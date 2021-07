Come quantificare il rischio di investimento

Sebbene la diversificazione e l’allocazione delle attività possano migliorare i rendimenti, i rischi sistemici e non sistematici sono inerenti agli investimenti.Tuttavia, con frontiere efficaci, misure e metodi statistici, tra cui Valore a rischio (VaR) E il modello di capital asset pricing (CAPM) È un modo utile per misurare il rischio. Comprendere questi strumenti può aiutare gli investitori a distinguere tra investimenti ad alto rischio e investimenti stabili.

Portafoglio moderno e frontiera efficiente

Investire nei mercati finanziari può comportare rischi significativi. Teoria del portafoglio moderna (MPT) Il rendimento massimo atteso del portafoglio che valuta i rischi di un determinato portafoglio.All’interno del quadro MPT, il portafoglio di investimento ottimale si basa su Allocazione delle risorse, Diversificazione e riequilibrio. L’allocazione degli asset e la diversificazione insieme sono strategie per dividere i portafogli di investimento tra varie classi di asset. La diversificazione ottimale implica il possesso di più strumenti che non sono correlati positivamente.

Punti chiave Gli investitori possono utilizzare modelli per aiutare a distinguere il capitale di rischio e l’investimento stabile.

La moderna teoria del portafoglio viene utilizzata per comprendere il rischio di un portafoglio di investimento rispetto al suo rendimento.

La diversificazione può ridurre il rischio e la migliore diversificazione si ottiene costruendo un portafoglio di attività non correlate.

La frontiera effettiva è un insieme di portafogli di investimento ottimizzati in termini di asset allocation e diversificazione.

Beta, deviazione standard e VaR misurano il rischio, ma in modi diversi.

Rapporto alfa e beta

Nella quantificazione del valore e del rischio, due indicatori statistici—α con Beta—Utile per gli investitori. Entrambi sono rapporti di rischio utilizzati in MPT per aiutare a determinare lo stato di rischio/rendimento dei titoli di investimento.

Alpha misura le prestazioni di un sistema portafoglio E confrontalo con un indice di riferimento (come lo Standard & Poor’s 500 Index). Prova delle prestazioni Conosciuto come Alfa. Un alfa positivo di 1 significa che la performance del portafoglio è superiore dell’1% rispetto al benchmark. Allo stesso modo, un alfa negativo indica una scarsa performance degli investimenti.

Beta misura la volatilità di un portafoglio rispetto a un indice di riferimento. La misura statistica beta viene utilizzata in CAPM, che utilizza il rischio e il rendimento delle attività di prezzo. A differenza di alfa, beta cattura i cambiamenti e le fluttuazioni dei prezzi delle attività. Beta maggiore di 1 significa maggiore volatilità e Beta minore di 1 significa che il titolo sarà più stabile.

Ad esempio, Amazon (Amazon), ad aprile 2020, il coefficiente beta è 0,4664, che rappresenta un rischio di investimento inferiore rispetto a Carnival Company (Laminato rivestito di rame), e il suo valore beta è 2,4483. Un consulente finanziario esperto o un gestore di fondi può evitare di investire in alfa e beta elevati per i clienti avversi al rischio.

Capital Asset Pricing Model

CAPM è un equilibrio La teoria si basa sulla relazione tra rischio e rendimento atteso. Questa teoria aiuta gli investitori a misurare il rischio e il rendimento atteso dell’investimento al fine di valutare correttamente le attività. In particolare, gli investitori devono essere compensati per il valore temporale della valuta e del rischio.Questo Tasso esente da rischio Utilizzato per esprimere il valore temporale dei fondi investiti in qualsiasi investimento.

In breve, il rendimento medio di un’attività dovrebbe essere linearmente correlato al suo coefficiente beta, il che significa che gli investimenti più rischiosi ricevono un premio superiore al tasso di interesse di riferimento. Seguendo il quadro rischio-rendimento, quando gli investitori si assumono rischi maggiori, il rendimento atteso (secondo il modello CAPM) sarà maggiore.

R al quadrato

Nelle statistiche, R al quadrato Rappresenta una parte significativa dell’analisi di regressione. Il coefficiente R rappresenta la correlazione tra due variabili: ai fini dell’investimento, R-squared misura la variazione esplicativa del fondo o del titolo rispetto al benchmark. Un R-quadrato alto indica che la performance del portafoglio è coerente con l’indice. I consulenti finanziari possono utilizzare una combinazione di R-squared e beta per fornire agli investitori un quadro completo delle prestazioni degli asset.

Deviazione standard

Per definizione, la deviazione standard è una statistica utilizzata per quantificare qualsiasi cambiamento nel rendimento medio di un set di dati. In termini di finanza, Deviazione standard Utilizzare il ritorno sull’investimento per misurare la volatilità dell’investimento. Questo indicatore è leggermente diverso dal beta perché confronta la volatilità con il rendimento storico del titolo, piuttosto che con un indice di riferimento. Una deviazione standard elevata indica volatilità, mentre una deviazione standard bassa è associata a asset stabili.

Rapporto di nitidezza

Uno degli strumenti più popolari nell’analisi finanziaria, Rapporto di nitidezza Misura il rendimento in eccesso atteso di un investimento in relazione alla sua volatilità.L’indice di Sharpe misura il rendimento medio per unità di incertezza rispetto al tasso privo di rischio per determinare il rendimento aggiuntivo che gli investitori possono ottenere dall’aumento dell’incertezza volatilità Detenere asset ad alto rischio. Si ritiene che un rapporto di Sharpe di 1 o superiore abbia un miglior rapporto rischio-rendimento.

Confine effettivo

Questo Confine effettivo, Questo è un portafoglio di investimento ideale, facciamo del nostro meglio per ridurre al minimo l’esposizione degli investitori a tali rischi.Il concetto introdotto da Harry Markowitz nel 1952 determinava il livello ottimale di diversificazione e asset allocation perché asset Rischio intrinseco del portafoglio di investimento.

Il confine effettivo viene da Analisi della deviazione quadratica media, Cerca di creare opzioni di investimento più efficaci.Gli investitori tipici preferiscono rendimenti attesi bassi varianzaLa frontiera efficiente è costruita utilizzando un insieme di portafogli di investimento ottimali che forniscono il più alto rendimento atteso per uno specifico livello di rischio.

Rischio e volatilità non sono la stessa cosa. La volatilità si riferisce alla velocità con cui cambia il prezzo di un investimento e il rischio è l’importo che l’investimento può perdere.

Valore a rischio

Il metodo del valore a rischio (VaR) della gestione del portafoglio è un modo semplice per misurare il rischio. Il VaR misura la perdita massima che non può essere superata ad un dato livello di confidenza. Le statistiche VaR sono calcolate in base al periodo di tempo, al livello di confidenza e all’importo della perdita predeterminato per fornire agli investitori un’analisi del caso peggiore.

Se il VaR di un investimento è del 5%, l’investitore ha una probabilità del 5% di perdere l’intero investimento in un dato mese. Il metodo VaR non è lo standard di misurazione del rischio più completo, ma per la sua semplicità è ancora uno degli standard di misurazione più diffusi nella gestione del portafoglio.

Linea di fondo

Investire nel mercato finanziario è intrinsecamente rischioso.Molte persone usano consulenti finanziari e Gestore patrimoniale Per aumentare i rendimenti e ridurre i rischi di investimento. Questi professionisti finanziari utilizzano indicatori statistici e modelli di rischio/rendimento per distinguere asset instabili da asset stabili. La moderna teoria del portafoglio utilizza cinque indicatori statistici: alfa, beta, deviazione standard, R al quadrato e rapporto di Sharpe per farlo. Allo stesso modo, i modelli di determinazione del prezzo delle attività di capitale e il valore a rischio sono ampiamente utilizzati per misurare il rischio al fine di bilanciare i rendimenti con le attività e i portafogli di investimento.