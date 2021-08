Come proteggere il tuo portafoglio azionario prima che i tassi di interesse inizino a salire

Share it

Se la fiaba si trasforma in una favola sugli investimenti, il ragazzo che chiama il lupo gestirà un fondo di rischio di coda.

Per proteggere le sue scorte, il ragazzo vigile comprerà sempre Contratto di opzione put Il prezzo delle azioni dovrebbe scendere. Sarà molto impegnato ora, perché molti eventi inquietanti stanno saltando sulla scena mondiale.

Questo La caduta dell’Afghanistan È un evento potenzialmente destabilizzante, soprattutto prima del 20° anniversario dell’attacco terroristico agli Stati Uniti dell’11 settembre

Il Covid-19 sta tornando, le vendite al dettaglio sono lente, la Cina è arrogante con Taiwan, la Cina ride del ritiro precipitoso degli Stati Uniti dall’Afghanistan e Segni di inflazione appiccicosa Questi sono tutti motivi che richiedono una maggiore vigilanza.

Ma il grande evento che più ha scioccato i nostri eroi è stata la Fed L’incontro si è tenuto a Jackson Hole, nel Wyoming., Alla fine del mese. Si prevede che il presidente della Fed Jerome Powell terrà un discorso. È il lupo cattivo in questa storia reinventata.

Il discorso di Powell potrebbe fornire indizi specifici sui potenziali cambiamenti nella politica monetaria, che potrebbero colpire il mercato azionario.

Quando i tassi di interesse sono bassi, come lo sono ora, gli investitori possono stare alla larga dalla cosiddetta curva del rischio.Prendere in prestito denaro è economico, quindi è relativamente facile fare soldi facendo cose semplici Acquista azioni con dividendi È complicato quanto il trading quantitativo. Se i tassi di interesse sono sufficientemente bassi, anche Bitcoin e il debito dei mercati emergenti possono essere interessanti.

Ma questa volta, anche se il ragazzo che ha chiamato il lupo si sbaglia, gli investitori devono rendersi conto che molte persone lo ascolteranno. Prima che il tasso di interesse previsto cambi.

I prezzi delle azioni di solito oscillano vicino ai massimi storici, una frase usata in questa colonna anno dopo anno, perché i tassi di interesse storicamente bassi sono ancora il fatto fondamentale che definisce il mercato.

Ma sembra che più gli investitori parlano della correzione, o del motivo per cui la correzione non avverrà, l’argomento ribassista prevale, almeno per qualche tempo.

L’aspettativa che qualcosa accadrà presto con tassi di interesse valutari facili ha portato a un’esplosione dell’attività di copertura.

Un importante investitore ha creato una posizione ribassista nel mercato azionario

Indice SPDR S&P 500

Se il mercato azionario scende di circa il 4% il 3 settembre, l’exchange traded fund (codice azionario: SPY) si rivelerà redditizio. Gli investitori hanno venduto 25.000 opzioni put a $ 427 a settembre e hanno acquistato 25.000 opzioni put a $ 440, tutte scadute il 3 settembre per compensare il seminario della Fed a Jackson Hole tenutosi il 26-8 agosto e tenutosi il 28.

Questa colonna raramente fornisce suggerimenti per la copertura dei portafogli. Ci sembra sempre meglio vendere opzioni put a investitori ansiosi e utilizzare i proventi per acquistare opzioni call per trarre profitto dagli avanzamenti azionari.

Allo stesso modo, esitiamo a raccomandare una strategia di scambio di azioni. Poiché i tassi di interesse bassi sembrano sempre essere un fattore chiave in un mercato rialzista, ci sono poche ragioni strategiche per vendere azioni e acquistare opzioni call.

Ma ora, per chiunque pensi che i tassi di interesse possano aumentare, l’uso di opzioni call al rialzo come alternativa alle azioni sembra interessante. Per gli investitori con titoli redditizi, vale la pena riflettere su questa strategia.

Se questo risuona, controlla il tuo magazzino. Vendi abbastanza azioni per realizzare un profitto dal 50% al 100% dell’investimento iniziale. Ad esempio, se vendi 500 azioni per bloccare i guadagni, acquista un numero corrispondente di opzioni call up, ad esempio con scadenza tra tre mesi. Questo ti farà guadagnare abbastanza tempo per capire le prestazioni di azioni e mercati.

Il nostro obiettivo è non avere paura dei lupi e garantire che la tua preferenza per la volatilità sia allineata con la tempistica del tuo investimento.

Steven M. Sears è il presidente e direttore operativo di Options Solutions, una società di gestione patrimoniale professionale. Né lui né la società detengono posizioni nelle opzioni o nei titoli sottostanti menzionati in questa colonna.

