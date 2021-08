Come puoi perdere più soldi che investire in azioni allo scoperto?

Sfortunatamente, del resto, quando si acquistano azioni o altri titoli, è facile perdere più soldi di quelli che si investono. In effetti, non c’è limite all’importo che puoi perdere in una transazione. Vendita allo scoperto.

Prima di tutto, è importante capire la vendita allo scoperto stessa.La vendita allo scoperto è un tipo di transazione. In questo tipo di transazione, il venditore non possiede effettivamente il Negoziatore Quello che ha passato l’ordine di vendita. Quindi il venditore è obbligato a riacquistare lo stock in un momento futuro.La vendita allo scoperto è profitto Transazione: depositi solo una parte del tuo denaro e ottieni un prestito per il resto del denaro.

Punti chiave Se il prezzo dell’azione che hai preso in prestito per l’operazione aumenta invece di scendere come pensi, allora le tue perdite potrebbero superare l’investimento di vendita allo scoperto.

Anche se in teoria potresti perdere un importo illimitato, in pratica la perdita è solitamente ridotta: il broker emetterà un ordine di stop loss, che in realtà ti serve per acquistare azioni sul mercato, chiudere la tua posizione ed esporti a ulteriori rischi di aumento di prezzo .

Quando tu A corto di azioni, Vuoi che il prezzo delle azioni scenda il più possibile. Poiché le azioni non vengono mai scambiate in numeri negativi, la distanza massima alla quale le azioni possono scendere è zero. Ciò limita il profitto massimo che può essere raggiunto nella vendita allo scoperto. D’altra parte, non c’è limite all’aumento del prezzo delle azioni e, poiché alla fine è necessario restituire le azioni prese in prestito, le perdite potrebbero essere illimitate. Questo è il motivo per cui puoi perdere più soldi di quelli che puoi ottenere da investimenti brevi.

Esempi di perdite di vendita allo scoperto

Ad esempio, se decidi di vendere allo scoperto 100 azioni al prezzo di 50 USD, riceverai un importo totale di 5.000 USD.Allora dovrai prestatore 100 azioni ad un certo punto in futuro. Se il prezzo delle azioni scende a $ 0, non dovrai alcun denaro al prestatore e il tuo profitto sarà di $ 5.000, ovvero il 100%. Tuttavia, se il prezzo delle azioni sale a $ 200 per azione, quando chiudi la tua posizione, restituirai 100 azioni al costo di $ 20.000. Ciò equivale a una perdita di 15.000 USD o -300% di ritorno sull’investimento (5.000 USD-20.000 USD o-15.000 USD / 5.000 USD).

Conseguenze delle perdite delle vendite allo scoperto

La perdita causata da una vendita allo scoperto fallita è la stessa di qualsiasi altro debito.Se non puoi pagare direttamente il debito, dovrai vendere altri beni per recuperare o, nel peggiore dei casi, applicare Fallimento.

La buona notizia è che è improbabile che tu subisca una perdita così grande.Quando ne apri uno Conto a margine, Di solito firmerai un accordo in cui stabilisci che se i titoli iniziano a svantaggiarti, la società di brokeraggio può emettere un ordine di stop loss, che è uno “stop loss”.In questo caso, è particolarmente a Acquista stop Un ordine è essenzialmente per gli investitori di acquistare azioni sul mercato e chiudere le loro posizioni. Questa transazione restituisce le azioni al mutuatario e l’investitore short deve alla società l’importo dell’acquisto; potresti ancora perdere denaro, ma il rischio che il titolo salga alle stelle e ti spazzi via è diminuito.Pertanto, sebbene il meccanismo di vendita allo scoperto significhi Potenziale Poiché ci sono perdite illimitate, la possibilità che tu possa effettivamente subire perdite illimitate è molto piccola.

Linea di fondo

Per chiunque utilizzi la vendita allo scoperto per monitorare le proprie posizioni e utilizzi come Stop loss ordine O vari altri Strategia di stop loss.