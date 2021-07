Come si confrontano i costi medi delle varie piattaforme petrolifere?

Il costo medio dei tipi di piattaforme petrolifere varia ampiamente, da circa 20 milioni di dollari a un miliardo di dollari.Il costo delle piattaforme petrolifere e delle attrezzature di perforazione è sempre considerevole Spese in conto capitale Per i produttori di petrolio.Il grande investimento richiesto per le attrezzature di perforazione è che i produttori di petrolio siano disposti a spendere tempo e denaro per condurre indagini sismiche approfondite per determinare la comprovata e Possibili riserve Possible Può essere recuperato prima della perforazione.

Piattaforme di perforazione onshore e offshore

Per la perforazione del terreno, l’attrezzatura è una delle due principali spese dei produttori di petrolio e l’altra è il costo di costruzione infrastruttura Accesso a strade, acqua ed elettricità.in modo da Perforazione offshore, I costi più elevati delle attrezzature di perforazione di solito rappresentano quasi il 90% dell’investimento totale dei produttori di petrolio.

Questo Prezzo del petrolio Negli Stati Uniti, il prezzo degli impianti di perforazione utilizzati per la perforazione del terreno di solito parte da circa 18 milioni di dollari USA a 20 milioni di dollari USA, per poi salire a circa 25 milioni di dollari USA, ma a seconda del particolare impianto acquistato, il prezzo può essere vicino al doppio tale importo. Le piattaforme più economiche sono quelle classificate come piattaforme terrestri a ingombro ridotto negli Stati Uniti.

Il costo delle piattaforme di scisto negli Stati Uniti è spesso di circa 3-5 milioni di dollari USA superiore a quello delle piattaforme di piccole dimensioni. Gli impianti di trivellazione internazionali sono progettati per soddisfare una gamma più ampia di specifiche in diversi paesi/regioni, di solito tra 25 milioni di dollari e 40 milioni di dollari.

Il costo medio delle piattaforme offshore può essere da 15 a 20 volte il costo medio delle piattaforme terrestri. Il costo dell’impianto offshore più economico è di solito vicino ai 200 milioni di dollari.Questo prezzo medio Il costo delle piattaforme petrolifere offshore è di circa 650 milioni di dollari.

I prezzi dell’impianto sono diversi Tra l’altro, in base alla profondità di perforazione progettata, e nel caso di piattaforme di perforazione offshore, sono progettati per operare in profondità d’acqua. Scavare più a fondo ed estrarre il petrolio di solito richiede maggiori costi.

Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera rappresenta il costo giornaliero del noleggio di un impianto di perforazione e viene solitamente utilizzata nel calcolo del noleggio di un impianto di perforazione. In questa disposizione, l’appaltatore di perforazione fornisce la piattaforma di perforazione, il personale e altre spese varie, mentre l’operatore del progetto di perforazione paga i costi giornalieri per servizi e attrezzature.La tariffa giornaliera è solitamente una tariffa fissa per contratto, quindi Calcola tariffa giornaliera Dividendo il valore totale del contratto per il numero di giorni previsti per completare il progetto.