Al fine di costruire un risparmio previdenziale, 401(k) piano di risparmio È diventato uno dei migliori affari.Il tradizionale 401(k) ti consente di risparmiare dollari al lordo delle tasse direttamente dal tuo stipendio per costruirti una vita da pensionato Nido d’uovo. Questo Ross 401 (k) È stato aggiunto a molti piani di lavoro; ti consente di accumulare risparmi, che possono essere prelevati esentasse in pensione a patto di soddisfare determinati prerequisiti. Molti datori di lavoro forniscono contributi corrispondenti ai piani dei dipendenti, rendendoli un affare migliore.alcunialcuni

Sono disponibili molti calcolatori di risparmio 401(k) e tutti mostrano come il saldo del tuo conto pensionistico può crescere nel tempo. Anche un modesto livello di risparmio che può crescere in un periodo di più anni può trasformarsi in una notevole quantità di denaro.

Punti chiave I piani tradizionali e Roth 401(k) ti consentono di risparmiare per la pensione direttamente dal tuo stipendio.

Nel corso degli anni, anche modesti risparmi per la pensione possono trasformarsi in grandi quantità di denaro.

Il piano Roth 401 (k) ti consente di accumulare risparmi e, se soddisfi una serie di requisiti, puoi ritirare questi risparmi esentasse in pensione.

Molti datori di lavoro forniscono contributi corrispondenti ai piani dei dipendenti.

Vantaggi del risparmio composto

Uno dei maggiori vantaggi di un piano di risparmio a lungo termine è la crescita composta del reddito.Questo vantaggio complesso La crescita è il rendimento dei risparmi che possono essere reinvestiti sul conto e iniziare a generare i propri rendimenti. In un periodo di anni, il reddito composto di un conto di risparmio può effettivamente essere maggiore dei contributi che aggiungi al conto.

Nel tempo, questo potenziale aumento esponenziale del reddito fa crescere più velocemente i tuoi risparmi per la pensione.

I vantaggi di iniziare presto

Uno dei più grandi beni di qualsiasi investitore è il tempo. Più a lungo cresce il saldo del tuo conto, maggiori sono le tue possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi di risparmio. Naturalmente, l’importo che risparmi è importante rispetto a quanto hai alla fine, ma quando inizi a risparmiare potrebbe essere ancora più importante.

Di seguito sono riportati due diversi investitori. L’investitore A risparmia $ 5.000 all’anno tra i 25 ei 35 anni e poi smette del tutto di risparmiare. L’investitore B risparmia $ 5.000 all’anno di età compresa tra 35 e 65 anni. I risparmi dell’investitore B sono tre volte quelli dell’investitore A.

Tuttavia, l’investitore A avrà un saldo maggiore a 65. Il motivo per cui l’investitore A è in testa è l’effetto dei rendimenti composti nel tempo. L’investitore A concede al suo conto altri 10 anni di tempo di crescita e il rendimento composto sperimentato dal conto supera effettivamente qualsiasi contributo derivante da un tempo di crescita più breve in futuro. Inizia il prima possibile per offrirti la migliore opportunità di risparmio per una pensione sicura.

Oppure considera questo esempio Peter J. Creedon CFP®, ChFC®, CLU®, CEO di Crystal Brook Advisors, New York City, New York:

Un venticinquenne con un investimento annuo di 5.000 dollari e un rendimento medio annuo dell’8% per 43 anni dovrebbe avere circa 1,65 milioni di dollari. Se inizi a risparmiare dopo 10 anni e investi $ 5.000 all’anno, con un tasso di rendimento medio annuo dell’8%, il risultato dopo 33 anni è di circa $ 729.750.Non magico, solo

Valore temporale del denaroIl 35enne deve investire circa 11.290 dollari all’anno per raggiungere lo stesso importo del 25enne allo stesso tempo e livello medio.

Come un piano di risparmio ventennale genera risparmi a sei cifre

Dati 20 anni limite di tempo, Di quanto può crescere il saldo 401(k)? Dipende dallo scenario. Supponi di iniziare con zero risparmi per la pensione 401 (k) e di avere uno stipendio annuo di $ 50.000. Puoi risparmiare l’8% del tuo stipendio e ottenere il 3% di contributi integrativi dal tuo datore di lavoro. Avrai anche un aumento di stipendio annuo del 2% e potrai guadagnare il 7% Tasso di rendimento medio annuo A proposito di risparmio. Puoi modificare questi input in base alla tua situazione attuale, inclusa la modifica del livello del tasso di interesse.

Entro la fine del periodo di 20 anni, avrai stabilito un saldo 401 (k) di $ 263.697. Una leggera modifica di alcuni input può provare l’enorme impatto di piccoli cambiamenti. Se inizi con un saldo di soli $ 5.000 invece di $ 0, il saldo del tuo account aumenterà fino a $ 283.891. Se depositi il ​​10% del tuo stipendio invece dell’8%, il saldo del tuo conto diventa $ 329.621. Estendendo il lasso di tempo da 20 anni a 30 anni, il saldo è aumentato a 651.306 USD.

Nel 2020 e nel 2021, puoi depositare fino a $ 19.500 sul tuo conto pensionistico 401 (k) e, se hai più di 50 anni, puoi contribuire con ulteriori $ 6.500.alcunialcuni

“Le risorse più grandi che possiamo usare per aumentare la nostra vita da pensionato sono gli interessi composti e il tempo. Considera sempre 72 Regola, Questo è il valore temporale del denaro e quanto tempo impiega 1 dollaro per raddoppiare a 2 dollari.In teoria, se ottieni un tasso di rendimento del 6% (anche se non sarà costante), ci vorranno 12 anni prima che i tuoi fondi raddoppino”, ha affermato Carlos Dias Jr., che è Tian Fortune Co., Ltd. A Lake Mary, in Florida.

Linea di fondo

Nella maggior parte dei casi, anche risparmi modesti aumenteranno in modo significativo nel tempo. Nell’esempio sopra, dovresti aver contribuito con circa $ 97.000 al 401 (k), ma l’account è cresciuto fino a più di $ 263.000.

“È fondamentale sfruttare al meglio il tuo 401(k) in modo da poter ottenere una corrispondenza del datore di lavoro. In media, ottenere una corrispondenza completa del datore di lavoro può aumentare il tasso di risparmio complessivo dei dipendenti di quasi il 40%, il che è considerevole”, il ha detto il fondatore e fondatore Mark Hebner.Presidente di Index Fund Advisors, Inc. a Irvine, California, e Fondi indicizzati: un piano di risanamento in 12 fasi per investitori attivi.

Il tempo e la crescita composta sono i tuoi due più grandi alleati. Usali per aiutare a costruire una vita da pensionato sicura.