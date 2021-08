Come ottenere una laurea in lavoro finanziario

Non è impossibile trovare un lavoro finanziario con solo una laurea, ma la concorrenza è spietata. Le caselle di posta digitali e fisiche dei professionisti del settore e del personale delle risorse umane di banche e società di brokeraggio sono piene di curriculum di studenti che sognano ingenti somme di denaro, uno stile di vita lussuoso e intraprendono il percorso per diventare padroni dell’universo. 30 anni quando.

Se questo non basta, il mercato del lavoro dei servizi finanziari e di investimento è ciclico. Quando il mercato azionario prospera, fiorisce anche il lavoro finanziario. Ma quando i rendimenti diminuiscono, diminuisce anche il numero di annunci e posti vacanti.

Naturalmente, anche se il mercato è inondato di posti di lavoro, non sono tutti i lavori che desideri. Seguendo questi cinque suggerimenti puoi aumentare significativamente le opportunità di lavoro finanziario per un diploma di laurea, possibilmente anche prima della laurea.

Punti chiave Non è richiesto un MBA per lavorare nella finanza, ma il campo è altamente competitivo, soprattutto a livello di ingresso.

I tirocini forniscono esperienza, esposizione e tentativi di lavoro a tempo pieno.

Se sei idoneo, approfitta dei programmi orientati alla diversità che molte aziende utilizzano per reclutare donne, minoranze, veterani, persone con disabilità e membri della comunità LGBTQI.

Se non vuoi specializzarti in campi legati alla finanza, puoi prendere un minore o almeno uno o due corsi.

Leggi regolarmente pubblicazioni e letteratura finanziaria; impara le basi.

Considera di sostenere un esame di qualificazione nel settore finanziario, come CFA o SIE.

1. Cerca opportunità di tirocinio presto e spesso

Durante l’università, durante l’università, o anche dopo l’università (se il corso è aperto a laureati), uno stage può essere la scelta ideale: aiuta a sopperire alla mancanza di esperienza a tempo pieno, e non è difficile ottenere un vero lavoro.

Molti stage finanziari sono retribuiti, quindi se hai bisogno di ottenere un po’ di verde, non ci sono scuse, o fornire crediti. Se vuoi comunque trovare un lavoro estivo, è meglio fare qualcosa che promuova la tua carriera invece di fare solo hamburger. Lo stesso vale per il lavoro durante l’anno scolastico.Invece di fare un lavoro part-time in un negozio di abbigliamento locale, è meglio inviare attivamente documenti o preparare presentazioni PowerPoint per la gente del posto Consulente per gli investimenti.

La maggior parte dei tirocini può avere molte attività quotidiane. Aspettati di passare diversi giorni a stampare documenti, assemblare materiali di presentazione e lavori simili. Ma forniscono anche esperienze di apprendimento, materiali di riferimento, opportunità sociali e alcune cose tangibili che possono essere discusse durante il colloquio. Imparerai anche l’atmosfera dei diversi tipi di luoghi di lavoro e se questo tipo di lavoro si adatta ai tuoi interessi e al tuo stile di lavoro.

Non fermarti ancora e ancora: più stage non solo possono costruire la tua esperienza e le tue connessioni, ma dimostrano anche una forte etica professionale, una qualità che è popolare nel settore finanziario. Prova a scegliere i lavori in modo strategico.Non fare cinque stage per equità Commerciante A meno che tu non sia sicuro al 100% di voler vivere facendo trading di azioni. Prova a cambiarlo un po’ Stage in vari settori. Questo non solo ti aiuterà a ottenere una visione migliore, ma l’esposizione a diversi settori finanziari può anche darti un vantaggio nel mercato del lavoro.

La cosa più importante è lavorare molto duramente in qualsiasi opportunità di stage che si ottiene. Cerca di arrivare prima che arrivi il tuo supervisore e poi vattene. Se si presenta un’opportunità, raddoppia sempre i tuoi sforzi e fornisci volontariamente più servizi. Il settore finanziario è notoriamente esigente, soprattutto nelle fasi iniziali, è necessario dimostrare di saperlo gestire e così via. Un buon referente è comunque prezioso, ma soprattutto, imprimere il tuo capo durante lo stage è un buon modo per aprire la porta al lavoro a tempo pieno in azienda in futuro.molte estati Analista/ Il programma di stage delle grandi banche mira a trovare dipendenti entry-level il prossimo anno.

2. Usa il tuo sfondo

La “diversificazione” è un tema caldo nel campo finanziario di oggi. L’industria è molto consapevole dei suoi ranghi dominati da uomini bianchi e sta lavorando duramente per cambiare e adattarsi a una società multiculturale. Parte della sua iniziativa è quella di fornire stage, programmi di formazione di base e seminari per donne, minoranze etniche e altre classi protette (come chiede la Commissione per le pari opportunità di lavoro) a livello universitario e persino di scuola superiore.

Ad esempio, Goldman Sachs ha organizzato un HBCU Possibility Summit di quattro settimane per studenti e neolaureati di college o università storicamente neri. Credit Suisse ha sponsorizzato un programma di tutoraggio femminile per donne del secondo anno, inclusi incontri di carriera di più giorni e colloqui di tirocinio estivo. Il programma di borse di studio Richard B. Fisher di Morgan Stanley fornisce finanziamenti e opportunità di tirocinio per studenti e studenti del secondo anno di college neri, latini, nativi americani e LGBT. Gli studenti con disabilità possono partecipare all’evento We See Ability-Undergraduate di JP Morgan, che delinea i diversi dipartimenti dell’azienda e le opportunità di tirocinio, nonché un rapido processo di candidatura. Lo stage dbAchieve fornito da Deutsche Bank richiede una varietà di veterani o candidati LGBTQI, nonché persone di colore e persone con disabilità.

(Questi sono solo alcuni piani: per altre idee, controlla i siti Web di risorse di lavoro come il Financial Work Committee o 10X EBITDA.)

Se sei idoneo per un programma, un corso o una borsa di studio sulla diversità, per favore non essere timido. Molti dei tuoi compagni di classe utilizzeranno ogni contatto familiare che possono chiamare quando cercano posti vacanti. Nel mercato del lavoro altamente competitivo, gioca tutte le carte che hai.

Come ottenere una laurea in lavoro finanziario

3. Apprendimento mirato

Molte aziende dicono che la tua specializzazione è irrilevante, affermando: “Assumiamo tutti i tipi; abbiamo anche studenti di storia dell’arte che lavorano qui!” Senza dubbio l’hanno fatto, ma è meglio richiedere un finanziamento con una laurea in finanza. Idealmente, dovresti concentrarti su argomenti orientati ai numeri: affari, economia, matematica applicata.

Altri campi di ricerca Ma può. I concetti appresi in fisica e matematica pura forniscono una buona preparazione per comprendere gli swap di valuta, le transazioni in derivati ​​e i prodotti di investimento strutturati. La conoscenza scientifica o ingegneristica è molto utile, o addirittura vitale, per diventare un analista di ricerca, un banchiere di investimenti o un gestore di fondi specializzato in settori come risorse naturali, energia, biotecnologia, comunicazioni e prodotti farmaceutici.In questo robo-advisor, borsa digitale e Trading algoritmico, Le persone con una laurea in tecnologia dell’informazione o informatica troveranno le loro abilità popolari, specialmente nei sistemi o servizi di supporto.

Nonostante questo, gli studenti di storia dell’arte o di altre discipline umanistiche non hanno perso tutto. La capacità di ricercare, sintetizzare e analizzare le informazioni e scriverle bene è preziosa in qualsiasi settore, inclusa la finanza. Anche così, se hai intenzione di specializzarti in arti liberali, prova a studiare una materia più complessa. Almeno, prendi uno o due corsi.

4. Impara a parlare

Un altro ottimo modo per prepararsi a una carriera finanziaria è rendere la lettura di notizie finanziarie una parte del tuo lavoro quotidiano.Scegli l’abbonamento (fisico o digitale) per giornale di Wall Street e / o Financial Times E leggerlo ogni giorno.Poi ci sono giornali come questo economista (Adatto per viste internazionali) o di Barron o Bloomberg Business Weekly Questo aiuterà anche ad ampliare le tue conoscenze. Come studente, potresti ottenere un abbonamento scontato.

L’immersione nella letteratura finanziaria ti aiuterà ad abituarti alla terminologia e al gergo di Wall Street, che è uno dei maggiori ostacoli da superare.Sapete cosa MBS, CDS, Processo di business, EBITDA e Tasso di sconto federale significare? Leggere regolarmente le notizie finanziarie in tutta l’università ti aiuterà a padroneggiare le basi in tempo. Anche se stai imparando questi vocaboli nel corso, leggere le conoscenze finanziarie sul mondo reale ti aiuterà a consolidare queste conoscenze e a discuterle più facilmente, e gli argomenti e le domande ad esse correlate (sempre bene in un’intervista).

Altri modi per acquisire conoscenze finanziarie includono la lettura di libri sugli investimenti, da argomenti di base a quelli avanzati, e tutorial e guide su siti Web finanziari (il fatto che tu stia leggendo Investopedia dimostra che sei sulla strada giusta). Imparare una lingua finanziaria è come imparare una lingua straniera.

5. Inizia a ottenere le credenziali

Molti candidati avranno un GPA elevato e un diploma di una buona scuola e completeranno le cose sopra elencate. In quale altro modo puoi superare te stesso e renderti diverso?

Corte d’appello finale

Un modo è prendere Analista finanziario certificato (CFA) Esame di 1° livello. CFA è molto apprezzato nel settore finanziario. È necessario superare tre esami e avere quattro anni di esperienza lavorativa qualificata per ottenere veramente il titolo CFA, ma il primo esame può essere sostenuto nell’ultimo anno del corso BA.

A partire dal 2021, viene offerto quattro volte l’anno. Nel 2022 sarà disponibile nel secondo mese di ogni trimestre.

I professionisti finanziari sanno quanto tempo e dedizione richiederà il piano (si consiglia di studiare almeno 300 ore per ogni esame).La laurea da uno studente universitario e il superamento del primo esame ti renderanno sicuramente Distinguiti tra gli altri in cerca di lavoro.

tu

Negli Stati Uniti, i broker, i consulenti per gli investimenti registrati e altre persone che intendono gestire investimenti e prodotti finanziari devono sostenere determinati esami di licenza.Tradizionalmente, una persona deve essere Società membro o Organizzazione di autoregolamentazione Sostieni queste serie di esami di qualificazione. Tuttavia, nel 2018, la Financial Industry Regulatory Authority (Autorità di regolamentazione del settore finanziario) Completato un nuovo test chiamato Esame sui fondamenti del settore dei titoli (SIE), Puo `essere preso no Sponsorizzazione o associazione con l’azienda.

Aperto a chiunque abbia 18 anni e più, il SIE di 75 domande e 105 minuti è l’ideale per “mostrare le conoscenze di base del settore ai potenziali datori di lavoro”, per citare il sito web della FINRA. Da solo non ti qualifica per lavorare nel settore dei titoli, ma mostra la tua familiarità con il campo e la gravità del tuo interesse nel campo.

Linea di fondo

Per le posizioni di livello iniziale, gli intervistatori non si aspettano che i candidati comprendano la natura del settore; in ogni caso, molte aziende hanno programmi di formazione introduttiva che insegnano dettagli specifici ai nuovi dipendenti. Tuttavia, più conoscenze di base hai, meglio è. La natura competitiva del mercato del lavoro finanziario significa che concentrarsi precocemente sull’apprendimento, acquisire esperienza di tirocinio e acquisire conoscenze dai media finanziari ti aiuterà a rimanere al passo con i tempi.

Infine, fare qualcosa per tirarsi fuori dai guai, come ottenere un certificato finanziario come CFA o approfittare di un piano di diversificazione, può aumentare le tue possibilità di ottenere il tuo primo lavoro.