prossima domanda.

Un tipo carta di debito È anche conveniente mettere una banca o una cooperativa di credito nel tuo portafoglio, ma non ti aiuterà a stabilire una storia creditizia. La carta di debito non segnalerà la tua transazione all’agenzia di credito perché non è coinvolto alcun credito.

Come migliorare la probabilità di ottenere la qualifica della carta di credito degli studenti

Puoi adottare i seguenti passaggi per aumentare le tue possibilità di ottenere l’approvazione della carta di credito:

Ottenere un lavoro part time. Sebbene possa essere difficile combinare corsi e lavoro, avere la tua fonte di reddito ti renderà un candidato più attraente. Anche i lavori part-time che lavorano solo poche ore alla settimana possono aiutare.

Sebbene possa essere difficile combinare corsi e lavoro, avere la tua fonte di reddito ti renderà un candidato più attraente. Anche i lavori part-time che lavorano solo poche ore alla settimana possono aiutare. Paga tutti i pagamenti in tempo. Se sei responsabile del pagamento delle bollette, imposta un promemoria o registrati Pagamento automatico delle bollette Quindi non perderai mai la loro scadenza. La cronologia dei pagamenti svolge un ruolo importante nel determinare il tuo punteggio di credito.

Se sei responsabile del pagamento delle bollette, imposta un promemoria o registrati Pagamento automatico delle bollette Quindi non perderai mai la loro scadenza. La cronologia dei pagamenti svolge un ruolo importante nel determinare il tuo punteggio di credito. Chiedi a un parente di aggiungerti come utente autorizzato. Se i tuoi genitori o parenti hanno un buon credito e una carta di credito valida, chiedi loro di aggiungerti come Utente autorizzatoAnche se non disponi di una carta da utilizzare, l’aggiunta al loro account ti consentirà di recuperare la loro cronologia creditizia e di aumentare il tuo credito.

Dopo aver ottenuto una carta di credito per studenti, ricorda di sviluppare buone abitudini di credito. Ciò significa pagare prima della data di scadenza, preferibilmente pagare l’intero saldo ogni mese e mantenere basso il saldo dovuto. In questo modo, puoi costruire il tuo credito e stabilire un punteggio di credito affidabile quando lasci l’università.