Le vacanze estive hanno portato gioia a molte persone, ma per alcune persone, il desiderio di una seconda casa che sia sempre come la primavera porta un tocco di malinconia. Se sei una di quelle persone che vogliono fare un weekend e una lunga vacanza pigra in ogni stagione, la prima cosa da considerare è come pagare questo lusso.

non tutto ricorrere Certo, il prezzo è caro, ma anche se hai una seconda casa relativamente conveniente, devi assicurarti che il tuo budget sia in grado di gestire i pagamenti mensili aggiuntivi mutuo Principale e Interesse, imposta patrimoniale, Assicurazione per i proprietari di abitazioneE qualsiasi Quote dell’Associazione dei ProprietariRicordati di lasciare spazio alla manutenzione ordinaria nel tuo budget, Bolletta, E la possibilità di revisione.

Come permettersi una seconda casa?

Punti chiave Quando prendi in considerazione l’acquisto di una seconda casa, assicurati di non solo avere abbastanza soldi per pagare il mutuo mensile e gli interessi, ma anche le tasse sulla proprietà, l’assicurazione dei proprietari di casa, le utenze e varie altre spese.

I prestiti assicurativi FHA sono ottimi per l’acquisto della tua residenza principale perché consentono un piccolo acconto e un punteggio di credito medio, ma non puoi usarli per una seconda casa.

Invece, se possibile, considera di pagare la tua casa per le vacanze in contanti o di ottenere un prestito azionario per la casa presso la tua residenza principale.

Prendi in considerazione la possibilità di richiedere un prestito standard per la tua casa vacanza; tuttavia, preparati a pagare un acconto più elevato, più interessi e rispetta requisiti più severi rispetto al tuo mutuo residenziale principale.

Seconda serie di opzioni di finanziamento abitativo

Per molti acquirenti di case, i prestiti assicurativi FHA sono la prima scelta perché questi prestiti richiedono acconto Con solo il 3,5%, gli istituti di credito forniscono persino prestiti a mutuatari con punteggi di credito inferiori e in alcuni casi si scende a 580 o addirittura a un livello inferiore.Tuttavia, gli acquirenti della seconda volta non possono utilizzare Amministrazione federale degli alloggi Acquisti di prestiti; questi prestiti sono limitati alla casa del mutuatario Residenza principale.

Opzione 1: contanti

Se riesci a risparmiare abbastanza denaro, un acquisto interamente in contanti è il modo più semplice per pagare una casa per le vacanze. Di fatto, Associazione nazionale degli agenti immobiliari (NAR) Indagini sugli acquirenti e Venditore Nell’aprile 2021, il 25% degli acquirenti ha acquistato case in contanti e il 17% di tutte le case vendute erano proprietà per vacanze e investimenti.

Opzione 2: prestito di equità domestica

Per i proprietari di case che possiedono molti immobili, Prestito per la casa Potrebbe essere un’opzione. Tuttavia, per la preoccupazione che il valore delle case possa continuare a diminuire, gli istituti di credito sono riluttanti ad approvare prestiti di equità per la casa che attingono troppa equità dalle residenze primarie. Il prestatore ritiene che se il proprietario della casa incontra problemi finanziari, sarà più attivo nel pagare la residenza principale piuttosto che la casa per le vacanze.

Per ottenere un prestito per l’acquisto di una casa per le vacanze, preparati a pagare di più in anticipo e dimostra che il tuo punteggio di credito e il rapporto debito/reddito sono superiori al punteggio di credito e al rapporto debito/reddito richiesti quando fai domanda per un’abitazione principale mutuo.

Opzione 3: prestiti regolari

Prestito regolare La casa per le vacanze è un’opzione, ma preparati a pagare un acconto maggiore, paga di più tasso d’interesse E soddisfa linee guida più rigorose rispetto al tuo mutuo residenziale principale.Questo Acconto minimo Il rapporto di anticipo per le case vacanza è di solito del 20%, ma alcuni istituti di credito hanno aumentato il requisito minimo di anticipo per una seconda casa al 30% o addirittura al 35%.

Per beneficiare di un prestito tradizionale per la seconda casa, di solito è necessario soddisfare requisiti più elevati Punteggio di credito 725 o anche 750 standard, a seconda prestatoreIl tuo mensile Rapporto debito/reddito Il rapporto deve essere alto, soprattutto se stai cercando di limitare l’acconto al 20%.Tutti i mutuatari devono registrare completamente il loro reddito e patrimonio per ottenere un mutuo per la seconda casa, perché il creditore ha bisogno di vedere importanti Riserva di cassa Assicurati di avere le risorse per elaborare i pagamenti per entrambe le case.

Il tasso di interesse di un mutuo per la casa vacanza è di solito leggermente superiore a quello della casa principale.I finanziatori sono valutati in base al rischio e generalmente pensano che i mutuatari siano più predefinito Mutuo casa vacanza invece di ipoteca sull’abitazione principale.Inoltre, molte case vacanza su spiagge o stazioni sciistiche appartengono a CondominioIn molti casi, il creditore richiede che non più del 15% dei proprietari di complessi di appartamenti non sia in regola con le quote associative. Le case vacanza in complessi di appartamenti che non soddisfano questi requisiti possono avere difficoltà a ottenere finanziamenti o, almeno, i finanziatori addebiteranno tassi di interesse più elevati per ridurre il rischio.

Per coloro che intendono affittare case vacanza per un reddito aggiuntivo, non tutti i finanziatori possono considerare il reddito da locazione come idoneità al prestito. Alcune persone consentono solo una parte dell’affitto come reddito, mentre altre chiedono una registrazione di come la casa è stata affittata.

Linea di fondo

Se stai sognando ad occhi aperti Compra una casa Sulla spiaggia o in montagna, inizia a risparmiare un po’ di soldi e ripaga eventuali debiti, quindi contatta il prestatore per rivedere le tue opzioni.