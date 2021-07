Come shortare azioni Amazon

Amazon Inc. (Amazon) È un titolo che attrae i credenti e gli scettici più accaniti a causa della sua Modello di business e-commerce radicaleLa società ha evitato profitti per guadagnare quote di mercato.Sebbene questo sia tipico per le aziende in fase iniziale, Amazon Continua su questa strada Esiste da più di 20 anni. Il prezzo delle azioni di Amazon ha avuto una tendenza al rialzo per la maggior parte della sua esistenza perché ha trovato investitori con la stessa visione del fondatore Jeff Bezos.

Punti chiave Amazon continua a perseguire la sua strategia di crescita, mettendo la crescente quota di mercato e le entrate al di sopra della redditività.

Per gli investitori interessati a vendere allo scoperto, il modo più semplice per trarre vantaggio dal previsto calo del prezzo delle azioni di Amazon è quello di vendere allo scoperto tramite un broker.

Un’altra opzione è quella di acquistare opzioni put su azioni.

I principali rischi dello shorting di azioni (incluso Amazon) sono i costi di prestito e la possibilità di perdite illimitate.

Breve Amazon

Per chi non crede che Amazon possa iniziare a convertirlo quota di mercato Dopo aver inserito il profitto, ci sono molti modi per shortare il titolo.Se gli investitori perdono la fiducia che Bezos possa continuare a guadagnare quote di mercato Nuova versione del prodotto, O ad un certo punto questa quota di mercato si trasformerà in entrate e le azioni di Amazon diminuiranno sicuramente drasticamente.Le azioni ad alto slancio che non soddisfano le aspettative degli investitori possono essere Venditore allo scoperto.

Il modo più semplice per trarre profitto dal calo del prezzo delle azioni di Amazon è quello di shortare le azioni con un broker.Azioni allo scoperto broker Si tratta di prendere in prestito titoli e poi venderli sul mercato o con ordini limite.

Ad un certo punto in futuro, il titolo deve essere riacquistato per terminare la transazione. Quando le azioni vengono riacquistate, se il prezzo aumenta, gli investitori perderanno denaro sulla vendita allo scoperto. Se il prezzo delle azioni scende, i venditori allo scoperto trarranno profitto dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di riacquisto.

I rischi coinvolti

Tuttavia, c’è un rischio considerevole nello shortare le azioni. Nel tempo, c’è un costo del prestito. Per le azioni liquide come Amazon, questa commissione è moderata, ma se la domanda di azioni allo scoperto è forte, la commissione potrebbe aumentare. Un altro rischio di vendere allo scoperto le azioni è che il meccanismo di vendita allo scoperto non è buono per i venditori allo scoperto.

Per le posizioni lunghe, la perdita massima dell’investitore sul titolo è del 100%. In caso di cortocircuito, teoricamente, la perdita è illimitata. Se il titolo scende a 0, i venditori allo scoperto possono guadagnare fino al 100%. Pertanto, la vendita allo scoperto è adatta solo a trader esperti che comprendono i rischi connessi.

Un altro rischio di vendere allo scoperto le azioni è compressione breveAzioni altamente valutate come Amazon tendono ad attrarre venditori allo scoperto, soprattutto quando il prezzo delle azioni o l’azienda mostra segni di vacillamento.

Questo crea un rischio rialzista catalizzatore Può portare enormi benefici. Poiché le posizioni corte sono costrette a coprire per limitare le perdite oa causa della gestione del rischio, i rendimenti possono diventare piuttosto esagerati. Naturalmente, la copertura corta porterà a una maggiore domanda, spingendola verso l’alto.

Pertanto, i venditori allo scoperto dovrebbero avere un piano per affrontare lo short squeeze e i rimbalzi contrarian. Uno strumento che può essere utilizzato per valutare il potenziale di uno short squeeze è quello di verificare la liquidità short del titolo, che può essere reperita tramite un broker.

Acquista l’opzione put

Un altro modo per trarre profitto dal calo dei prezzi delle azioni è acquistare opzioni put.Il vantaggio di acquistare un’opzione put è che la più grande perdita del trader è l’importo che ha pagato per l’opzione Metti opzioneUn’opzione put è un contratto che vende un’azione a un prezzo specifico in un momento specifico. Ad esempio, qualcuno può acquistare un’opzione put e vendere 100 azioni Amazon per $ 3.500 nel gennaio 2021.

Alla data di scadenza dell’opzione, se il prezzo delle azioni di Amazon è superiore a $ 3.500, l’opzione sarà priva di valore alla scadenza. Se il prezzo delle azioni chiude a $ 3.000, l’opzione vale $ 500. Ovviamente, le opzioni put forniscono una leva considerevole per i trader altamente convinti, al contrario delle azioni allo scoperto. Il rovescio della medaglia è che i trader devono comprendere correttamente la direzione e i tempi delle azioni per realizzare un profitto.