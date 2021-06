Come posso rimuovere la cancellazione dal mio credito?

il tuo Punteggio di credito Questo è importante per acquistare una casa, ottenere un prestito auto a tuo nome o semplicemente aprire un conto con carta di credito. Gran parte del tuo punteggio dipende da come gestisci prestiti, carte di credito e altri tipi di credito.Avere un account inattivo criminali Risulterà in un Cancellare, Questo può costare i tuoi punti di punteggio di credito principali. Le informazioni negative, incluse le cancellazioni, possono rimanere nella tua storia creditizia per un massimo di sette anni. Tuttavia, è possibile annullare la cancellazione dal tuo credito prima di allora in modo da poter iniziare a ricostruire il tuo punteggio di credito.

Punti chiave Una cancellazione significa che il creditore ha cancellato il tuo conto come una perdita e lo ha chiuso per spese future.

Le cancellazioni possono causare gravi danni al tuo punteggio di credito e possono rimanere nel tuo rapporto di credito per un massimo di sette anni.

La cancellazione del conto non ti solleva dall’obbligo di rimborsare i debiti ad esso associati.

Potresti essere in grado di negoziare con il tuo creditore o esattore per rimuovere la cancellazione dal tuo credito.

Che cos’è un chargeback?

Quando un creditore ti offre un prestito o una linea di credito, presuppone che tu rimborserai il denaro preso in prestito. Se rimani indietro o smetti del tutto di effettuare pagamenti, il tuo account potrebbe essere in arretrato. Una volta che un conto è in arretrato per un lungo periodo di tempo, che di solito significa da 120 a 180 giorni in arretrato, il creditore può detrarlo.

Una cancellazione significa che il tuo account viene cancellato come una perdita. In questo momento, il conto può essere assegnato o venduto a un’agenzia di recupero crediti.Questo Esattore Quindi è possibile intraprendere un’azione contro di te nel tentativo di farti rimborsare il debito. Ciò può includere chiamarti per richiedere il pagamento, inviare una richiesta scritta di pagamento o persino farti causa in un tribunale civile per cercare di ottenere una sentenza.

Quando interviene l’agenzia di riscossione

La cancellazione non estingue l’obbligo di rimborsare il debito.

Anche se il tuo creditore originario non possiede più il conto, sarai comunque in debito con l’agenzia di riscossione che ha ottenuto il conto.Gli storni e altri storici negativi dell’account (come pagamenti in ritardo o mancati) potrebbero rimanere nel tuo account Rapporto di credito Fino a sette anni.

Appunti A seconda dell’agenzia di credito a cui si riferisce l’esattore o il creditore, la cancellazione può apparire solo in uno o in tutti e tre i rapporti di credito.

Come rimuovere le cancellazioni dal tuo rapporto di credito

Può essere difficile rimuovere cancellazioni o altre informazioni negative dal tuo rapporto di credito. Tecnicamente parlando, informazioni di credito negative accurate possono essere legalmente conservate nel tuo rapporto di credito per sette anni, mentre alcuni tipi di informazioni negative possono essere conservate per un periodo di tempo più lungo.

Detto questo, ci sono alcuni rimedi per affrontare le cancellazioni. Il primo è se ritieni che sia stato segnalato per errore, quindi presentare una controversia contro il conto di compensazione.La legge federale ti consente di Ufficio di credito Si tratta di informazioni riportate che ritieni siano imprecise. Quindi l’ufficio crediti deve indagare sulla tua richiesta e, se c’è un errore, correggilo o cancellalo.

mancia Tutte e tre le agenzie di credito ti consentono di inviare controversie online, il che potrebbe essere il modo più veloce per risolvere gli errori di credito.

Quando negoziare con i creditori

Se l’account cancellato appartiene a te e tutte le informazioni pertinenti riportate sono accurate, questo potrebbe non funzionare. In questo caso, puoi provare a negoziare con il creditore o l’esattore per aggiornare o eliminare il conto di contropartita dal tuo file di credito. Questo si chiama “pagare per la cancellazione” ed essenzialmente stai chiedendo che l’account venga cancellato dal tuo rapporto di credito in cambio di una commissione.

L’accordo di cancellazione del pagamento è legale Legge sulla dichiarazione del credito equo, Ma ci sono alcune cose da sapere. In primo luogo, i creditori non sono obbligati a soddisfare i tuoi requisiti e a detrarre gli ammortamenti dal tuo credito. Pertanto, sebbene sia possibile richiedere una commissione di cancellazione, non vi è alcuna garanzia che il creditore o l’esattore siano d’accordo.

In secondo luogo, se sono d’accordo, potrebbe essere necessario pagare per intero. Tuttavia, se il conto è in arretrato per un periodo di tempo, il creditore potrebbe essere disposto ad accettare un accordo in cui si paga un importo inferiore all’intero importo. In ogni caso, quasi sicuramente dovrai pagare il debito.

mancia Se sei tenuto a pagare la tassa di rimozione, assicurati di inviare la tua richiesta per iscritto. E conserva una copia di tutte le comunicazioni tra te e il creditore o l’esattore in merito alla cancellazione.

Opzione “Riparazione del credito”

L’altra opzione è con legale Riparazione del credito La società ha cercato di rimuovere cancellazioni o altre informazioni negative dal tuo file di credito. Anche se questo può farti risparmiare tempo, di solito comporta dei costi e, nella maggior parte dei casi, la società di riparazione del credito non può fare nulla per te che non puoi fare da solo.

A peggiorare le cose, alcune società di riparazione del credito sono semplicemente truffe sotto mentite spoglie, il cui unico obiettivo è ingannare le persone che hanno bisogno di assistenza creditizia.

importante Diffida di qualsiasi società di riparazione del credito o di alleggerimento del debito che richieda il pagamento in anticipo o prometta un risultato incredibilmente buono. Queste sono bandiere rosse che l’azienda potrebbe essere una truffa.

Quando la cancellazione non può essere annullata

Se hai provato a negoziare con i tuoi creditori per annullare la cancellazione, ma ti imbatti in un vicolo cieco, la tua unica opzione potrebbe essere quella di aspettare che passino i sette anni. Una volta scaduto il periodo, la cancellazione scomparirà naturalmente dal tuo rapporto di credito e non sarà più inclusa nel calcolo del tuo punteggio di credito.

Ancora una volta, questo non significa che puoi ignorare completamente il debito. Hai ancora l’obbligo legale di pagarlo. Tuttavia, a un certo punto, Prescrizione Il debito può maturare. Quando ciò accade, l’esattore non può più citarti in giudizio per denaro. La prescrizione per i diversi tipi di debito varia da stato a stato.

Ricostruisci il tuo rating creditizio

Poiché l’account addebitato apparirà ancora sul tuo rapporto di credito, continuerà a danneggiare il tuo punteggio di credito. Ma la buona notizia è che man mano che le cancellazioni e altre informazioni negative invecchiano, il loro impatto complessivo potrebbe diminuire.

Allo stesso tempo, puoi ricostruire una storia creditizia positiva facendo alcune cose, come pagare le bollette in tempo e mantenere il tuo Utilizzo del credito Riduci e limita la frequenza con cui puoi richiedere un nuovo credito.