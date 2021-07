Come qualificarsi per Medicaid: suggerimenti e requisiti di idoneità

Se hai bisogno di cure a lungo termine e non puoi permetterti le cure reali di cui hai bisogno o qualsiasi forma di assicurazione o protezione della rendita, dovrai richiedere la copertura nell’ambito del piano Medicaid. Il programma fornisce assistenza gestita alle persone con disabilità oa coloro di età pari o superiore a 65 anni con reddito e patrimonio al di sotto di determinate soglie federali e statali.alcunialcuni

Ottenere qualifiche è spesso impegnativo aiuto medico, Ma i seguenti passaggi possono aiutarti a determinare se sei idoneo e aumentare le tue possibilità di ottenere un’assicurazione.

Comprendere i limiti delle risorse di Medicaid e i requisiti di idoneità

Sebbene Medicaid sia finanziato dal governo federale, è amministrato a livello statale e ogni stato ha il proprio insieme di regole e regolamenti per il programma. Il reddito consentito e i livelli di attività variano da stato a stato, quindi assicurati di scoprire dove si trova il tuo bilancio rispetto alla soglia.

Se sei single, a meno che il tuo stato non abbia un limite più alto, contanti o altri beni diversi dalla tua residenza, veicolo e altri elementi necessari in genere non possono superare $ 2.000.

Se sei sposato e il tuo coniuge è ancora in grado di vivere in modo indipendente, a partire da gennaio 2021, può mantenere il 50% (o il 100% in alcuni stati) dei tuoi beni comuni, fino a un massimo di $ 130.380. Il tuo reddito singolo o congiunto di solito non può superare il 138% di quel reddito Linea federale della povertà, Sebbene ci siano alcuni stati in cui la soglia è superiore a questo numero.

Nella quasi totalità dei casi devi anche dimostrare di essere una persona disabile attraverso un documento medico. Tuttavia, si applicano alcune eccezioni (ad esempio donne con cancro al seno o al collo dell’utero o chiunque sia affetto da tubercolosi). Devi anche essere un cittadino degli Stati Uniti o avere una carta verde e dimostrare di vivere nello stato. (Si applica un altro elenco di eccezioni a questi parametri, come le vittime della tratta di esseri umani o le persone classificate come “esigenze mediche” da Medicaid.)

Inizia il processo di spesa

Se i tuoi beni o il tuo reddito superano la soglia nel tuo stato, dovrai ridurre il tuo proprietà. Se pianifichi con almeno 5 anni di anticipo (o 30 mesi in California), puoi regalare i tuoi beni o effetti personali ai tuoi figli o ad altre parti responsabili su cui puoi contare per usarli per tuo conto.

A seconda delle leggi del tuo stato, puoi anche creare un fondo spese in determinate circostanze. Tuttavia, questa disposizione ha delle restrizioni e tutti i fondi lasciati nel trust dopo la morte non possono essere trasferiti ai parenti.

Punti chiave A partire dal 2018, molti stati hanno cambiato i loro requisiti di lavoro per i candidati Medicaid.

I candidati devono soddisfare determinate soglie di livello di reddito federali e statali per poter beneficiare di Medicaid.

Gli esperti raccomandano ai potenziali candidati di discutere l'idoneità a "spendere" le proprie risorse per ottenere Medicaid con avvocati e consulenti finanziari per l'assistenza agli anziani.

Richiedi l’assicurazione

Puoi iniziare a fare domanda per Medicaid in molti modi. Puoi andare www.medicaid.gov, www.healthcare.gov, O il sito web dell'agenzia Medicaid nel tuo stato. Se non è possibile accedere online, Medicaid dispone di un ufficio di qualificazione locale in ogni stato, dove è possibile presentare la domanda o presentare domanda per telefono.

Uno dei motivi più comuni per cui alle persone viene negata la copertura è l’incompletezza delle informazioni sulla domanda. Prima di iniziare a compilare la domanda, raccogliere i seguenti documenti da presentare:

Certificato di nascita o patente di guida (per dimostrare la tua età)

Prova di cittadinanza

Documenti di tutti i beni e redditi

La tua copia mutuo, contratti di locazione, ricevute di pagamento dell’affitto, bollette o altri documenti comprovanti il ​​tuo luogo di residenza

Cartelle cliniche per tenere traccia della tua disabilità

Informazioni su qualsiasi altra assicurazione sanitaria che potresti avere

Assicurati di verificare con il tuo stato specifico per vedere se richiedono documenti diversi o aggiuntivi, oltre ai documenti standard elencati sopra.

Requisiti di lavoro e Medicaid per il 2018 e oltre

Nel gennaio 2018, l'amministrazione Trump ha consentito agli Stati di sviluppare e attuare nuovi requisiti di ammissibilità per adulti senza figli o disabilità. Questi nuovi requisiti ora consentono agli Stati di annullare l'assicurazione Medicaid per gli adulti che non hanno figli, disabilità, lavoro o partecipazione a programmi di volontariato o legati al lavoro.

Secondo il Pew Charitable Trust, dal 2017 almeno 15 stati hanno richiesto o ottenuto il permesso per implementare i requisiti di lavoro. L'Apartisan Research and Policy Center for Budget and Policy Priorities riferisce che nel 2018, l'Arkansas, il primo stato ad attuare i nuovi requisiti, ha rimosso dall'elenco più di 18.000 beneficiari di Medicaid perché non soddisfano più le nuove linee guida.

Fatti aiutare da un esperto

Prima o durante il processo di richiesta di Medicaid, potrebbe essere necessario consultare due esperti che possono aiutarti ad aumentare le tue possibilità di ottenere la copertura. Il primo esperto è specializzato in Legge anziana E comprendi a fondo le leggi Medicaid nel tuo stato. L'altra persona è un consulente finanziario che può aiutarti a creare un trust Medicaid o altre misure di spesa che devi prendere.

Linea di fondo

Idoneo per Medicaid Non è un processo semplice e, man mano che gli stati cambiano, la registrazione diventa più facile. Prima di iniziare questo processo, ottieni tutto l’aiuto di un consulente finanziario e di un avvocato qualificato per l’assistenza agli anziani per massimizzare le tue possibilità di essere accettato.

Inoltre, preparati a pianificare in anticipo e a ridurre significativamente le dimensioni del tuo patrimonio accettabile attraverso un piano di donazioni o donazioni per raggiungere la soglia del tuo stato.

(Per ulteriori letture, vedere: Medicaid e assicurazione medica.)