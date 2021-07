Come si recuperano i beni non reclamati?

Gli stati restituiscono ogni anno miliardi di dollari di proprietà non reclamate.La proprietà non reclamata di solito include denaro non reclamato in finanza e banche Conto inattivo Più di un anno. Scopri come verificare se hai una proprietà non reclamata e come rivendicarla.

Punti chiave La proprietà non reclamata si riferisce a beni o fondi i cui proprietari legali non possono essere trovati o i cui conti sono stati dormienti per lungo tempo.

Di solito, dopo il periodo di inattività, i fondi e le proprietà non reclamati vengono trasferiti allo stato in cui si trovano i beni.

Gli stati hanno stabilito procedure in base alle quali i legittimi proprietari dei beni possono recuperare i fondi non reclamati.

Quando si richiedono fondi non riscossi che sono aumentati di valore, le tasse possono essere calcolate in quel momento.

Se dichiari una proprietà, questa sarà trattata come reddito ordinario e tassata di conseguenza, a meno che la proprietà non sia correlata a un rimborso fiscale.

Recupero di proprietà

Il processo di recupero di proprietà non reclamate o rubate varia da stato a stato perché il governo federale non dispone di un sito Web centrale per la ricerca di proprietà non reclamate. La maggior parte dei siti web statali ha formati simili e di solito sono facili da navigare.ufficio Controllore Di solito è l’agenzia ufficiale responsabile della gestione dell’elenco dei beni non reclamati.

I fondi relativi alla proprietà non reclamata possono essere assorbiti e utilizzati per le spese operative nazionali. Nonostante ciò, i fondi di proprietà non reclamati sono quasi universalmente registrati come debiti dei proprietari di immobili registrati. Le richieste sugli account di proprietà non reclamate possono includere condizioni quali nome e cognome, nome dell’azienda, codice postale e città associati alla proprietà.

Alla maggior parte (se non a tutte) le agenzie governative è vietato contattare telefonicamente i proprietari di fondi/beni non reclamati. Poiché i truffatori sono consapevoli di questa restrizione, potrebbero tentare di ingannare il pubblico.

periodo dormiente

La proprietà non reclamata è essenzialmente proprietà non reclamata periodo dormienteIl periodo di inattività si riferisce al periodo di tempo tra quando un istituto finanziario segnala che un conto o un bene non è stato reclamato e il governo considera il conto o il bene abbandonato.

Per la maggior parte degli stati, il periodo di dormienza è di cinque anni.Quando la proprietà è ufficialmente designata dallo Stato come abbandonato O non reclamato, passerà attraverso un processo chiamato escheatment. Lo stato assume la proprietà della proprietà fino a quando il proprietario legale non presenta un reclamo.

A seconda dello stato, il Comptroller o il Dipartimento del Tesoro dello Stato possono cercare di trovare il proprietario legale della proprietà non reclamata. I metodi possono includere l’invio dell’avviso all’ultimo indirizzo di residenza o di lavoro elencato. Quando il proprietario non comunica il nuovo indirizzo postale, spesso la proprietà non viene reclamata, quindi questo metodo potrebbe non avere successo. I paesi possono anche iscriversi a un database di contatti online che potrebbe contenere informazioni più aggiornate.

evasione delle tasse

Dopo il periodo di inattività, l’account inattivo diventerà proprietà non reclamata.Stato promulgato Appropriazione indebita Regolamenti che disciplinano il processo di protezione dei fondi non riscossi dalla restituzione degli stessi agli istituti finanziari.

La legge statale persa impone alle aziende di trasferire la proprietà non reclamata da conti dormienti al Fondo generale nazionale, che è responsabile della tenuta dei registri e restituisce la proprietà smarrita o dimenticata al proprietario o ai suoi eredi, se il proprietario è deceduto.

I proprietari possono presentare una domanda al loro stato per recuperare la proprietà non reclamata attraverso spese di gestione gratuite o indicative. Poiché lo stato conserva permanentemente la proprietà non reclamata, i proprietari possono rivendicare la loro proprietà in qualsiasi momento.

Proprietà e tasse non reclamate

I tipi di proprietà non reclamati includono stipendi non incassati, titoli inutilizzati, fondi giudiziari, dividendi, conti correnti e di risparmio e proventi di eredità. Quando i conti di proprietà non vengono reclamati, verranno consegnati allo Stato.I motivi possono includere la morte del titolare del conto, la mancata registrazione di un indirizzo di inoltro dopo aver cambiato residenza o semplicemente la dimenticanza del conto.

La proprietà non reclamata non è tassata quando è dichiarata non reclamata; tuttavia, la proprietà può essere ufficialmente riconosciuta come reddito imponibile quando viene recuperata. Alcuni fondi non riscossi, come gli investimenti di 401(k) o IRA, possono essere recuperati esentasse.

Oltre all’emissione di interessi, i conti dormienti che sono rimasti inattivi per lungo tempo sono anche potenziali casi di proprietà non reclamata.Una specie di Prescrizione Generalmente non applicabile ai conti dormienti, il che significa che il proprietario o il beneficiario può richiedere fondi in qualsiasi momento. La legge statale richiede alle istituzioni finanziarie di trasferire le risorse detenute in conti dormienti alla tesoreria statale dopo che il conto è rimasto inattivo per un periodo di tempo.Il tempo specifico varia da stato a stato.

Esempi di proprietà non reclamata

Secondo l’ufficio di controllo dello Stato di New York, lo Stato di New York ha restituito al ricorrente 1,5 milioni di dollari di proprietà non reclamate. A partire da luglio 2021, lo stato ha 17 miliardi di dollari in proprietà non reclamate. Inoltre, ogni anno, l’Internal Revenue Service (IRS) ha milioni di rimborsi fiscali federali non reclamati. Sebbene non esista un database centralizzato per i fondi non riscossi, è possibile accedere ai fondi non riscossi di USA.gov dalla pagina del governo e visualizzare vari collegamenti a siti Web che possono aiutarti a trovare fondi non riscossi.