Come scegliere penny stock redditizi?

Nome della ditta

Azioni negoziabili

Prezzo delle azioni

Valore di mercato

Azienda A

1.000.000.000

0.10 USD

$ 100 milioni

Azienda B

1.000.000

100 dollari

$ 100 milioni



Quando il prezzo delle azioni è l’unico fattore considerato, Investitore al dettaglio Si potrebbe pensare che la qualità di un’azienda che negozia a $ 100 sia molto superiore a quella di un’azienda che negozia a $ 0,10.Come abbiamo visto nell’esempio, potrebbe non essere sempre così perché sono uguali, quindi l’importante è Considera il numero di scorte disponibili.

Diluire accuratamente

Un altro fattore da tenere presente quando si negoziano azioni a basso prezzo è diluizioneUsando come Opzioni su azioni dei dipendenti, Emissione di azioni per raccogliere fondi e Frazionamento azionarioSe una società emette azioni per raccogliere fondi, cosa che molte piccole società devono fare, di solito diluisce la proporzione di proprietà detenuta da altri investitori.

Ad esempio, se la società A emette altre 110.000.000 di azioni per raccogliere fondi, il prezzo delle azioni scenderà naturalmente a $ 0,09 ($ 0,09 stabilizzano il valore di mercato a $ 100 milioni). In questo caso, l’attività di base non è cambiata. Tuttavia, il numero di azioni è aumentato senza sosta, causando un calo del prezzo delle azioni.

Quando si scambiano penny stock, è importante important Trova un’azienda che abbia una forte conoscenza della sua struttura azionaria Perché la diluizione continua eroderà il valore delle azioni detenute dai proprietari esistenti.

Come trovare possibili vincitori

La maggior parte delle aziende che negoziano a un prezzo delle azioni inferiore a $ 1 ha una capitalizzazione di mercato relativamente piccola, ma come mostrato sopra, non è sempre così. In termini di investimento, è importante considerare la forza dei fondamentali dell’azienda.

Il team di gestione fa affidamento sull’emissione di nuove azioni per raccogliere fondi? L’azienda è redditizia o può essere redditizia in base all’attuale struttura aziendale? L’azienda può competere nel suo settore? Per coloro che sono disposti a fare i compiti, puoi sicuramente trovare gemme che soddisfano questi criteri.

Come si può vedere dal grafico di GGP, Inc. (GGP), il prezzo delle azioni della società è Crisi finanziaria del 2008Per chi non segue l’azienda, GGP possiede, gestisce, affitta e ristruttura immobiliare Ad esempio, i centri commerciali regionali sono stati acquisiti da Brookfield Property Partners nel 2018. Gli investitori che hanno prestato molta attenzione alla struttura delle azioni, ai fondamentali e alla concorrenza avrebbero potuto considerare GGP come un candidato privilegiato e trarre profitto dal forte aumento negli anni successivi.

Un altro fattore chiave da considerare è che alcuni settori sono più comuni nella ricerca di azioni che vengono scambiate al di sotto del dollaro USA. Ad esempio, le industrie dei metalli e minerarie sono note per il numero di aziende che commerciano centesimi.

Data la dipendenza dall’emissione di nuove azioni per raccogliere fondi per le operazioni, l’aumento della concorrenza e i piani di incentivazione aggressivi, gli investitori devono prestare attenzione ai fattori di cui sopra per avere successo. Per coloro che sono disposti a fare i compiti, Sarai in grado di determinare il vincitore.

Linea di fondo

Quando la maggior parte delle vendite al dettaglio Commerciante Guardando un centesimo di azioni, tendono a ignorare i fondamentali sottostanti, come il numero di azioni in circolazione. Come per tutti gli investimenti, è importante controllare i fondamentali della società e coprire queste informazioni con informazioni dettagliate, come il grado di diluizione delle azioni attraverso l’uso di frazionamenti azionari, Stock option Ed emettere nuove azioni per raccogliere fondi.

La diluizione delle azioni danneggia gli azionisti esistenti, che è particolarmente comune nelle seguenti situazioni Azioni a basso prezzoPrestare molta attenzione alla struttura delle azioni sopra menzionata e ad altri fattori di base aiuterà gli investitori a trovare vincitori.