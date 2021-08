Come si è formata la Federal Reserve

Questo Riserva federale degli Stati Uniti Ampiamente considerato il più importante Istituzione finanziaria nel mondo.La Fed può essere un aiuto gentile o una sfida severa, e il suo stile di solito dipende dalla Fed Consiglio. suo Politica monetaria Le decisioni possono non solo fare scalpore nel mercato statunitense, ma anche nel mondo.

In questo articolo, studieremo la formazione della Federal Reserve e ne ripercorreremo la storia mentre fa arrabbiare il mercato, quindi invertirla e spingerla a nuovi massimi.

Punti chiave Sebbene gli Stati Uniti abbiano cercato presto di formare una banca centrale da Alexander Hamilton dopo la guerra rivoluzionaria, questi sforzi sono falliti a causa dell’infattibilità politica.

Nel panico del 1907, su sollecitazione di JP Morgan Chase e di altri famosi finanzieri, il Congresso finalmente promulgò il Federal Reserve Act nel 1913, stabilendo la Federal Reserve come banca centrale degli Stati Uniti.

Da allora, la Fed ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare la politica monetaria degli Stati Uniti e nell’evitare le sfide economiche.

Gli Stati Uniti prima della Fed

Prima dell’istituzione della Federal Reserve, la situazione finanziaria negli Stati Uniti era molto più instabile.Panico, crisi di cassa stagionale e alti tassi di interesse Fallimento bancario Rendi l’economia statunitense un luogo più rischioso per gli investitori internazionali e nazionali in cui investire capitali. La mancanza di credito affidabile ostacola la crescita di molti settori, tra cui l’agricoltura e l’industria. Tuttavia, gli americani non volevano una banca centrale all’inizio perché pensavano che fosse basata sul modello della Royal Crown e della Bank of England. La Nuova America non vuole essere descritta come la Gran Bretagna e sostiene anche un approccio più decentralizzato stato per stato alla sua economia politica.

Tuttavia, ci sono alcuni primi tentativi. Alexander Hamilton, il primo ministro delle finanze, ha svolto un ruolo importante nella formazione del primo ministro delle finanze. Banca nazionale Negli Stati Uniti si chiama Bank of America. L’edificio si trova nell’Independence National Historical Park a Filadelfia, in Pennsylvania, è stato completato nel 1797 ed è ora un monumento storico nazionale.Questa è stata una delle quattro principali innovazioni finanziarie dell’epoca, incluso l’impegno del governo degli Stati Uniti nei confronti dei debiti di guerra nazionali, menta, E la riscossione delle accise federali. Hamilton ha preso queste misure per stabilire l’ordine finanziario, il credito nazionale e risolvere la crisi finanziaria. corso legale.

Tuttavia, questo primo tentativo presso la Banca Centrale degli Stati Uniti è stato di breve durata, e il suo statuto non è stato aggiornato (poi ristabilita per pochi anni, come seconda banca negli Stati Uniti, la sua durata è stata ancora più breve) . Hamilton propose l’istituzione della Bank of America nel 1790 e la aprì a Filadelfia l’anno successivo. Nell’aprile 1792 aprì una filiale a New York, che era la seconda banca di Wall Street (in seguito divenne la Bank of New York). Queste banche centrali sono durate per un totale di otto anni prima di essere costrette a chiudere dal Congresso.

JPMorgan Chase e il panico del 1907

Dopo decenni di mancanza di una banca centrale, JP Morgan Chi alla fine ha costretto il governo ad agire, ha considerato a intermittenza il piano della banca centrale per quasi un secolo.Durante questo periodo Il panico bancario del 1907, Wall Street Rivolgiti a JPMorgan Chase per guidare il paese attraverso la crisi, che potrebbe spingere l’economia sull’orlo del collasso totale, e frustratoMorgan è stato in grado di convocare tutti i principali attori nella sua villa e ordinare a tutti i loro fondi di fluire nel sistema, facendo così galleggiare la banca, che a sua volta ha aiutato l’attività a galleggiare fino a quando il panico non è passato.

Il fatto che il governo abbia attribuito la sua sopravvivenza economica ai banchieri privati ​​ha costretto la legislazione necessaria a creare un Banca centrale E la Federal Reserve.

Impara dall’Europa

Tra il 1907 e il 1913, alti banchieri e funzionari governativi negli Stati Uniti formarono il Comitato monetario nazionale e si recarono in Europa per conoscere il funzionamento delle banche centrali. Sono tornati con una buona impressione dei sistemi britannico e tedesco, basati su di essi, e hanno aggiunto alcuni miglioramenti raccolti da altri paesi. Il Congresso finalmente passò nel 1913 Legge sulla Federal Reserve È la legislazione degli Stati Uniti che ha creato la corrente Sistema di riserva Federale. Il Congresso ha promulgato il Federal Reserve Act per stabilire la stabilità economica negli Stati Uniti attraverso l’introduzione di a Banca centrale Supervisionare la politica monetaria. La legge stabilisce lo scopo, la struttura e la funzione del Federal Reserve System. Il Congresso può emendare il Federal Reserve Act, e lo ha fatto tante volte.

Il Federal Reserve Act del 1913, firmato dal presidente Woodrow Wilson, diede a 12 banche della Federal Reserve la possibilità di stampare denaro per garantire la stabilità economica. Il sistema della Federal Reserve ha creato una duplice missione per massimizzare l’occupazione e mantenere bassa l’inflazione.La Fed è quindi autorizzata Finanziamento E, per estensione, economia. Sebbene molte forze all’interno del pubblico e del governo chiedano l’istituzione di una banca centrale che stampi denaro su richiesta, il presidente Wilson è stato influenzato dagli argomenti di Wall Street contro un sistema che porterebbe a dilagare. inflazioneQuindi il governo ha creato la Federal Reserve, ma non è affatto sotto il controllo del governo.

Grande Depressione

Il governo si è presto rammaricato della libertà che ha dato alla Fed perché lo era Il crollo del 1929 E rifiuta di bloccare Grande Depressione Successivamente.

Anche ora, il dibattito sul fatto che la Fed avrebbe potuto prevenire la depressione è ancora in corso, ma non c’è dubbio che avrebbe potuto fornire minori tasso d’interesse Lascia che gli agricoltori continuino a piantare, lascia che le imprese continuino a produrre. Gli alti tassi di interesse possono persino far diventare polverosi i campi incolti. Limitando l’offerta di denaro durante i periodi difficili, la Fed fa morire di fame molti individui e aziende che avrebbero potuto sopravvivere.

Recupero dopo la guerra

Fu la seconda guerra mondiale, non la Federal Reserve, a far uscire l’economia dalla depressione. La guerra ha anche beneficiato la Federal Reserve, ampliando il suo potere e la quantità di capitale che doveva controllare per i suoi alleati. Dopo la guerra, poiché l’economia statunitense ha continuato a mantenere bassi i tassi di interesse, la Fed è stata in grado di cancellare alcuni dei brutti ricordi della Grande Depressione. Toro Operazione quasi ininterrotta prima degli anni ’60.

Inflazione o disoccupazione?

stagflazione L’inflazione ha colpito gli Stati Uniti negli anni ’70 e ha colpito l’economia, ma danneggia il pubblico molto più che le imprese.L’amministrazione Nixon pose fine allo stato a intermittenza e Standard aureo, Rendere la Fed più importante nel controllare il valore del dollaro. La grande domanda che la Fed deve affrontare è se l’inflazione o la disoccupazione siano migliori per gli Stati Uniti.

Controllando i tassi di interesse, la Fed può rendere più facile l’ottenimento del credito aziendale, incoraggiando così l’espansione aziendale e la creazione di posti di lavoro. Sfortunatamente, questo aumenterà anche l’inflazione. D’altra parte, la Fed può rallentare l’inflazione alzando i tassi di interesse e rallentando l’economia, portando alla disoccupazione. La storia della Federal Reserve è la risposta a questa domanda centrale di ogni presidente.

Era Greenspan

Alan Greenspan Prendi il controllo della Fed nel famigerato anno prima Il crollo del 1987Quando pensiamo a un incidente, molte persone pensano che l’incidente del 1987 non sia stato tanto un vero incidente quanto un problema tecnico, un non-evento più vicino al panico. Questo è solo a causa delle azioni di Alan Greenspan e della Federal Reserve. Come JPMorgan Chase nel 1907, Alan Greenspan radunò tutti i leader necessari e mantenne l’economia in funzione.

Tuttavia, attraverso la Federal Reserve, Greenspan ha utilizzato ulteriori armi a basso tasso di interesse per aiutare le aziende a superare la crisi. Questo ha segnato la prima volta che la Fed ha operato come il creatore originariamente previsto 80 anni fa.

Dopo Greenspan, la Fed ha dovuto superare le difficoltà sotto la guida della crisi finanziaria del 2008 e della Grande Recessione. Ben Bernanke e Janet YellenPoi, durante la presidenza Trump, Jerome Powell ha guidato la Fed attraverso un periodo di mancanza di… Indipendenza della banca centrale E la tendenza politica ad abbassare i tassi di interesse e ad espandere il bilancio della Fed.

Linea di fondo

Continuano le critiche alla Fed. In ultima analisi, questi argomenti si concentrano sulle impressioni delle persone sui manager economici. Puoi avere una Federal Reserve che sostiene l’economia con tassi di interesse ideali, portando a una bassa disoccupazione – che potrebbe causare problemi futuri – oppure puoi avere una Federal Reserve che fornisce pochissimo aiuto e alla fine costringe l’economia a salvarsi. La Fed ideale è disposta a fare entrambe le cose. Sebbene ci siano state richieste per l’abolizione della Fed mentre l’economia statunitense matura, è probabile che la Fed continuerà a guidare l’economia per molti anni a venire.