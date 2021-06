Come risparmiare per un matrimonio

Ci sono innumerevoli costi per sposarsi, alcuni dei quali imprevisti: devi scegliere un luogo, un catering, un fiorista, una band o un DJ, per non parlare dell’abbigliamento da sposa. Questo è il motivo per cui è così importante fare un piano di risparmio per loro, in modo che tutte quelle spese per legare il nodo non creino problemi finanziari a te (o alla tua famiglia) nei prossimi anni.

Queste strategie possono aiutarti a mettere da parte abbastanza soldi per soddisfare le tue esigenze.

Punti chiave Il costo medio di un matrimonio varia a seconda di dove vivi e del tipo di matrimonio che pianifichi.

La stragrande maggioranza delle coppie ha un budget troppo basso per il matrimonio, ma il risultato va oltre i loro piani.

Lo shopping comparativo è uno dei modi migliori per risparmiare sulle spese di matrimonio.

Il conto di risparmio del matrimonio dovrebbe essere liquido e facilmente pagabile quando sorgono le spese del matrimonio.

Quanto costa il matrimonio?

L’importo che spenderai per il matrimonio può variare notevolmente, a seconda di quanto grande (o piccolo) decidi di andare. Il confronto di alcuni numeri delle spese di matrimonio medie può aiutarti a capire le spese potenziali.

Ad esempio, secondo WeddingWire.com, il costo medio del matrimonio nel 2019 è di $ 38.700, la maggior parte dei quali ($ 29.200) è legata a cerimonie e ricevimenti.

A causa del COVID-19, i costi del matrimonio sono diminuiti drasticamente nel 2020, scendendo a una media di 19.000 dollari USA, ma nel 2021 sono tornati alle cifre pre-pandemia.

Le spese di matrimonio medie includono anche l’officiante, torte e dolci nuziali, fedi nuziali e di fidanzamento, cancelleria, abiti da sposa, fedi a noleggio, catering e fiori.

The Knot ha ridotto un po’ il normale costo medio di un matrimonio, a $ 33.900 nel 2019. Questa cifra include gli anelli di fidanzamento e le fedi nuziali, nonché le spese più importanti relative alla pianificazione del matrimonio, tra cui la prenotazione di un luogo per il ricevimento, l’assunzione di un fotografo, il pagamento del wedding planner, l’acquisto del vestito della sposa e dello sposo e il pagamento della cena prove. , E pagare la quota del presentatore. Tuttavia, non include la luna di miele.Per questo, hai bisogno bilancio Altri 5.000 dollari in media.

Posizione, posizione, posizione

Indubbiamente, quanta influenza ha sul tuo matrimonio la posizione della tua decisione di matrimonio Il matrimonio costeràIn media, le coppie spendono di più per sposarsi a New York City. Un matrimonio a Manhattan può costare $ 88.176 (rispetto al costo complessivo di un matrimonio nello Stato di New York di $ 51.922). Al contrario, i matrimoni in Mississippi costano di meno. Il costo medio per organizzare un matrimonio a Magnolia è di $ 12.769.

Se decidi di celebrare il tuo matrimonio in un luogo più esotico o, almeno, un po’ più lontano da casa, puoi effettivamente uscire presto dal gioco. Secondo Brides.com, il costo medio di un matrimonio internazionale si aggira intorno ai 35.000 dollari, che sembra essere un vero affare rispetto al costo medio complessivo di un matrimonio. Se inviti meno ospiti e impacchetta il matrimonio e la luna di miele nello stesso luogo, il costo di pianificazione del matrimonio di destinazione potrebbe essere inferiore. (D’altra parte, di solito spendono più degli ospiti che vanno a un matrimonio locale, il che può anche ridurre l’elenco dei partecipanti.)

importante Se stai pensando di ospitare un matrimonio internazionale, presta attenzione alla sede e alle politiche di cancellazione e rimborso del fornitore. Inoltre, presta attenzione alle politiche di cancellazione e rimborso della tua carta di credito, compagnie aeree e hotel in caso di disastri naturali o pandemie globali che richiedono di riprogrammare il tuo piano.

Come risparmiare per un matrimonio

Idealmente, più tempo risparmi e pianifichi per il matrimonio, meglio è. “Se possibile, idealmente le coppie dovrebbero iniziare le trattative sul budget del matrimonio prima di fidanzarsi”, ha detto Kirsten Cowles, una wedding planner di destinazione in Costa Rica. “Se sono d’accordo sulla dimensione, il tipo e il budget complessivo del matrimonio prima di iniziare a pianificare, farlo può ridurre i futuri disaccordi”.

Questa potrebbe essere una teoria, ma Cowles ha sottolineato che è più realistico per le coppie iniziare a parlare dei costi di pianificazione del matrimonio una volta fidanzati. Se hai recentemente accettato (o fatto) una proposta di matrimonio, concediti qualche giorno per goderti il ​​momento emozionante, quindi prendi provvedimenti per mettere in atto il tuo piano di risparmio per il matrimonio.

Calcola il budget del matrimonio

Un budget può aiutarti solo se è realistico e fattibile. Secondo i dati di WeddingWire, il 74% delle coppie ha finito per superare il proprio budget e più della metà (54%) ha aumentato il proprio budget durante il processo di pianificazione. In media, la coppia ha ridotto il budget del matrimonio del 45%.

Cowles ha detto che il budget corretto deve prima discutere che tipo di matrimonio si desidera. “Le coppie devono prima sedersi e considerare la visione generale del loro matrimonio”, ha detto. “Vogliono organizzare una festa elegante nella sala da ballo? Quali attività per il tempo libero ci sono nel cortile dei membri della famiglia? Matrimoni di destinazione? In combinazione con la visione del matrimonio, devono fare uno schizzo approssimativo basato sulle persone a cui sono interessati la partecipazione. Lista degli invitati, perché questo influirà direttamente sul budget.”

Inutile dire che è molto più economico invitare 20 o 30 dei tuoi familiari e amici più stretti a un matrimonio in giardino piuttosto che invitare centinaia di ospiti a un matrimonio. Cowles ha detto che quando elenchi i tuoi ospiti, dovresti dividere le persone in tre categorie: familiari stretti e migliori amici, buoni amici e famiglie allargate e colleghi o conoscenti.

Da lì puoi lavorare sodo per ottenere una cifra pro capite come base per il tuo budget. Questo è il posto importante, incluso un elenco dettagliato di ogni costo che ti aspetti di pagare per il matrimonio. “Il costo di tutte le piccole cose è spesso trascurato”, ha detto l’allenatore del matrimonio Hayley Devlin“Gli oggetti grandi come anelli, pasti e vestiti sono facili da pianificare perché sono molto ovvi, ma piccoli oggetti come decorazioni, regali di nozze e oggetti di scena possono aumentare significativamente il budget”.

Imposta priorità

Quando sommi i costi, tu e la tua fidanzata potreste dover dare la priorità. Fai una lista delle spese, includendo tutto quello che vuoi spendere, anche se sembra banale. Poi torna alla lista e separa le cose che sono necessarie da quelle che puoi eliminare senza creare ostacoli nei giorni importanti.

Se non riesci a trovare il giusto equilibrio nel tuo budget, considera se puoi risparmiare un po’ di soldi con il fai da te. Ad esempio, puoi risparmiare denaro facendo regali di nozze o centrotavola invece di acquistarli. Oppure, invece di portare gli ospiti in ristoranti costosi, puoi risparmiare sulle spese della cena di prova tenendo un barbecue o una riunione nel cortile.

Fare le cose da soli può farti risparmiare denaro, ma considera quanto potresti spendere per i materiali e l’investimento di tempo richiesto per determinare se ha senso.

Suddividi il budget in obiettivi di risparmio target

Una volta determinata la cifra complessiva del budget, il passaggio successivo consiste nel determinare quanto è necessario risparmiare ogni mese o settimana per raggiungere il proprio obiettivo. “Una buona formula per determinare il budget è la seguente: il numero di mesi prima del matrimonio x risparmi mensili effettivi + donazioni e risparmi esistenti = budget totale del matrimonio”, ha affermato Devlin.

Quando guardi i numeri complessivi del budget, considera quanto tempo hai da risparmiare per il matrimonio e valuta se puoi ottenere un aiuto finanziario da amici o familiari per pianificare il matrimonio. Ad esempio, se il tuo budget complessivo è di $ 30.000 e mancano ancora 10 mesi alla pianificazione del matrimonio, supponendo che tu non abbia messo da parte nulla per il matrimonio, devi risparmiare $ 3.000 al mese per raggiungere il tuo obiettivo. Tuttavia, se i tuoi genitori preparano un regalo di 10.000 USD prima del matrimonio, l’importo di cui hai bisogno al mese sarà ridotto a 2.000 USD.

Quando si calcola il numero di contributi di risparmio mensili o settimanali, chiedersi se questo è realistico. Se non riesci a raggiungere questa cifra di risparmio continuamente, allora hai due opzioni: ridurre le dimensioni del matrimonio per ridurre i costi (e l’importo che devi risparmiare) o considerare di posticipare il matrimonio in modo da avere più tempo per risparmiare. La seconda opzione potrebbe non essere l’ideale, ma se non vuoi prendere nulla dalla visione generale del matrimonio, potrebbe essere una scelta migliore.

Metti i risparmi del tuo matrimonio nel posto giusto

Prima di iniziare a fare donazioni regolari sul tuo account di matrimonio, decidi dove salvarlo. Ci sono tre opzioni di base: un conto corrente separato, un conto di risparmio o un conto del mercato monetario.

Devlin consiglia di creare un account di ispezione congiunto per l’accessibilità. Puoi fare una donazione sul conto, utilizzare una carta di debito o scrivere un assegno da spendere. tuttavia, A meno che tu non stia utilizzando un conto corrente che paga interessi, Non otterrai alcun reddito dal denaro che aggiungi.

Un tipo Conto di risparmio ad alto rendimento o Conto del mercato monetario Possono essere forniti interessi attivi, ma la loro accessibilità è limitata. Puoi prelevare fondi da uno di questi conti solo sei volte al mese senza incorrere in multe. Ancora più importante, a meno che il matrimonio non avvenga qualche anno dopo, è probabile che l’interesse che ottieni dal tuo account sia insignificante. A seconda di quanto spesso prevedi di pagare per il matrimonio, potresti prendere in considerazione l’utilizzo sia di un conto di risparmio ad alto rendimento che di un conto corrente congiunto per pagare le spese.

Un’opzione per saltare i risparmi del matrimonio è Certificato di Deposito (CD) account. Un CD è un deposito fisso, il che significa che non puoi prelevare i tuoi risparmi prima della scadenza del CD senza incorrere in una penale.

mancia Sia che tu scelga il controllo, il risparmio o entrambi, presta attenzione alle spese di manutenzione mensili, ai requisiti di saldo minimo e ai tassi di interesse che puoi ottenere per assicurarti che l’account che scegli non ti permetta di spendere soldi.

Negozio di confronto

Oltre l’80% delle coppie ha stabilito un budget approssimativo per le spese del matrimonio senza condurre in anticipo alcuna ricerca sulle spese specifiche del matrimonio. Prima di scegliere un fornitore, puoi dedicare del tempo a ottenere più preventivi per ogni costo in elenco, evitando così potenziali sovrapprezzi.

Quando ricevi preventivi dai fornitori, non limitarti a crederci, ad esempio Kyle Winkfield, Presidente di Finley Alexander Wealth Management. “Ricevi sempre ogni offerta per iscritto”, ha detto Winkfield. “Inoltre, assicurati che il fornitore fissi una scadenza entro la quale puoi accettare l’offerta. Il prezzo di oggi non significa che rimarrà lo stesso tra sei mesi, un anno o due anni, a meno che non ci sia un contratto e un deposito in posto.”

Bloccare i costi attraverso depositi e contratti firmati significa che i fornitori non possono aumentare i prezzi senza preavviso, a meno che la specifica formulazione del contratto non lo consenta. Assicurati di leggere la stampa fine prima di firmare e considera di concederti un buffer di risparmio per compensare potenziali carenze. “Incoraggio sempre una coppia sposata ad aumentare il proprio budget del 20% per le spese accessorie che non hanno considerato”, ha detto Winkfield.

Cogli l’opportunità di trovare offerte per matrimoni

Winkfield ha detto che il periodo dell’anno che hai impostato per il tuo matrimonio influenzerà anche il tuo budget e dovrebbe essere considerato. In generale, la stagione dei matrimoni dura dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno (giugno e settembre sono i mesi di punta), quindi potrebbe essere più conveniente posticiparlo fino a metà inverno, poiché i fornitori potrebbero ridurre i prezzi a causa della ridotta domanda.

Per i matrimoni di destinazione, considera di pianificare il tuo viaggio in bassa stagione o nella stagione normale, poiché i biglietti aerei e le tariffe di viaggio in hotel di solito diminuiscono in questo momento. Una volta stabilito il tempo, cerca di pianificare il più possibile le spese del tuo matrimonio in base ai saldi stagionali.

potresti trovare Offerta fedi nuziali Ad esempio, a marzo o alla fine dell’estate e gennaio è considerato un acquisto Vendita di abiti da sposa. Ricorda: se acquisti offerte speciali relative al matrimonio, assicurati di conoscere la politica di restituzione del negozio. Risparmi del 20%, 30% o più sono ottimi, ma se hai bisogno di sostituire l’articolo con qualcos’altro, potresti essere sfortunato se il rivenditore non consente rimborsi per le offerte speciali. (Scrivilo anche tu.)

Linea di fondo

Sebbene il matrimonio sia un momento importante da celebrare, è il matrimonio che dura, non il giorno del matrimonio. Iniziare una nuova vita insieme su una solida base finanziaria è più importante che avere un certo numero di ospiti o un determinato tipo di fiori. Pianifica attentamente il tuo budget e lavora insieme per risparmiare denaro per il tuo matrimonio in modo da non indebitarti, il che aiuta a promuovere un evento che sarà sempre felice.