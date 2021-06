Come scommettere sulla volatilità alla scadenza di VXX: VXXB

Durante il 2008 crisi finanziaria, Gli investitori hanno iniziato a prestare sempre più attenzione al mercato azionario volatilità, Trovare un modo siepe Opponiti o approfittane direttamente. Il prodotto più popolare relativo alla volatilità è l’iPath S&P 500 VIX futures a breve termine ETN (VXX), lanciato nel 2009 e scaduto il 30 gennaio 2019.

Ma non preoccuparti che la serie originale di VXX sia maturata! L’emittente Barclays PLC ha da allora rilasciato un prodotto simile per sostituire il VXX che sta per scadere, chiamato VXXB (o VXX Series B). La vecchia versione di VXX è stata rimossa dal listino a gennaio 2019. A maggio 2019, VXXB ha rilevato il codice azionario VXX. L’attuale VXX offre la stessa esposizione della vecchia versione, ma presenta alcune modifiche strutturali minori, tra cui la funzione di chiamata dell’emittente e una struttura di commissioni non dipendente dal percorso. Per i trader, i codici delle azioni VXXB e VXX possono essere utilizzati in modo intercambiabile.

Iniziare con VXX

Ecco alcuni fatti chiave su VXX Fatture quotate in borsa (ETN).

Lanciato nel 2009

Consenti agli investitori di scommettere sull’entità della volatilità del mercato Indice Standard & Poor’s 500 (SPX)

I singoli investitori utilizzano Hedge Fund Lo stesso del manager

La scala di gestione ha raggiunto un picco di 2 miliardi di dollari nel febbraio 2018

La struttura è uno strumento di debito con Bar mitzvah 30 gennaio 2019

Sostituisci con VXXB, che è quasi lo stesso del VXX scaduto

Cosa significa per i trader

Quando il mercato scende, i trader di opzioni nervosi possono inviare Indice di volatilità CBOE (VIX) impennata. VIX misura la volatilità attesa (ovvero le fluttuazioni dei prezzi) dell’indice S&P 500 nei prossimi 30 giorni, in base al trading basato sull’indice Contratto di opzione Associato ad esso.

VIX è spesso indicato come l’indicatore della paura del mercato.Allo stesso modo, il Indice di ansia dell’enciclopedia degli investimenti (IAI) Ha lo scopo di valutare l’attenzione del lettore all’economia, al mercato mobiliare e al mercato del credito.

Con il crollo del prezzo delle azioni, gli investitori si sono interessati a trovare modi per trarre profitto da questo mercato originariamente ribassista.Sviluppare prodotti relativi a VIX, che non sono negoziabili Indice di mercato, diventando più popolare. VXX è stato lanciato nel 2009, Diventa il più scambiato Tra questi prodotti, in base al patrimonio e alla quantità.

La struttura è Exchange Traded Notes (ETN), le transazioni VXX (e VXX​​B) sono simili a Fondo quotato in borsa (ETF) O una scorta. Tuttavia, gli ETN sono unici in quanto sono costruiti come strumenti di debito con scadenze specifiche. Per il VXX originale, la data è il 30 gennaio 2019.Gli investitori che detengono ancora azioni a partire da quel momento si baseranno sul pagamento finale che ricevono valore del patrimonio netto Alla chiusura delle negoziazioni il 29 gennaio dello stesso anno.

Il prospetto di VXX avverte che: “Se detieni ETN come investimento a lungo termine, è probabile che tu perda tutto o la maggior parte del tuo investimento”. .il valore di Contratto futures. A causa della sua struttura, VXX ha un significato economico solo come strumento di trading intraday speculativo o di copertura a breve termine. Questo può anche essere molto pericoloso, come dimostrato dal crollo di altri prodotti correlati a VIX quando la volatilità è aumentata inaspettatamente all’inizio del 2018.

Da VXX a VXXB

Per sostituire VXX, Barclays Bank ha lanciato un prodotto simile nel 2018, ovvero iPath Series B S&P 500 VIX futures a breve termine ETN (VXXB).

Ha un termine più lungo, 30 anni invece di 10 anni, e ha un’opzione di “rimborso dell’emittente”, oppure Regole di chiamataBarclays Bank utilizzerà questa clausola redenzione Se il prodotto diventa non redditizio, VXXB li avviserà in anticipo. VXXB gestisce circa 1 miliardo di dollari.

Guarda al futuro

Scommettere sulla direzione futura della volatilità del mercato azionario può essere un’attività ad alto rischio, come dimostrato dall’eliminazione di trader e speculatori esperti nel febbraio 2018. Gli investitori che non comprendono i rischi complessi o non dispongono di riserve di capitale per assorbire le perdite totali dei prodotti correlati a VIX dovrebbero probabilmente evitarli.