Come Rupert Murdoch è diventato un magnate dei media

Dopo la morte di suo padre nel 1952, il ventiduenne Rupert Murdoch ereditò una serie di giornali australiani. Acquisizione, Murdoch ha accumulato un portafoglio di giornali del valore di oltre 50 milioni di dollari USA.

Oggi Murdoch è una delle figure più influenti nel settore dei media e i suoi interessi commerciali includono la trasmissione televisiva e i contenuti di intrattenimento, nonché l’editoria di giornali e libri. I due imperi che ha costruito negli ultimi sei anni: News Corporation (Servizio Meteorologico Nazionale) E Volpe (Volpe)——Dispone di risorse multimediali complete operanti in cinque continenti, tra cui giornale di Wall Street, Fox News, HarperCollins e New York Post.

Secondo l’elenco di Forbes 2020 degli americani più ricchi, Rupert Murdoch e la sua famiglia si sono classificati al 28° posto, secondo le stime patrimonio netto 17,1 miliardi di dollari USA. Ecco come Murdoch ha trasformato una piccola azienda di giornali a conduzione familiare in due media indipendenti del valore di miliardi di dollari Gruppo aziendale.

Punti chiave Rupert Murdoch, un cittadino naturalizzato dell’Australia e degli Stati Uniti, iniziò a costruire il proprio impero mediatico dopo aver ereditato la società di giornali di famiglia nel 1952.

Murdoch è stato elogiato per aver creato il tabloid moderno, incoraggiando il suo giornale a pubblicare storie di interesse umano incentrate su polemiche, crimini e scandali.

L’impero mediatico di Murdoch include Fox News, Fox Sports, Fox Networks, giornale di Wall Street, e Harper Collins.

Nel marzo 2019, Murdoch ha venduto la maggior parte delle risorse di intrattenimento della 21st Century Fox alla Disney per 71,3 miliardi di dollari.

Eredita una società di giornali

di Murdoch La strada per il successo imprenditoriale È stato esposto ai dettagli del giornalismo quando era molto giovane.Nel libro di Jerome Tuccille Rupert Murdoch: il fondatore di un impero mediatico globaleMurdoch ha spiegato: “Sono cresciuto in case editrici e giornali. Penso di essere molto entusiasta di questo. Ho visto quel tipo di vita da vicino. Dopo aver avuto dieci o dodici anni, non ci ho mai pensato davvero. Altre persone .”

Suo padre, Sir Keith Murdoch, prese il controllo della News Corporation of Australia nel 1949, che allora era conosciuta come News Limited. L’azienda è stata originariamente fondata da James Edward Davidson nel 1923 e ha pubblicato alcuni giornali popolari in Australia.

Poco dopo essersi laureato all’Università di Oxford nel Regno Unito, Rupert Murdoch ereditò l’azienda dopo la morte improvvisa del padre.Prima di tornare in Australia, era in Giornaliero espresso a Londra.Lì ha avuto una migliore comprensione di Intera operazione Un quotidiano ordinario. Murdoch è diventato l’amministratore delegato di News Corporation Australia all’età di 22 anni.

Controversia di vendita

Murdoch ha presto riformato il giornale che ha rilevato.Un tempo conosciuto come l’inventore del “modern tabloid” economista, Il suo giornale iniziò a prestare attenzione a titoli più avvincenti, concentrandosi principalmente su Scandalo e polemicheQuesto nuovo metodo di giornalismo portò a un’impennata nella circolazione dei suoi giornali.

Espansione attraverso acquisizioni globali

A seguito di molteplici acquisizioni, le partecipazioni in giornali di Murdoch sono cresciute nel tempo. Nel 1956, ha comprato Orari della domenica, Un giornale pubblicato nell’Australia occidentale. Quattro anni dopo, acquistò un quotidiano fallito a Sydney chiamato SpecchioSotto la direzione di Murdoch, il giornale è diventato il quotidiano pomeridiano con la maggiore diffusione nella regione. Murdoch ha fondato il primo quotidiano nazionale australiano all’età di 34 anni. australiano.

Murdoch iniziò ad espandere i suoi interessi commerciali al di fuori dell’Australia nel 1968.Si è trasferito nel Regno Unito e ha acquistato diversi giornali scandalistici, tra cui Notizie dal mondo insieme a soleNel 1973 si trasferì negli Stati Uniti e di nuovo comandò Serie di acquisizioniIl suo primo acquisto è stato San Antonio Notizie,Seguito da Stella Nel 1974.Più tardi nella sua carriera, ha comprato New York Rivista Chicago Sun Times, insieme a Londra Times, Fondata nel 1785.

La casa editrice di libri Harper & Row è entrata a far parte della famiglia News Corporation nel 1987. Alcuni anni dopo, News Corporation ha acquisito Collins, un altro editore di libri. I due editori successivamente si sono fusi e hanno formato HarperCollins.

Murdoch ha fatto il suo più grande acquisto al momento dell’acquisto giornale di Wall Street società madre, Dow JonesÈ stato venduto per 6 miliardi di dollari nel 2007, ponendo fine a un secolo di proprietà della ricca famiglia Bancroft. Sotto la guida di Murdoch, Rivista Non più focalizzato sul business, ora è più simile a una pubblicazione di interesse pubblico.

Una delle prime importanti acquisizioni di Murdoch negli Stati Uniti è stata l’acquisizione di New York PostL’ha comprato nel 1976 e poi lo ha venduto per profitto nel 1988; ha riacquistato l’incarico nel 1993 e da allora lo ha posseduto.

televisione

Nel 1981, Marc Rich e Marvin Davis hanno acquisito la 20th Century FOX Film Corporation. Rich è stato accusato di più di 60 accuse penali, che vanno dall’evasione fiscale e frode telefonica al commercio con l’Iran. Embargo petroliferoDi conseguenza, è fuggito dagli Stati Uniti come fuggitivo. Murdoch ha colto questa opportunità e ha acquisito le azioni di Rich nella società per $ 250 milioni nel 1984. In seguito, ha acquistato l’interesse rimanente di Davis in FOX per $ 325 milioni. Murdoch ha anche acquisito una serie di stazioni televisive indipendenti. Queste società in seguito formarono la Fox Broadcasting Company. Fox è anche responsabile di alcuni canali via cavo, inclusi FX e FXX.

Nel 1988, Murdoch annunciò che aveva in programma di lanciare una rete televisiva nel Regno Unito. Questi piani sono diventati realtà quando Sky News è andato in onda il 5 febbraio 1988. Fino al 1997, Sky News era l’unica stazione radio di notizie 24 ore su 24 nel Regno Unito.Dalla sua fondazione, l’azienda ha bruciato molti soldi, la maggior parte dei quali sono Finanziamento del debito Da più banche. Al fine di mitigare le perdite della società, Murdoch ha accettato nel novembre 1990 di fondere Sky News con la British Satellite Broadcasting Corporation per formare BSkyB. BSkyB, ora Sky UK Limited, è diventata la più grande società di TV in abbonamento digitale nel Regno Unito.

Più o meno nello stesso periodo della fusione con Sky, ha acquistato una società televisiva di Hong Kong chiamata STAR TV per 1 miliardo di dollari. La stazione radio è seguita da oltre 320 milioni di persone in Asia.

Linea di fondo

Rupert Murdoch è un campione dei pesi massimi nella stampa e nei media. Costruisce principalmente il suo impero attraverso una serie di acquisizioni strategiche in tutto il mondo. Come figlio di un boss dei media di successo e rispettato, Murdoch sapeva fin dalla tenera età che avrebbe seguito le orme di suo padre.

Ha trascorso la maggior parte della sua vita Espansione e diversificazione Ha ereditato gli interessi commerciali della società di giornali. Per decenni, Murdoch ha utilizzato il suo gruppo aziendale News Corporation per acquisire molti marchi mediatici di fama internazionale. Ha ottenuto un grande successo nell’acquisizione di società di notizie fallite e nel ribaltare le cose. Murdoch ha anche fondato da zero il gigante televisivo 21st Century Fox ed è stato responsabile della creazione di Fox News Channel, la rete di notizie via cavo dominante negli Stati Uniti.

Nel marzo 2019, l’impero di Murdoch è diventato più piccolo. La Walt Disney Company (DIS) Annunciando di aver completato con successo il suo unire Il valore dell’accordo con la 21st Century Fox è di 71,3 miliardi di dollari.Disney ha acquisito le vaste risorse di intrattenimento di Fox, inclusi gli studi cinematografici e televisivi di Fox, le cineteche, come ad esempio Avatar insieme a X-Men, E una serie di opere televisive popolari, come I Simpson insieme a famiglia modernaDisney ha anche acquisito la rete di Fox, incluso National Geographic, e ha acquisito una partecipazione di controllo nel servizio di streaming Hulu. Dopo la fusione, è stata costituita una nuova società, Fox Corp, composta da asset non inclusi nell’acquisizione della Disney: Fox News, Fox Network, Fox Sports e Fox Television.