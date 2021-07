Come scrivere un ottimo curriculum per l’investment banking

investimento bancario È un’azienda in rapida crescita, ad alta pressione e altamente competitiva che richiede conoscenze ed esperienze professionali, per non parlare dell’impegno, della concentrazione e della resistenza fisica e mentale necessaria per lavorare a lungo. Le opportunità di carriera nell’investment banking sono sempre disponibili, anche se sono più abbondanti in periodi di prosperità e raramente in periodi di recessione economica.

Per aiutarti a trovare il grande lavoro che stai cercando, potresti aver bisogno di comprendere questi suggerimenti per creare un ottimo curriculum nel settore dell’investment banking.Trova un lavoro in questo settore redditizio Le carriere di solito richiedono alcune abilità e qualità chiave, anche se forti raccomandazioni da parte di persone influenti possono superarle tutte.

Punti chiave Per ottenere un colloquio con una banca di investimento, il tuo curriculum sarà la prima cosa che il responsabile delle assunzioni prenderà in considerazione quando deciderà chi interverrà.

Evidenziare le competenze chiave, l’esperienza pertinente e l’istruzione sono essenziali per distinguersi tra molti altri candidati a posti di lavoro di alta qualità.

Usa frasi chiave nel tuo curriculum ed evidenzia qualifiche uniche e semplifica la tua lettera di presentazione per attirare l’attenzione senza essere lunga.

Come scrivere il miglior curriculum per banca d’investimenti

Crea il tuo curriculum

Sebbene non esista un formato perfetto o un contenuto assolutamente affidabile per i curriculum, i seguenti suggerimenti su come ottimizzare i curriculum si sono dimostrati molto efficaci per lavorare nel settore finanziario, incluso l’investment banking.

Ricorda, c’è una differenza tra i curriculum per l’investment banking e i lavori di contabilità. Sebbene i candidati all’attività di banca d’investimento possano avere una certa esperienza contabile e un certo background in analisi finanziaria, M&A, Offerta pubblica iniziale, La valutazione o l’esperienza di ricerca dell’acquirente e del venditore è spesso più importante. E, naturalmente, il candidato deve essere in grado di mostrare la volontà di dedicare il tempo impegnativo richiesto per il lavoro.

Il formato di curriculum discusso di seguito è una disposizione standard e ampiamente utilizzata, ma potresti anche voler studiare altri formati di curriculum online o in molti libri su questo argomento. Si prega inoltre di notare che le informazioni contenute nel campione sono solo a scopo illustrativo. Naturalmente, il tuo curriculum rifletterà la tua formazione, esperienza e altre informazioni pertinenti.

formazione scolastica

Per determinare il tuo background formativo, assicurati di elencare il college o l’università che hai frequentato, la laurea che hai conseguito, se hai ricevuto titoli onorifici speciali o risultati accademici significativi e cita eventuali corsi professionali che hai completato relativi all’investment banking. , Corsi di informatica, analisi statistica, scrittura aziendale, diritto contrattuale, gestione finanziaria o amministrazione aziendale Potrebbe valere la pena menzionare tutto in questa sezione.

Impieghi precedenti

Includi i titoli dei tuoi lavori attuali e precedenti in un paragrafo, così come il nome e l’ubicazione dell’azienda, e le tue responsabilità e risultati.

Per esempio:

Dal 2017 a oggi ——

Filiale della Grande Banca di New York



Dottore Commercialista presso il dipartimento di credito commerciale

-Libri controllati

Piccola impresa Determinazione del richiedente il prestito

flusso di cassa, Livello del debito e fattori di rischio per valutare il credito.

-Riferire direttamente al vicepresidente e al presidente delle piccole imprese

Comitato per i prestiti.

abilità

Crea una sezione chiamata “Competenze” ed elenca le tue abilità correlate. Ad esempio, oltre alle tue doti di contabile, potresti anche avere conoscenze di diritto tributario, precedenti capacità di gestione e una profonda comprensione della natura umana. Concentrati sulle abilità più rilevanti e dimostra di avere tutte le abilità che affermi di avere.

Se ti mancano le hard skills specifiche, puoi anche elencare le abilità personali (soft). Ad esempio, potresti dire che sei motivato, energico, entusiasta e attento ai dettagli. Molti di questi saranno impliciti nel tuo portafoglio di competenze bancarie di investimento, ovvero le abilità contabili di solito implicano una personalità orientata ai dettagli, quindi per motivi di brevità, puoi escludere qualsiasi sovrapposizione.

Elenca le qualifiche sul tuo curriculum

Potenziale datore di lavoro Settore dell’investment banking Si ricercano candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienza lavorativa:

Avere un diploma universitario o universitario in uno dei seguenti:

contabilità

bancario

amministrazione Aziendale

Legge degli affari

Informatica

economia

finanziario

Risorse umane

tecnologia dell’informazione

Diritto tributario

Questo non è scolpito nella pietra, poiché i potenziali datori di lavoro prenderanno in considerazione altre discipline commerciali, legali o tecniche non elencate qui.Fondamentalmente, i datori di lavoro vogliono vedere che puoi Porta qualcosa di prezioso alla loro squadra.

Qualifica unica

I datori di lavoro con esigenze specifiche possono cercare candidati con un background formativo ed esperienza in relazioni governative, relazioni internazionali e/o politiche pubbliche, a seconda del tipo di attività bancaria in cui l’ufficio è specializzato.

L’esperienza lavorativa nei settori sopra menzionati, oltre a qualsiasi aspetto della contabilità, banca, finanza e posizioni dirigenziali (soprattutto finanza), è particolarmente attraente per i potenziali datori di lavoro.

Un’altra area di competenza che le banche di investimento potrebbero assumere è Conformità governativaNegli ultimi anni, poiché le leggi di regolamentazione bancaria e finanziaria sono diventate sempre più complesse, la domanda di personale addetto alla compliance si è stabilizzata. Un altro aspetto chiave dell’investment banking riguarda la raccolta di capitali per finanziare gli investimenti. Questo lavoro richiede il talento e la conoscenza finanziaria del venditore.

Qualifica di livello base

in modo da Posizione junior, Stage o stage in banca di investimento, le qualifiche non possono essere limitate ai campi di cui sopra. Al fine di formare nuovi professionisti dell’investment banking, i potenziali datori di lavoro possono ricevere istruzione ed esperienza che non prestano molta attenzione alla finanza.

Qualifiche personali

Le qualifiche personali che i datori di lavoro considerano attraenti i candidati a un lavoro possono includere quanto segue:

Pensiero strategico

Abilità comunicative

Abilità interpersonali-collaborazione, capacità di gestione, personalità, ecc.

Ancora una volta, devi supportarli con brevi dichiarazioni nel tuo curriculum e presumere di aver superato il processo per dimostrare ulteriormente queste qualifiche Colloquio.

Come descrivere la tua esperienza e i tuoi risultati?

Dovresti cercare di elencare tutte le tue esperienze e i tuoi risultati rilevanti in un formato conciso per punti elenco. Usa verbi e frasi attivi, come: gestire, supervisionare, sviluppare, creare, inventare, organizzare, assistere, analizzare, raccogliere fondi, vendere prodotti, scrivere, progettare o parole simili che riflettano i tuoi risultati specifici. Questo può essere integrato in ogni voce nella sezione del curriculum sull’occupazione.

Per esempio:

Sorvegliare Team di revisori interni

Creato con Implementazione Un nuovo software di monitoraggio del debito

Ottimizzare Passati 5 milioni di dollari in capitale di investimento Chiamata a freddo E pubblicità per posta diretta, in Cooperazione Collaborare con agenzie pubblicitarie.

Usa le frasi chiave nella lettera di presentazione

Se si risponde ad annunci o annunci di lavoro, i candidati devono ripetere alcune delle parole chiave trovate nell’elenco. lettera di presentazioneAd esempio, se l’annuncio di lavoro afferma che il candidato dovrebbe avere capacità di marketing e gestione, assicurati di Includi queste frasi chiave Da qualche parte vicino alla parte superiore della lettera di presentazione e riprendere.

Usa riferimenti positivi

Una lettera di raccomandazione positiva da un precedente datore di lavoro è un vantaggio. Tuttavia, se non hai ottenuto una lettera di raccomandazione e fai ancora riferimento al tuo precedente datore di lavoro come consigliere, assicurati di ottenere il loro permesso in anticipo. Ancora una volta, se hai molte risorse a tua disposizione, avrai bisogno dei materiali di riferimento più rilevanti per le tue qualifiche bancarie di investimento nella tua posizione.

Per le persone in cerca di lavoro attualmente impiegate, potrebbe non essere una buona idea cercare referenze dal proprio datore di lavoro.

Linea di fondo

Nel altamente competitivo il mercato dei talenti, Un curriculum convincente darà al candidato un vantaggio assoluto tra le molte persone che possono candidarsi per la posizione. La pertinenza dovrebbe sempre essere una guida per ciò che decidi di includere ed espandere nel curriculum della tua banca di investimento. Seguendo i suggerimenti di cui sopra durante la stesura del tuo curriculum, potresti non garantire che sarai assunto, ma se sei idoneo, sarai nella campagna.