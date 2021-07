Come ridurre il grasso con un budget gonfio

Come posso ridurre il grasso da un budget gonfio?

Nel pugilato, ogni pugile ha un peso di combattimento ideale, un peso che fornisce il miglior equilibrio tra velocità e potenza. Se il pugile è troppo pesante, perderà velocità. Se sono troppo leggeri, perderanno potenza. Trovare questo peso ideale e mantenerlo è la sfida principale affrontata dalla maggior parte dei pugili e dai loro allenatori.Si scopre che gli investitori devono raggiungere lo stesso tipo di equilibrio nelle loro finanze, specialmente quando investono bilancio.

Ad esempio, se ti accorgi di non raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con la rapidità prevista, potrebbe essere necessario ridurre trascorrereD’altra parte, se il tuo budget è troppo impegnativo, potresti perdere la motivazione a seguirlo.

modo chiave Un budget gonfio può significare che spendi troppo, anche per gli elementi necessari.

Se mantieni basso il tuo debito familiare, dovresti essere in grado di risparmiare un po’ di soldi ogni mese.

Ridurre il budget a zero potrebbe non essere una buona idea, soprattutto se non hai risparmi di emergenza.

Tagliare il tuo budget gonfio può aiutarti a mantenere un budget equilibrato.

Potrebbero esserci modi per ridurre il budget, come fare i lavori domestici e in giardino e scegliere di ridurre al minimo i beni di lusso.

Capire il budget gonfio

Un budget gonfiato significa che non stai gestendo i tuoi fondi o non raggiungi i tuoi obiettivi finanziari a lungo e breve termine. Quando paghi le bollette e depositi denaro in risparmi invece di spendere troppo, vuoi assicurarti che il tuo budget sia equilibrato per rimanere all’interno del suo quadro. È importante ridurre al minimo le esigenze della tua famiglia e valutare quanto spendi per oggetti non necessari.

Spesa necessaria: calorie buone e cattive

Quando fai un budget, le spese sono necessarie.Dovresti prestare attenzione alla qualità dei costi che stai sostenendo, in quanti modi questo farà una grande differenza Reddito disponibile E alla fine ti salva.

Il problema con le spese necessarie è che le persone sentono di poter fare di tutto quando acquistano ciò di cui hanno bisogno.voi bisogno Una casa.Casa bisogno Mobilia.auto bisogno cera. Ma queste spese “necessarie” diventeranno presto inutilmente costose. Hai bisogno di un posto dove vivere, ma se il tuo mutuo assorbe il 50% del tuo reddito mensile, questo è sicuramente un problema e può causare inflazione di bilancio.

Lo stesso vale per le auto nuove. Potresti aver bisogno di qualcosa da ritirare e riconsegnare, ma acquistare una nuova auto con tutte le opzioni è un modo sicuro per ridurre il reddito disponibile e la capacità di risparmio.

Se acquisti la casa più grande, puoi permettertelo, noleggiare un’auto nuova di zecca e stringere il budget in modo che le tue spese mensili azzerino il tuo saldo mensile e potresti aver bisogno solo di qualcosa come uno scaldabagno malfunzionante. La piccola cosa ha rotto la banca. Poi è uscita la carta di credito e la pendenza è diventata molto scivolosa.

7 modi per ridurre le spese

Spesa non necessaria: calorie vuote

Necessario e Spese inutili A volte è difficile separarsi. Come abbiamo visto sopra, in ogni spesa necessaria, c’è una fascia di costo ragionevole che puoi superare.Comunque ce ne sono tanti Comune Spese più lussuose del necessario.

Che lo sappiamo o no, viviamo in un’epoca d’oro dei beni di lusso, il che non è una cosa negativa, ma possono sommarsi e costarti. Un’area in cui i beni di lusso spesso influenzano surrettiziamente il tuo budget mensile è attraverso i servizi che ricevi.

Se altri stanno falciando il tuo prato e pulendo la tua casa, la tua vita potrebbe superare il tuo budget ideale. Anche se è bene che altri falcino e lavino i piatti di tanto in tanto, l’uso regolare di tali servizi ridurrà sicuramente il tuo reddito disponibile. In definitiva, i soldi che ti rimangono dalle spese sono i soldi che puoi investire.

I soldi che porti a casa per pagare questi lussi sono stati guadagnati e tassati.Quando lo spendi in lussi banali, allunghi il tempo che hai per continuare a lavorare Finanzia la tua pensione— Vale la pena fare gli straordinari il giorno del tuo 65esimo compleanno per passare l’aspirapolvere sul tappeto? Spendi i tuoi soldi in oggetti non necessari e potrai vivere senza vita.Questo è un modo affidabile per mettere da parte il tuo piano di risparmio.

Potresti scoprire che risparmiare denaro in anticipo per i beni di lusso può motivarti a pianificare in modo più efficiente e impedirti di spendere troppo.

Spendi con cautela: la migliore difesa è un buon attacco

È nella natura umana volere certi beni di lusso. Il nostro obiettivo è non lasciare che questi beni di lusso sfuggano al controllo. Ciò significa più che semplici scappatoie per i finanziamenti di manutenzione elevata, come seconde case, moto d’epoca e barche usate raramente. Tuttavia, include anche articoli più piccoli come pacchetti premium via cavo o costose connessioni Internet.

Ad esempio, supponiamo che Internet invii e-mail e tenga traccia dei prezzi delle azioni. A seconda della larghezza di banda che paghi per ogni mese, puoi ottenere diverse connessioni Internet con velocità e tariffe diverse. Per le persone che desiderano inviare e-mail e navigare, la connessione più economica di solito fornisce una larghezza di banda sufficiente. Queste persone finiscono per provare una connessione più veloce, quindi effettuare l’accesso e possono persino trascorrere più tempo su Internet di quanto pianificato o voluto dimostrare l’acquisto.

Il pacchetto TV via cavo funziona allo stesso modo: le persone iniziano a cercare un canale sul golf e lanciano un piano platino. Lo stesso vale per la maggior parte dei telefoni cellulari, fotocamere, computer e altri prodotti elettronici.

Se vuoi distinguerti, prendi l’iniziativa quando devi assolutamente acquistare prodotti di lusso. Prima di entrare nel negozio, limita ciò che vuoi acquistare. Determina ciò di cui hai bisogno, quindi decidi quanto puoi permetterti, pur mantenendo il tuo budget. Se possibile, imposta il budget in modo che il risparmio di denaro per i beni di lusso sia parte di esso, piuttosto che addebitare i beni di lusso con una carta di credito e quindi dover modificare il budget per pagare il debito.

Quando stai pensando di acquistare una casa o un’auto, assicurati di lasciare spazio nel tuo budget per le emergenze, altrimenti potresti essere indebitato o, peggio, potresti darli alla banca.

Budget migliore: il sangue e il sudore in palestra possono farti risparmiare preoccupazioni

Il lavoro su strada, l’allenamento e il duro lavoro che il pugile ha vissuto nei mesi prima della partita hanno determinato il suo successo sul ring. Allo stesso modo, più lavori sul budget, più facile sarà gestire le tue finanze. Ci sono sacrifici. Alcuni di questi sono abbastanza piccoli da rallentare la connessione di qualche byte, o farti bere il caffè al mattino invece di comprare il caffè dal negozio mentre vai al lavoro. Alcuni sono grandi, come rinunciare a una baita in montagna o a un’auto nuova in favore di un’auto usata.

In un incontro di boxe, puoi scegliere di sudare in palestra o essere atterrato davanti a tutti quando è importante. Nessuno utilizzerà la tua situazione finanziaria per monitorare la tua formazione, ma potresti essere eliminato a causa di una spesa eccessiva. È meglio fare il duro lavoro di preventivare e tagliare le spese alle tue condizioni, non quando i creditori ti torcono le braccia.

Domande frequenti sui budget gonfiati

Cosa dovrei tagliare dal budget?

In un budget gonfiato, la prima cosa da ridurre sono tutti gli articoli di lusso che non sono necessari nella vita, come abbonamenti online e abbonamenti a riviste, servizi a casa che puoi fare da solo, cenare fuori e altre attività di intrattenimento. Puoi trovare diversi modi per divertirti senza sprecare soldi.

Quali errori comuni fanno le persone quando fanno i budget?

Quando le persone fanno un bilancio per la prima volta, si verificano molti errori comuni. Essere troppo ambiziosi riguardo a budget irrealistici è uno di questi: non c’è alcun incentivo a monitorare il budget, né ogni spesa. È importante controllare e modificare il budget ogni mese per trovare modi per migliorare. Per molti versi, il bilancio è un documento vivo.

Cosa significa perdita di grasso?

In termini di finanza, Tagliare il grasso Ciò significa rimuovere gli elementi irrilevanti dal budget.

Quali sono alcuni possibili effetti collaterali del fallimento del budget?

Se non riesci a pianificare il budget, potresti ritrovarti a utilizzare la tua carta di credito più frequentemente e finire indebitato. Il mancato rispetto del budget può anche significare che non hai abbastanza soldi per pagare bollette importanti, come le rate del mutuo o dell’auto, e può influire sulla tua capacità di risparmiare denaro per le emergenze.

Quali sono alcune spese inutili?

Le spese inutili possono variare da persona a persona. Alcune spese generali e spesso inutili possono essere mangiare fuori o ordinare cibo da asporto invece di cucinare a casa, comprare vestiti, gioielli o accessori firmati o di fascia alta. Assumere un addetto alle pulizie o qualcun altro per falciare l’erba potrebbe non essere una spesa necessaria. Anche l’acquisto di prodotti elettronici costosi come gli ultimi modelli di smartphone o computer può essere una spesa non necessaria.