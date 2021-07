Come si attiva o si configura Roth 401(k)?

Un tipo Ross 401 (k) È un’alternativa relativamente nuova al tradizionale piano pensionistico 401 (k), con diversi vantaggi fiscali.

Punti chiave Con Roth 401 (k), i tuoi contributi non riceveranno sgravi fiscali, ma i tuoi prelievi sono deducibili dalle tasse.

A differenza di Roth IRA, Roth 401 (k) non ha limiti di reddito, quindi chiunque può aprirne uno, indipendentemente da quanti soldi guadagnano.

Se il tuo datore di lavoro fornisce, puoi contribuire sia al Roth 401 (k) che al tradizionale 401 (k).

Come funziona Ross 401(k)

piace Conto pensionistico individuale Roth, Roth 401 (k) sono finanziati da dollari al netto delle imposte. Il denaro che metti in Roth 401 (k) non riceverà alcun beneficio fiscale, ma quando inizi a prelevare la distribuzione dal tuo conto, purché soddisfi determinate condizioni, come tenere il conto per almeno cinque anni e avere 59 anni e mezzo di età o più.

D’altra parte, il tradizionale 401 (k) è finanziato da fondi al lordo delle imposte e offre sgravi fiscali anticipati. Tuttavia, qualsiasi distribuzione in questo conto sarà tassata come reddito ordinario.

Se desideri un’aliquota fiscale più elevata quando vai in pensione rispetto a quando hai aperto un conto, questa differenza di base può rendere Roth 401 (k) una buona scelta. Ad esempio, questo potrebbe essere il caso se la tua carriera è relativamente precoce o se la tua aliquota fiscale aumenterà in modo significativo in futuro.

Se sei un dipendente

Se il tuo datore di lavoro offre un Roth 401 (k) come parte delle opzioni del piano pensionistico, puoi finanziare un Roth 401 (k) (a volte chiamato Roth designato). Non tutti i datori di lavoro lo fanno, ma il loro numero è in crescita, soprattutto nelle grandi aziende. Se il tuo datore di lavoro corrisponde ai tuoi contributi, o a una percentuale di essi, è diverso dai tuoi contributi Roth 401 (k), che sono considerati contributi al lordo delle imposte, quindi dovresti pagare le tasse.

A differenza del Roth IRA con restrizioni sul reddito, non importa quanti soldi guadagni, puoi aprire un Roth 401 (k).Un’altra grande differenza tra i due Roth è che, a meno che tu non stia ancora lavorando per un’azienda che possiede Roths, di solito devi prendere Distribuzione minima richiesta (RMD) Inizia con il tuo Roth 401 (k) e inizia all’età di 72; d’altra parte, il Roth IRA non ha un RMD durante la tua vita.

A differenza del Roth IRA, il Roth 401 (k) è soggetto alla distribuzione minima richiesta.

Se vuoi coprire le tue scommesse, puoi avere Roth 401(k) e tradizionale allo stesso tempo e dividere il tuo contributo tra di loro. L’importo massimo che puoi contribuire a questi due account è lo stesso di quando hai un solo account: $ 19.500, più un supplemento di $ 6.500 se hai più di 50 anni. (Questi sono i limiti del 2021 e potrebbero aumentare nei prossimi anni con l’aumento del costo della vita.)

Se sei un datore di lavoro

Se hai fornito ai tuoi dipendenti un piano 401 (k) e desideri aggiungere loro l’opzione Roth 401 (k) designata, il fornitore di servizi o il custode del tuo piano dovrebbe essere in grado di aiutarti. L’IRS fornisce anche informazioni ai datori di lavoro sul suo sito web irs.gov.includere Pubblicazione 4222, 401 (k) Piano per piccole imprese, con Pubblicazione 4530, conto Roth designato in base a un piano 401 (k), 403 (b) o 457 (b) del governo.