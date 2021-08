Come si confrontano Edward Jones e Merrill Lynch?

Merrill Lynch Ed Edward Jones sono le due più grandi società finanziarie negli Stati Uniti Servizio completo Un’arena che esiste da decenni. Sebbene tutti i broker a servizio completo si sforzino di fornire ai clienti un livello di servizio molto elevato, Edward Jones e Merrill Lynch hanno adottato un approccio molto diverso alla loro attività in molti modi. Merrill sta portando la sua forza di formazione e vendita in una nuova direzione, mentre Edward Jones insiste su un approccio più tradizionale, che ha registrato una crescita sostanziale negli ultimi anni.

Origine e storia

Merrill Lynch

Il 6 gennaio 1914, Charles E. Merrill aprì la sua agenzia al 7 di Wall Street a New York. Il suo amico Edmund Lynch si unì presto a lui e l’azienda fu ribattezzata Merrill Lynch l’anno successivo. All’inizio, l’azienda ha fatto diversi investimenti prudenti, che hanno raccolto generosi ritorni, tra cui immagini RKO e negozi di alimentari Safeway. Nel 1941, l’azienda unire Fenner and Beane, una banca di materie prime e investimenti, è diventata la prima azienda di Wall Street a pubblicare un rapporto finanziario annuale.

Negli anni ’50, la società divenne membro del grande consiglio di amministrazione della Borsa di New York.È diventata pubblica nel 1971 e ha continuato la sua posizione come la più importante società di investimento nel suo genere fino a quando È stata acquisita da Bank of America (BAC) durante la crisi finanziaria nel gennaio 2009. Nel 2019, Bank of America ha diviso Merrill Lynch in due entità: Merrill Lynch, il ramo di gestione patrimoniale della banca, e BofA Securities, che opera come ramo di investment banking.

Edward Jones

Edward D. Jones ha fondato Edward Jones a St. Louis, Missouri nel 1922. Il primo ufficio è stato fondato in Messico, Missouri, e il secondo ufficio è stato presto aperto a Pueblo, in Colorado. Edward Jones ha attività nelle aree rurali e suburbane degli Stati Uniti e del Canada, con uffici nel Regno Unito, e poi ha venduto l’attività lì nel 2009.

La società di analisi dei dati JD Power ha classificato Edward Jones come la società con la più alta soddisfazione degli investitori con società di brokeraggio a servizio completo nel 2021. Edward Jones si è classificato al primo posto anche nel 2002, 2005-2007, 2009, 2010, 2012 e a pari merito nel 2015.

Edward Jones è più durevole di concorrenti come AG Edwards, diventando la società di investimento leader di mercato tra questi broker modello di businessEdward Jones è principalmente per investitori individuali e piccole imprese in America Centrale.

Diversi modelli di business

Entrambe le società sono società a servizio completo, che mirano a fornire ai clienti servizi completi, compresa la gestione degli investimenti, l’assicurazione sulla vita e l’invalidità, Conto pensione individuale e cd, Piani qualificati e non, servizi bancari e piani finanziari completi. Ma le somiglianze finiscono qui.

Edward Jones

Edward Jones ha adottato un approccio più personale alla costruzione di affari per i suoi broker, chiedendo loro di bussare sui marciapiedi nelle pareti divisorie intorno all’ufficio e bussare alle porte per sollecitare i clienti. Il modello di business di Edward Jones enfatizza il servizio personale, con solo due persone in ogni ufficio, una con licenza broker E gli amministratori di filiale che gestiscono le attività amministrative. Il broker è l’unico responsabile per portare affari alla filiale. In questo modo, il broker gestisce il proprio ufficio.

Questo modello funziona bene per l’azienda perché consente a Edward Jones di avviare un’attività insostenibile in un grande ufficio con più broker. Per questo motivo è comune trovare filiali nelle piccole città e in altre aree remote dove le grandi aziende sono riluttanti ad andare. Edward Jones si sforza di creare una sensazione personale di fare affari, proprio come avere a che fare con la famiglia. Questo modello consente all’azienda di prosperare.

Edward Jones ha più di 15.000 punti vendita negli Stati Uniti e in Canada e ha una base clienti di 7 milioni. La società è di proprietà privata e ritiene che ciò le dia un vantaggio perché prende decisioni basate sul modo più vantaggioso per i clienti, senza dover incontrare Wall Street reddito Obiettivo o possibilità azionista.

Merrill Lynch

D’altra parte, Merrill Lynch è sempre stato uno dei giocatori più grandi e importanti Wall Street Dal suo inizio.Molti dei suoi clienti sono alcune delle più grandi aziende e Individui facoltosi nel mondo.

Attualmente, Merrill Lynch cerca di espandere la propria attività di gestione patrimoniale attraverso un’ulteriore integrazione con la sua società madre, Bank of America. Spera di creare uno “sportello unico” fornendo pianificazione bancaria e finanziaria sotto lo stesso tetto.

Nel 2010, Merrill Lynch ha anche lanciato un servizio di intermediazione di sconti chiamato Merrill Edge. La piattaforma è progettata per collaborare con Charles Schwab (Visto Ovest), E*trade e altri discount broker che forniscono molti servizi aggiuntivi ai propri clienti. Merrill Lynch sta facendo questo per attirare piccoli investitori che non soddisfano i requisiti minimi di investimento per diventare clienti a servizio completo. Il gruppo di clienti target è costituito da individui con attività correnti che vanno da 0 a 250.000 dollari USA. Questo servizio combina “la conoscenza degli investimenti di Merrill Lynch con la comodità dell’attività bancaria di Bank of America”.

Crescita recente

Dopo la crisi finanziaria, dal 2009 al 2012, l’utile netto di Edward Jones è aumentato del 42%, raggiungendo un picco di poco meno di 5 miliardi di dollari nel 2012. Entro il 2020, le entrate di Edward Jones saranno di 10,1 miliardi di dollari USA. Al contrario, Merrill Lynch è cresciuta solo del 10% tra il 2009 e il 2012, raggiungendo i 13,8 miliardi di dollari. Nel 2020, Merrill Lynch ha generato 16,1 miliardi di dollari di entrate.

Linea di fondo

Edward Jones e Merrill rappresentano oggi le due società di investimento più antiche e mature sul mercato. Si spera che i potenziali broker e pianificatori che avvieranno questa attività troveranno programmi di formazione completi in entrambe le società. Edward Jones fornisce supporto completo di back-office e amministratori di filiale per i nuovi dipendenti, mentre Merrill offre programmi di formazione estesi, guida di consulenti esperti e supporto di grandi banche aziendali.